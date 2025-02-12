https://ria.ru/20250212/nauka-1998792032.html

Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти

Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти - РИА Новости, 12.02.2025

Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти

Российские химики в составе международного коллектива синтезировали материал, который можно будет использовать как молекулярный магнит, управляемый светом, в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:41:00+03:00

2025-02-12T10:41:00+03:00

2025-02-12T10:41:00+03:00

наука

черноголовка

московская область (подмосковье)

новосибирск

российская академия наук

наука

технологии

киотский университет

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские химики в составе международного коллектива синтезировали материал, который можно будет использовать как молекулярный магнит, управляемый светом, в оптоэлектронных устройствах для хранения и передачи информации, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). В современной физике востребованы молекулы, свойства которых можно легко и предсказуемо менять с помощью внешних воздействий, например: света, температуры, давления. Эти соединения перспективны с точки зрения создания молекулярных переключателей, оптических и температурных датчиков и других устройств. Одни из таких "настраиваемых" соединений — так называемые фотохромные спиропираны. Эти органические молекулы состоят из нескольких связанных в цепочку колец. Под действием света "цепочка" может либо замыкаться, и тогда спиропиран представляет собой бесцветное вещество, либо размыкаться, приобретая интенсивную темно-фиолетовую окраску. Кроме того, если присоединить к молекулам спиропиранов ионы металлов, можно получить вещества, которые будут реагировать на свет не просто сменой окраски, но и изменением магнитных свойств. Но на сегодняшний день известно не много подобных комплексов, поэтому ученые продолжают искать новые соединения. Сотрудники Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии (ФИЦ ПХФ и МХ) РАН (Черноголовка, Московская область) с коллегами синтезировали управляемые светом магнитные соединения на основе спиропиранов и двух разных металлов — диспрозия и тербия. Чтобы исследовать магнитные свойства полученных молекул, авторы поместили их в магнитное поле. Эксперимент показал, что при температурах, близких к температуре абсолютного нуля, комплекс диспрозия представляет собой моноионный (содержащий один ион металла) магнит. Это означает, что комплекс намагничивается под действием магнитного поля, а после выключения этого поля сохраняет свою намагниченность в течение относительно длительного времени. Кроме того, химики доказали, что этим соединением можно "управлять" с помощью света. Под зеленым освещением комплекс распадался, а под ультрафиолетом быстро восстанавливался. Это свойство в перспективе, как ожидается, позволит "переключаться" между разными состояниями полученной молекулы с помощью света и применять ее в оптоэлектронных устройствах. "Благодаря магнитным свойствам полученные молекулы потенциально могут лечь в основу устройств записи и хранения информации, в которых один бит информации хранит одна молекула, а не миллионы, как сейчас. Это поможет миниатюризировать современные устройства для обработки и хранения данных", — рассказал участник проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Дмитрий Конарев. "Сейчас полученные "магниты" работают при очень низкой температуре. В дальнейшем мы планируем модифицировать строение этих соединений так, чтобы повысить рабочую температуру. Еще одна важная задача заключается в том, чтобы добиться фотопереключения комплексов в твердом виде — в кристалле, — а не только в растворе, как это было показано в нашей работе", — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН Максим Фараонов. В исследовании принимали участие сотрудники Института химической кинетики и горения имени В.В. Воеводского СО РАН (Новосибирск), Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН (Черноголовка) и Киотского университета (Япония).

https://ri.ria.ru/20250128/nauka-1995717149.html

https://ri.ria.ru/20250210/nauka-1998001179.html

черноголовка

московская область (подмосковье)

новосибирск

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черноголовка, московская область (подмосковье), новосибирск, российская академия наук, наука, технологии, киотский университет