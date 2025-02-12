https://ria.ru/20250212/makron-1998850514.html

Макрон хочет "подобрать ключи" к Трампу через Маска, заявил Пушков

Макрон хочет "подобрать ключи" к Трампу через Маска, заявил Пушков - РИА Новости, 12.02.2025

Макрон хочет "подобрать ключи" к Трампу через Маска, заявил Пушков

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет "подобрать ключи" к президенту США Дональду Трампу через американского бизнесмена Илона Маска, поэтому французский... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:01:00+03:00

2025-02-12T14:01:00+03:00

2025-02-12T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет "подобрать ключи" к президенту США Дональду Трампу через американского бизнесмена Илона Маска, поэтому французский лидер пытается улучшить отношения с предпринимателем, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Макрон давно "подбивает колышки" под Илона Маска. Официально он хотел бы открыть производство "Теслы" во Франции. Но есть у него и скрытая повестка: через Маска подобрать ключи к Трампу. Однако, по сообщениям из Франции, эта политика не срабатывает. Их отношения ухудшились: Маск демонстративно не приехал на крупный форум по ИИ в Париже, на который съехались руководители многих стран мира и где Маска очень ждали", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также напомнил, что за год до выборов в США Макрон заявлял о своей уверенности в проигрыше Трампа на выборах президента США. По его мнению, Трамп и Маск вряд ли пропустили эти слова французского лидера. "Но зато Макрон теперь может много общаться с безработной Камалой Харрис (бывший кандидат в президенты США - ред.), которую так хотел видеть на посту президента США. Она ему про ИИ ничего, конечно, не расскажет, но объяснит, что вчера это не завтра, а завтра не сегодня", - сыронизировал парламентарий.

https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html

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в мире, сша, франция, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, илон маск, совет федерации рф