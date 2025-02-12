Макрон хочет "подобрать ключи" к Трампу через Маска, заявил Пушков
Сенатор Пушков: Макрон хочет подобрать ключи к Трампу через Маска
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет "подобрать ключи" к президенту США Дональду Трампу через американского бизнесмена Илона Маска, поэтому французский лидер пытается улучшить отношения с предпринимателем, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Макрон давно "подбивает колышки" под Илона Маска. Официально он хотел бы открыть производство "Теслы" во Франции. Но есть у него и скрытая повестка: через Маска подобрать ключи к Трампу. Однако, по сообщениям из Франции, эта политика не срабатывает. Их отношения ухудшились: Маск демонстративно не приехал на крупный форум по ИИ в Париже, на который съехались руководители многих стран мира и где Маска очень ждали", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор также напомнил, что за год до выборов в США Макрон заявлял о своей уверенности в проигрыше Трампа на выборах президента США. По его мнению, Трамп и Маск вряд ли пропустили эти слова французского лидера.
"Но зато Макрон теперь может много общаться с безработной Камалой Харрис (бывший кандидат в президенты США - ред.), которую так хотел видеть на посту президента США. Она ему про ИИ ничего, конечно, не расскажет, но объяснит, что вчера это не завтра, а завтра не сегодня", - сыронизировал парламентарий.
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