Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/matvienko-1998845359.html
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций - РИА Новости, 12.02.2025
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций
Многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:33:00+03:00
2025-02-12T13:33:00+03:00
экономика
россия
валентина матвиенко
александр новак
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития, экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - сказала спикер по итогам "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака по теме развития экономики России. По ее словам, за пять лет в два раза вырос валовый внутренний продукт, в два раза выросли доходы бюджета. "За этим, конечно, огромный труд наших граждан, которые так ответственно относятся, трудятся. Конечно, это результат работы правительства Российской Федерации. Ну и, конечно, это огромная роль нашего президента, который держит руку на пульсе, который постоянно в диалоге с правительством. Постоянно в течение последних лет принимались оперативные решения. Как показала практика, они были правильными", - отметила политик. Матвиенко считает, что "многие экономисты мира будут анализировать это экономическое чудо в России, при таком давлении внешнем, санкциях". "И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации", - добавила она. "Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остаётся непростой", - сказала сенатор. Она, в частности, выделила проблему кадрового голода. "Конечно, это и производительность труда, это и структурная перестройка экономики, и многое другое", - пояснила законодатель. Матвиенко попросила подготовить профильные ведомства ответ, как решать этот вопрос. "Без дополнительного привлечения кадров, ресурсов нам не решить эту задачу. И хотелось бы, и прошу это также отразить в постановлении (по итогам "правительственного часа"), все-таки, чтобы правительство дало ответ. Сколько мы будем привлекать трудовых ресурсов? По каким профессиям? Из каких государств? Как мы перестроим оперативно систему образования и подготовки кадров по нужным профессиям? Когда это начнёт давать отдачу?", - сказала политик.
https://ria.ru/20241028/putin-1980502443.html
https://ria.ru/20241104/matvienko-1981741927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_83:0:2544:1846_1920x0_80_0_0_34fa1317998ba611a5aecb777f52da4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Новак, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала об "экономическом чуде" России в условиях санкций

Матвиенко: многие экономисты мира будут анализировать экономическое чудо России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Многие специалисты в мире будут анализировать экономическое чудо России, когда в условиях санкций страна показывает хорошие результаты своего развития, экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нам есть чем гордиться. И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня, 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живём и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение", - сказала спикер по итогам "правительственного часа" с участием вице-премьера РФ Александра Новака по теме развития экономики России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Путин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается российская экономика
28 октября 2024, 14:05
По ее словам, за пять лет в два раза вырос валовый внутренний продукт, в два раза выросли доходы бюджета. "За этим, конечно, огромный труд наших граждан, которые так ответственно относятся, трудятся. Конечно, это результат работы правительства Российской Федерации. Ну и, конечно, это огромная роль нашего президента, который держит руку на пульсе, который постоянно в диалоге с правительством. Постоянно в течение последних лет принимались оперативные решения. Как показала практика, они были правильными", - отметила политик.
Матвиенко считает, что "многие экономисты мира будут анализировать это экономическое чудо в России, при таком давлении внешнем, санкциях". "И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учётом опыта Российской Федерации", - добавила она.
"Тем не менее, мы понимаем, что ситуация остаётся непростой", - сказала сенатор. Она, в частности, выделила проблему кадрового голода. "Конечно, это и производительность труда, это и структурная перестройка экономики, и многое другое", - пояснила законодатель.
Матвиенко попросила подготовить профильные ведомства ответ, как решать этот вопрос. "Без дополнительного привлечения кадров, ресурсов нам не решить эту задачу. И хотелось бы, и прошу это также отразить в постановлении (по итогам "правительственного часа"), все-таки, чтобы правительство дало ответ. Сколько мы будем привлекать трудовых ресурсов? По каким профессиям? Из каких государств? Как мы перестроим оперативно систему образования и подготовки кадров по нужным профессиям? Когда это начнёт давать отдачу?", - сказала политик.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
У России есть исторический шанс для индустриализации, заявила Матвиенко
4 ноября 2024, 00:07
 
ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоАлександр НовакСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала