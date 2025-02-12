https://ria.ru/20250212/matvienko-1998845359.html
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций - РИА Новости, 12.02.2025
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций
Многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:33:00+03:00
2025-02-12T13:33:00+03:00
2025-02-12T13:33:00+03:00
экономика
россия
валентина матвиенко
александр новак
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития, экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - сказала спикер по итогам "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака по теме развития экономики России. По ее словам, за пять лет в два раза вырос валовый внутренний продукт, в два раза выросли доходы бюджета. "За этим, конечно, огромный труд наших граждан, которые так ответственно относятся, трудятся. Конечно, это результат работы правительства Российской Федерации. Ну и, конечно, это огромная роль нашего президента, который держит руку на пульсе, который постоянно в диалоге с правительством. Постоянно в течение последних лет принимались оперативные решения. Как показала практика, они были правильными", - отметила политик. Матвиенко считает, что "многие экономисты мира будут анализировать это экономическое чудо в России, при таком давлении внешнем, санкциях". "И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации", - добавила она. "Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остаётся непростой", - сказала сенатор. Она, в частности, выделила проблему кадрового голода. "Конечно, это и производительность труда, это и структурная перестройка экономики, и многое другое", - пояснила законодатель. Матвиенко попросила подготовить профильные ведомства ответ, как решать этот вопрос. "Без дополнительного привлечения кадров, ресурсов нам не решить эту задачу. И хотелось бы, и прошу это также отразить в постановлении (по итогам "правительственного часа"), все-таки, чтобы правительство дало ответ. Сколько мы будем привлекать трудовых ресурсов? По каким профессиям? Из каких государств? Как мы перестроим оперативно систему образования и подготовки кадров по нужным профессиям? Когда это начнёт давать отдачу?", - сказала политик.
https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html
https://ria.ru/20241104/matvienko-1981741927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_83:0:2544:1846_1920x0_80_0_0_34fa1317998ba611a5aecb777f52da4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Новак, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций
Матвиенко: многие экономисты мира будут анализировать экономическое чудо России
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития, экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - сказала спикер по итогам "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака
по теме развития экономики России.
По ее словам, за пять лет в два раза вырос валовый внутренний продукт, в два раза выросли доходы бюджета. "За этим, конечно, огромный труд наших граждан, которые так ответственно относятся, трудятся. Конечно, это результат работы правительства Российской Федерации. Ну и, конечно, это огромная роль нашего президента, который держит руку на пульсе, который постоянно в диалоге с правительством. Постоянно в течение последних лет принимались оперативные решения. Как показала практика, они были правильными", - отметила политик.
Матвиенко
считает, что "многие экономисты мира будут анализировать это экономическое чудо в России, при таком давлении внешнем, санкциях". "И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации", - добавила она.
"Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остаётся непростой", - сказала сенатор. Она, в частности, выделила проблему кадрового голода. "Конечно, это и производительность труда, это и структурная перестройка экономики, и многое другое", - пояснила законодатель.
Матвиенко попросила подготовить профильные ведомства ответ, как решать этот вопрос. "Без дополнительного привлечения кадров, ресурсов нам не решить эту задачу. И хотелось бы, и прошу это также отразить в постановлении (по итогам "правительственного часа"), все-таки, чтобы правительство дало ответ. Сколько мы будем привлекать трудовых ресурсов? По каким профессиям? Из каких государств? Как мы перестроим оперативно систему образования и подготовки кадров по нужным профессиям? Когда это начнёт давать отдачу?", - сказала политик.