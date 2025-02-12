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Эксперт прокомментировал газовый кризис в Приднестровье

Эксперт прокомментировал газовый кризис в Приднестровье - РИА Новости, 12.02.2025

Эксперт прокомментировал газовый кризис в Приднестровье

Умышленно созданный газовый кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике окажет влияние на приднестровское урегулирование, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:59:00+03:00

2025-02-12T18:59:00+03:00

2025-02-12T18:59:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Умышленно созданный газовый кризис в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике окажет влияние на приднестровское урегулирование, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. "Газовый кризис в январе 2025 года должен был развиваться по другому сценарию. Виновной за срыв энергоносителей в регион должна была быть назначена Россия. Гуманитарный коллапс в Молдове и в Приднестровье должен был стать примером действия энергетического оружия "жестокой Москвы", чтобы побудить другие страны отказаться от российских газа и нефти. Приднестровье, оказавшееся замороженным посреди зимы, должно было ради спасения жизней людей обратиться за помощью к международному сообществу", - сказал Шорников. Он полагает, что по изначальному сценарию, спасение должно было прийти из ЕС, в результате благодарное Приднестровье должно было вмиг сменить свой геополитический выбор и вместе с Молдавией устремиться в ЕС. "Однако, все пошло не по плану. Приднестровье смогло подготовиться к кризису, руководство ПМР создало небольшой запас газа, сумело минимизировать потребление энергоресурсов, когда поставки прекратились и в итог, продержаться целый месяц. Не получилось создать из России образ врага, абсурдность обвинений Кишинева в адрес Москвы были очевидны даже самому неискушенному жителю", - отметил эксперт. По его мнению, самое главное, что Приднестровье отказывалось сдаваться, а на его призыв о помощи откликнулась лишь Россия, выделившая на закупку газа на европейских рынках 164 миллиона долларов. "Этой суммы должно было с лихвой хватить Приднестровью до конца отопительного сезона. Казалось, что сама природа играет на стороне приднестровцев – в этом году январь оказался аномально теплым. Оттого люди больше страдали не от холода, а от веерных отключений электричества", - уточнил собеседник агентства. Он заметил, что в этих условиях блистательное вступление в игру Евросоюза никак не вырисовывалось. Кишинев до последнего оттягивал момент открытия газовых поставок в ПМР. Дошло до того, что президенту непризнанного Приднестровья Вадиму Красносельскому пришлось лично обращаться к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и просить ее оказать воздействие на Кишинев. "В итоге краткосрочная европейская помощь, обрамленная целым букетом социально-гуманитарных требований к Тирасполю, стала восприниматься населением ПМР как ультиматум со стороны действующих молдавских властей и их западных кураторов", - сказал эксперт. Он напомнил, что в обмен на право покупать газ по европейским ценам на свободном европейском рынке от Приднестровья требовали выпустить политзаключенных, поднять тарифы для населения до европейского уровня, снять блокпосты на границе с Молдавией, открыть свое информационное пространство для кишиневской проевропейской пропаганды и даже вывести из региона российских миротворцев. "Все эти "хотелки" со стороны Евросоюза, вроде как задающего всему миру гуманитарные стандарты, и Молдовы, активно стремящейся к интеграции в ЕС, выглядели откровенно дико и нелогично. По сути, весь "морок" о добром, толерантном и демократичном Евросоюзе, транслировавшийся населению всего региона более двух десятилетий, растворился в одночасье. Народ еще раз убедился, что его судьба небезразлична лишь России", - сказал Шорников. Политолог напомнил, что газовый кризис еще не разрешен, вопрос в том, какую тактику изберет Брюссель теперь. "Он может по обыкновению притвориться неосведомленным, повесить все имиджевые издержки на Кишинев и продолжить разыгрывать из себя доброго полицейского, допустив газовые поставки в Приднестровье. А может отбросить условности и попытаться продавить свою повестку, заставить Тирасполь пойти на новые уступки в пользу Кишинева. От того, какую тактику изберет ЕС, во многом будет зависеть развитие молдавско-приднестровских отношений в 2025 году и урегулирование приднестровского конфликта", - сказал эксперт. Он напомнил, что осенью в Молдавии должны пройти парламентские выборы. "Действующим властям реинтеграция Приднестровья к этому моменту совсем не нужна, поскольку приднестровский избиратель, получив возможность голосовать, точно похоронит шансы PAS (правящая партия Действие и солидарность" - ред.) на власть. Поэтому форсированного давления на Приднестровье, есть надежда, удастся избежать. Но и упускать шанс покончить с Приднестровьем западники не хотят, поэтому, скорее всего, будет реализовываться комбинированный подход кнута и пряника, заставляя Тирасполь уступать одну позицию за другой", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996252817.html

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996246694.html

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кишинев, молдавия, россия, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, газпром, в мире, транзит газа через украину