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В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков - РИА Новости, 12.02.2025
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков
Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:27:00+03:00
2025-02-12T10:27:00+03:00
2025-02-12T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) планируют совершенствовать подготовку профессиональных историков, заявил заместитель министра Константин Могилевский. "Мы размышляем как раз вместе с РГГУ, в первую очередь, о совершенствовании подготовки профессиональных историков. Приступая к этой задаче, нужно, конечно, сформулировать образ желаемого результата", - сказал замглавы Минобрнауки РФ в ходе генсовета партии "Единая Россия" по науке и образованию. Он отметил, что историческая наука меняется, цифровизация оказывает на нее огромное влияние. "Мы уже можем работать с большим объемом документов одновременно, можем новые вопросы задавать", - сказал Могилевский, добавив, что на базе РГГУ пройдет стратегическая сессия, в ходе которой представители вуза и министерства поразмышляют с работодателями над тем, какими навыками должен обладать "гуманитарий будущего".
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россия, константин могилевский, российский государственный гуманитарный университет, единая россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Константин Могилевский, Российский государственный гуманитарный университет, Единая Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минобрнауки рассказали о подготовке профессиональных историков
Минобрнауки планирует совершенствовать подготовку профессиональных историков