https://ria.ru/20250212/kosachev-1998960193.html
До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев
До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев - РИА Новости, 12.02.2025
До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев
Отношения России и США далеки от прорывов, слишком долго предшественники Дональда Трампа препятствовали прогрессу, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Отношения России и США далеки от прорывов, слишком долго предшественники Дональда Трампа препятствовали прогрессу, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, они говорили почти полтора часа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Уверен, что до прорывов еще далеко - слишком много накопилось проблем и слишком долго предшественники Трампа в США и сохраняющие по сей день власть политики стран НАТО осознанно препятствовали любому прогрессу", - написал Косачев в своем Telegram-канале.По его словам, теперь все внимание на то, как быстро удастся согласовать личную встречу, а об этом президенты договорились, и насколько качественно ее удастся подготовить, добавил он. "Напомню - переговоры должны начаться "немедленно", - написал сенатор.По его словам, "ситуация, что называется, без права на ошибку для обеих сторон". "Уверен, что так и будут ориентированы двумя лидерами команды переговорщиков", - подчеркнул Косачев.Он уверен, что "ошибки останутся на совести украинских и европейских политиков, спровоцировавших текущий конфликт (на Украине - ред.), им и отвечать перед своими избирателями"."А лидерам России и США - искренние слова признательности за то, что сегодняшний разговор как минимум состоялся, а как максимум - получился. Главное тем временем - только впереди", - заключил вице-спикер СФ.
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998962492.html
https://ria.ru/20250212/kartapolov-1998960652.html
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, украина
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Украина
До прорыва в отношениях с США еще далеко, заявил Косачев
Косачев после диалога Путина и Трампа заявил, что до прорыва в отношениях далеко