https://ria.ru/20250212/peterburg-1998950958.html

В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов

В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов - РИА Новости, 12.02.2025

В Петербурге в больницу доставили пациента весом более 300 килограммов

Спасатели помогли доставить в больницу в Санкт-Петербурге пациента весом более 300 килограммов, которого пришлось на щите вытаскивать из квартиры на четвертом... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:33:00+03:00

2025-02-12T19:33:00+03:00

2025-02-12T19:34:00+03:00

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санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спасатели помогли доставить в больницу в Санкт-Петербурге пациента весом более 300 килограммов, которого пришлось на щите вытаскивать из квартиры на четвертом этаже, сообщило городское управление МЧС РФ. "Спасатели оказали помощь в транспортировке пациента (весом - ред.) свыше 300 кг в одну из больниц Санкт-Петербурга. Из квартиры 4-го этажа... на проспекте Луначарского сотрудники МЧС России и городские спасатели с помощью спинального щита эвакуировали в автомобиль скорой медицинской помощи мужчину", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Как отмечается, спасатели также помогли медикам в размещении пациента в больнице.

https://ria.ru/20240903/kirov-1970306393.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)