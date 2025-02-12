Рейтинг@Mail.ru
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 12.02.2025 (обновлено: 11:06 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/minobrnauki-1998790358.html
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков - РИА Новости, 12.02.2025
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков
Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:27:00+03:00
2025-02-12T11:06:00+03:00
россия
константин могилевский
российский государственный гуманитарный университет
единая россия
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил заместитель министра Константин Могилевский. "Мы размышляем как раз вместе с РГГУ, в первую очередь, о совершенствовании подготовки профессиональных историков. Приступая к этой задаче, нужно, конечно, сформулировать образ желаемого результата", - сказал замглавы Минобрнауки РФ в ходе генсовета партии "Единая Россия" по науке и образованию. Он отметил, что историческая наука меняется, цифровизация оказывает на нее огромное влияние. "Мы уже можем работать с большим объемом документов одновременно, можем новые вопросы задавать", - сказал Могилевский, добавив, что на базе РГГУ пройдет стратегическая сессия, в ходе которой представители вуза и министерства поразмышляют с работодателями над тем, какими навыками должен обладать "гуманитарий будущего".
https://ria.ru/20241113/pora-1983593256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин могилевский, российский государственный гуманитарный университет, единая россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Константин Могилевский, Российский государственный гуманитарный университет, Единая Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков

Минобрнауки планирует совершенствовать подготовку профессиональных историков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил заместитель министра Константин Могилевский.
"Мы размышляем как раз вместе с РГГУ, в первую очередь, о совершенствовании подготовки профессиональных историков. Приступая к этой задаче, нужно, конечно, сформулировать образ желаемого результата", - сказал замглавы Минобрнауки РФ в ходе генсовета партии "Единая Россия" по науке и образованию.
Он отметил, что историческая наука меняется, цифровизация оказывает на нее огромное влияние. "Мы уже можем работать с большим объемом документов одновременно, можем новые вопросы задавать", - сказал Могилевский, добавив, что на базе РГГУ пройдет стратегическая сессия, в ходе которой представители вуза и министерства поразмышляют с работодателями над тем, какими навыками должен обладать "гуманитарий будущего".
Х Гайдаровский форум. День третий - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Татьяна Черниговская: пора думать не так, как привыкли
13 ноября 2024, 18:08
 
РоссияКонстантин МогилевскийРоссийский государственный гуманитарный университетЕдиная РоссияОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала