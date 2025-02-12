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В Москве задержали членов преступной банды - РИА Новости, 12.02.2025
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11:32 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/moskva-1998806526.html
В Москве задержали членов преступной банды
В Москве задержали членов преступной банды - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве задержали членов преступной банды
Задержаны трое молодых людей, грабившие людей в регионах и убившие мужчину на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:32:00+03:00
2025-02-12T11:32:00+03:00
происшествия
москва
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Задержаны трое молодых людей, грабившие людей в регионах и убившие мужчину на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале. "Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2024 году трое молодых людей объединились в организованную преступную группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера из корыстных побуждений. Они разработали план: один из фигурантов знакомился с гражданами в интернете, приглашал их в арендованные квартиры, спаивал, а затем совместно с соучастниками грабил. Уточняется, что 1 января один из злоумышленников так познакомился с жителем Москвы и пригласил его в арендованную квартиру, расположенную на улице Академика Челомея. В ходе распития алкогольных напитков фигурант заметил, что потерпевший не теряет бдительности, и сообщил об этом соучастникам. Втроем они удерживали и душили потерпевшего, а когда тот потерял сознание, оформили через его мобильный банк кредитные договоры и похитили личные вещи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Фигуранты с места происшествия скрылись, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. "Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что в ходе допросов обвиняемые признали вину в инкриминируемом убийстве, а также в совершении грабежей на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241114/prestuplenie-1983648021.html
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происшествия, москва, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали членов преступной банды

СК задержал членов банды, грабивших людей в регионах и убивших москвича

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Задержаны трое молодых людей, грабившие людей в регионах и убившие мужчину на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале.
"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2024 году трое молодых людей объединились в организованную преступную группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера из корыстных побуждений. Они разработали план: один из фигурантов знакомился с гражданами в интернете, приглашал их в арендованные квартиры, спаивал, а затем совместно с соучастниками грабил.
Уточняется, что 1 января один из злоумышленников так познакомился с жителем Москвы и пригласил его в арендованную квартиру, расположенную на улице Академика Челомея. В ходе распития алкогольных напитков фигурант заметил, что потерпевший не теряет бдительности, и сообщил об этом соучастникам. Втроем они удерживали и душили потерпевшего, а когда тот потерял сознание, оформили через его мобильный банк кредитные договоры и похитили личные вещи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Фигуранты с места происшествия скрылись, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.
"Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе допросов обвиняемые признали вину в инкриминируемом убийстве, а также в совершении грабежей на территории Екатеринбурга, Ижевска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
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