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В Крыму прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 12.02.2025
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06:40 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/krym-1998760269.html
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями - РИА Новости, 12.02.2025
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями попыткой в отчаянье сделать вид РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:40:00+03:00
2025-02-12T06:40:00+03:00
россия
курская область
украина
владимир зеленский
сергей цеков
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями попыткой в отчаянье сделать вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. "Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, ежедневно российские войска наносят удары по группировке ВСУ, вторгшейся в приграничную часть Курской области, уничтожая и вытесняя противника с территории России. "Пока Зеленский раздает интервью иностранной прессе, по его безумной отмашке гибнут сотни и сотни брошенных им на убой украинцев. Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыре в рукаве", - сказал Цеков. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html
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россия, курская область, украина, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского об обмене территориями

В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями попыткой в отчаянье сделать вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
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"Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, ежедневно российские войска наносят удары по группировке ВСУ, вторгшейся в приграничную часть Курской области, уничтожая и вытесняя противника с территории России.
"Пока Зеленский раздает интервью иностранной прессе, по его безумной отмашке гибнут сотни и сотни брошенных им на убой украинцев. Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыре в рукаве", - сказал Цеков.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 59 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЦековВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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