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Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти - РИА Новости, 12.02.2025
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Наука
 
10:41 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/nauka-1998792032.html
Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти
Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти - РИА Новости, 12.02.2025
Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти
Российские химики в составе международного коллектива синтезировали материал, который можно будет использовать как молекулярный магнит, управляемый светом, в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:41:00+03:00
2025-02-12T10:41:00+03:00
наука
черноголовка
московская область (подмосковье)
новосибирск
российская академия наук
наука
технологии
киотский университет
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские химики в составе международного коллектива синтезировали материал, который можно будет использовать как молекулярный магнит, управляемый светом, в оптоэлектронных устройствах для хранения и передачи информации, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). В современной физике востребованы молекулы, свойства которых можно легко и предсказуемо менять с помощью внешних воздействий, например: света, температуры, давления. Эти соединения перспективны с точки зрения создания молекулярных переключателей, оптических и температурных датчиков и других устройств. Одни из таких "настраиваемых" соединений — так называемые фотохромные спиропираны. Эти органические молекулы состоят из нескольких связанных в цепочку колец. Под действием света "цепочка" может либо замыкаться, и тогда спиропиран представляет собой бесцветное вещество, либо размыкаться, приобретая интенсивную темно-фиолетовую окраску. Кроме того, если присоединить к молекулам спиропиранов ионы металлов, можно получить вещества, которые будут реагировать на свет не просто сменой окраски, но и изменением магнитных свойств. Но на сегодняшний день известно не много подобных комплексов, поэтому ученые продолжают искать новые соединения. Сотрудники Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии (ФИЦ ПХФ и МХ) РАН (Черноголовка, Московская область) с коллегами синтезировали управляемые светом магнитные соединения на основе спиропиранов и двух разных металлов — диспрозия и тербия. Чтобы исследовать магнитные свойства полученных молекул, авторы поместили их в магнитное поле. Эксперимент показал, что при температурах, близких к температуре абсолютного нуля, комплекс диспрозия представляет собой моноионный (содержащий один ион металла) магнит. Это означает, что комплекс намагничивается под действием магнитного поля, а после выключения этого поля сохраняет свою намагниченность в течение относительно длительного времени. Кроме того, химики доказали, что этим соединением можно "управлять" с помощью света. Под зеленым освещением комплекс распадался, а под ультрафиолетом быстро восстанавливался. Это свойство в перспективе, как ожидается, позволит "переключаться" между разными состояниями полученной молекулы с помощью света и применять ее в оптоэлектронных устройствах. "Благодаря магнитным свойствам полученные молекулы потенциально могут лечь в основу устройств записи и хранения информации, в которых один бит информации хранит одна молекула, а не миллионы, как сейчас. Это поможет миниатюризировать современные устройства для обработки и хранения данных", — рассказал участник проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Дмитрий Конарев. "Сейчас полученные "магниты" работают при очень низкой температуре. В дальнейшем мы планируем модифицировать строение этих соединений так, чтобы повысить рабочую температуру. Еще одна важная задача заключается в том, чтобы добиться фотопереключения комплексов в твердом виде — в кристалле, — а не только в растворе, как это было показано в нашей работе", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Максим Фараонов. В исследовании принимали участие сотрудники Института химической кинетики и горения имени В.В. Воеводского СО РАН (Новосибирск), Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН (Черноголовка) и Киотского университета (Япония).
https://ri.ria.ru/20250128/nauka-1995717149.html
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черноголовка, московская область (подмосковье), новосибирск, российская академия наук, наука, технологии, киотский университет
Наука, Черноголовка, Московская область (Подмосковье), Новосибирск, Российская академия наук, Наука, Технологии, Киотский университет

Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти

© Depositphotos.com / photography33Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / photography33
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские химики в составе международного коллектива синтезировали материал, который можно будет использовать как молекулярный магнит, управляемый светом, в оптоэлектронных устройствах для хранения и передачи информации, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).
В современной физике востребованы молекулы, свойства которых можно легко и предсказуемо менять с помощью внешних воздействий, например: света, температуры, давления. Эти соединения перспективны с точки зрения создания молекулярных переключателей, оптических и температурных датчиков и других устройств. Одни из таких "настраиваемых" соединений — так называемые фотохромные спиропираны. Эти органические молекулы состоят из нескольких связанных в цепочку колец. Под действием света "цепочка" может либо замыкаться, и тогда спиропиран представляет собой бесцветное вещество, либо размыкаться, приобретая интенсивную темно-фиолетовую окраску.
Кроме того, если присоединить к молекулам спиропиранов ионы металлов, можно получить вещества, которые будут реагировать на свет не просто сменой окраски, но и изменением магнитных свойств. Но на сегодняшний день известно не много подобных комплексов, поэтому ученые продолжают искать новые соединения.
Система хранения данных - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В России создали новый материал для хранения информации
28 января, 08:01
Сотрудники Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии (ФИЦ ПХФ и МХ) РАН (Черноголовка, Московская область) с коллегами синтезировали управляемые светом магнитные соединения на основе спиропиранов и двух разных металлов — диспрозия и тербия.
Чтобы исследовать магнитные свойства полученных молекул, авторы поместили их в магнитное поле. Эксперимент показал, что при температурах, близких к температуре абсолютного нуля, комплекс диспрозия представляет собой моноионный (содержащий один ион металла) магнит. Это означает, что комплекс намагничивается под действием магнитного поля, а после выключения этого поля сохраняет свою намагниченность в течение относительно длительного времени. Кроме того, химики доказали, что этим соединением можно "управлять" с помощью света. Под зеленым освещением комплекс распадался, а под ультрафиолетом быстро восстанавливался. Это свойство в перспективе, как ожидается, позволит "переключаться" между разными состояниями полученной молекулы с помощью света и применять ее в оптоэлектронных устройствах.
«
"Благодаря магнитным свойствам полученные молекулы потенциально могут лечь в основу устройств записи и хранения информации, в которых один бит информации хранит одна молекула, а не миллионы, как сейчас. Это поможет миниатюризировать современные устройства для обработки и хранения данных", — рассказал участник проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Дмитрий Конарев.
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"Сейчас полученные "магниты" работают при очень низкой температуре. В дальнейшем мы планируем модифицировать строение этих соединений так, чтобы повысить рабочую температуру. Еще одна важная задача заключается в том, чтобы добиться фотопереключения комплексов в твердом виде — в кристалле, — а не только в растворе, как это было показано в нашей работе", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Максим Фараонов.
В исследовании принимали участие сотрудники Института химической кинетики и горения имени В.В. Воеводского СО РАН (Новосибирск), Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН (Черноголовка) и Киотского университета (Япония).
 
НаукаЧерноголовкаМосковская область (Подмосковье)НовосибирскРоссийская академия наукНаукаТехнологииКиотский университет
 
 
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