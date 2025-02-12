https://ria.ru/20250212/kosachev-1998960193.html

До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев

До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев - РИА Новости, 12.02.2025

До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев

Отношения России и США далеки от прорывов, слишком долго предшественники Дональда Трампа препятствовали прогрессу, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:32:00+03:00

2025-02-12T20:32:00+03:00

2025-02-12T20:51:00+03:00

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

константин косачев

совет федерации рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отношения России и США далеки от прорывов, слишком долго предшественники Дональда Трампа препятствовали прогрессу, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, они говорили почти полтора часа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Уверен, что до прорывов еще далеко - слишком много накопилось проблем и слишком долго предшественники Трампа в США и сохраняющие по сей день власть политики стран НАТО осознанно препятствовали любому прогрессу", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, теперь все внимание на то, как быстро удастся согласовать личную встречу, а об этом президенты договорились, и насколько качественно ее удастся подготовить, добавил он. "Напомню - переговоры должны начаться "немедленно", - написал сенатор.По его словам, "ситуация, что называется, без права на ошибку для обеих сторон". "Уверен, что так и будут ориентированы двумя лидерами команды переговорщиков", - подчеркнул Косачев.Он уверен, что "ошибки останутся на совести украинских и европейских политиков, спровоцировавших текущий конфликт (на Украине - ред.), им и отвечать перед своими избирателями"."А лидерам России и США - искренние слова признательности за то, что сегодняшний разговор как минимум состоялся, а как максимум - получился. Главное тем временем - только впереди", - заключил вице-спикер СФ.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998962492.html

https://ria.ru/20250212/kartapolov-1998960652.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998959187.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, владимир путин, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, украина