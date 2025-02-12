https://ria.ru/20250212/minobrnauki-1998790358.html

В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков

В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков - РИА Новости, 12.02.2025

В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков

Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:27:00+03:00

2025-02-12T10:27:00+03:00

2025-02-12T11:06:00+03:00

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константин могилевский

российский государственный гуманитарный университет

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образование - общество

социальный навигатор

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил заместитель министра Константин Могилевский. "Мы размышляем как раз вместе с РГГУ, в первую очередь, о совершенствовании подготовки профессиональных историков. Приступая к этой задаче, нужно, конечно, сформулировать образ желаемого результата", - сказал замглавы Минобрнауки РФ в ходе генсовета партии "Единая Россия" по науке и образованию. Он отметил, что историческая наука меняется, цифровизация оказывает на нее огромное влияние. "Мы уже можем работать с большим объемом документов одновременно, можем новые вопросы задавать", - сказал Могилевский, добавив, что на базе РГГУ пройдет стратегическая сессия, в ходе которой представители вуза и министерства поразмышляют с работодателями над тем, какими навыками должен обладать "гуманитарий будущего".

https://ria.ru/20241113/pora-1983593256.html

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россия, константин могилевский, российский государственный гуманитарный университет, единая россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование