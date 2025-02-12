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В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов - РИА Новости, 12.02.2025
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19:33 12.02.2025 (обновлено: 19:34 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/peterburg-1998950958.html
В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов
В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов - РИА Новости, 12.02.2025
В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов
Спасатели помогли доставить в больницу в Санкт-Петербурге пациента весом более 300 килограммов, которого пришлось на щите вытаскивать из квартиры на четвертом... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:33:00+03:00
2025-02-12T19:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спасатели помогли доставить в больницу в Санкт-Петербурге пациента весом более 300 килограммов, которого пришлось на щите вытаскивать из квартиры на четвертом этаже, сообщило городское управление МЧС РФ. "Спасатели оказали помощь в транспортировке пациента (весом - ред.) свыше 300 кг в одну из больниц Санкт-Петербурга. Из квартиры 4-го этажа... на проспекте Луначарского сотрудники МЧС России и городские спасатели с помощью спинального щита эвакуировали в автомобиль скорой медицинской помощи мужчину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Как отмечается, спасатели также помогли медикам в размещении пациента в больнице.
https://ria.ru/20240903/kirov-1970306393.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов

В Петербурге спасатели помогли доставить в больницу пациента весом более 300 кг

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник службы МЧС РФ
Сотрудник службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спасатели помогли доставить в больницу в Санкт-Петербурге пациента весом более 300 килограммов, которого пришлось на щите вытаскивать из квартиры на четвертом этаже, сообщило городское управление МЧС РФ.
"Спасатели оказали помощь в транспортировке пациента (весом - ред.) свыше 300 кг в одну из больниц Санкт-Петербурга. Из квартиры 4-го этажа... на проспекте Луначарского сотрудники МЧС России и городские спасатели с помощью спинального щита эвакуировали в автомобиль скорой медицинской помощи мужчину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Как отмечается, спасатели также помогли медикам в размещении пациента в больнице.
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