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Водка, детектив и видения: Трибунцев-провидец в "Подслушано в Рыбинске" - РИА Новости, 12.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:30 12.02.2025 (обновлено: 17:49 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/kino-1998039384.html
Водка, детектив и видения: Трибунцев-провидец в "Подслушано в Рыбинске"
Водка, детектив и видения: Трибунцев-провидец в "Подслушано в Рыбинске" - РИА Новости, 12.02.2025
Водка, детектив и видения: Трибунцев-провидец в "Подслушано в Рыбинске"
Сериал с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым уверенно ворвался в первую тройку самых популярных по итогам недели на "Кинопоиске". Там и мистика, и... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:30:00+03:00
2025-02-12T17:49:00+03:00
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МОСКВА — РИА Новости. Сериал с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым уверенно ворвался в первую тройку самых популярных по итогам недели на "Кинопоиске". Там и мистика, и детектив, и пародия на криминальную Россию. Провинция служит сценой для абсурдной трагикомедии, а главный персонаж доказывает, что даже в самом отчаянном алкоголике скрывается супергерой. И это не сценарий похмельного кошмара. Такова новая реальность российского стриминга, где смех сквозь слезы — привлекательный, но не единственный способ выжить.Краткая информация о сериалеРежиссер: Петр Тодоровский — младший.Основные актеры:Количество серий: восемь (первые две вышли 30 января, финал — 6 марта 2025-го).Где посмотреть: онлайн-кинотеатры Premier и START, позже — на НТВ.Любопытные фактыСюжет "Подслушано в Рыбинске"Журналист Юра (Тимофей Трибунцев) живет в небольшом городе, и его жизнь далека от идеальной. Работа не ладится, статьи он пишет кое-как, а свободное время проводит в беспробудном пьянстве, превращаясь в типичного провинциального алкоголика.Но однажды все резко меняется: кто-то убивает актрису местного драмтеатра Машу — и подозрение падает на Юру. Он оказался не в том месте и не в то время. Кто подходит на роль подозреваемого лучше местного дерзкого пьяницы? Однако Юра не собирается сдаваться. Еще несколько дней назад он думал о самоубийстве, а теперь намерен раскрыть преступление вместе с Ширмиком (Рузиль Минекаев), который был влюблен в Машу.Неожиданно алкоголизм Юры превращается из проклятия в главное оружие: в опьянении его посещают видения, которые подсказывают, кто станет следующей жертвой. И тут выясняется, что у Юры есть личная заинтересованность в поимке убийцы.Почти "Твин Пикс"Рецензия Павла Суркова на "Подслушано в Рыбинске"На первый взгляд, перед нами обычный детектив в региональном антураже с элементами мистики. Однако Петр Тодоровский — младший идет на смешение жанров. С одной стороны, жесткий и бескомпромиссный криминальный сюжет, развивающийся по классической схеме: конфликт, зарождающаяся любовная линия, ряд параллельных "путей героя", тайна, которую необходимо раскрыть, и несколько подозреваемых. Но все это приправлено убийственной и порой довольно циничной сатирой.В "Подслушано в Рыбинске" немало шуток — комедийный талант Тимофея Трибунцева режиссер использует по полной. На первый план выдвигается откровенный ситуативный абсурд: вот главные герои были готовы наброситься друг на друга с кулаками, а теперь уже вынуждены вместе заниматься поиском убийцы.Нечто подобное мы, конечно, видели — например, так срастаются сюжеты у братьев Коэн, опрокидывая все возможные жанровые наработки и штампы. Но, понятно, такой лихой круговерти, как у Коэнов, Тодоровский себе не позволяет — все-таки "Подслушано в Рыбинске" стремится к традиционному сериальному формату.Зрителю постепенно выдают ответы на все вопросы: и о природе видений Юры, и о личности маньяка, и вообще о том, как все устроено в этом экранном городке. Мир сериала создан очень тщательно, в какой-то момент даже возникает мысль, что этот Рыбинск — наш Твин Пикс (посвятить бы сериал памяти недавно ушедшего Дэвида Линча — вот был бы ход!) и здесь наверняка имеется какая-то древняя мистическая загадка, которую мы так до конца и не расшифруем. Однако в России любая мистика подлежит трактовке и точному разбору, так что не сомневайтесь: мы (точнее — Юра, Ширмик и, возможно, следователь Зоя) во всем разберемся.Отличный актерский составОбраз печального "человека из толпы" Трибунцеву-актеру присущ давно, и был риск скатиться в штамп, но мастерство артиста не позволяет этого сделать. За его Юрой наблюдать интересно, сюжет держит в напряжении, а перепады от комических несуразностей к реальному ужасу оказываются порой довольно резкими. Эти "американские горки" нарочито выпирают из общей канвы.Круговорот слухов, безысходность, непрерывное ожидание катастрофы — кажется, это должно вогнать зрителя в депрессию уже на первых минутах, но нет: сериал удерживает, интригует и по-своему завлекает. Во многом из-за актеров — Минекаев отлично играет вторую скрипку рядом с Трибунцевым, да и Юлия Хлынина в роли Зои хороша.Рыбинск: страшно и смешноРыбинск экранный, если что, отличается от настоящего, который в последние годы превращается в популярное место поволжского туризма (а теперь станет еще известнее). Здесь это скорее архетип провинциального российского города: большая река, все друг друга знают, слухи разлетаются быстро, ну и городские легенды сопровождают на каждом шагу. Вырваться отсюда невозможно, эдакий "Город Зеро", но все приспосабливаются. Здесь тоже есть место и приличным людям, и настоящим чувствам, и отчаянию, и злодействам, и, вероятно, справедливости. Как в больших городах.Все это делает "Подслушано в Рыбинске" сериалом если не обязательным к просмотру, то как минимум горячо рекомендуемым. Можно не искать мистику, тайны и закрученные сюжеты где-то за границей: они тут, у нас — и свои ясновидящие, и собственные маньяки, и смех, и слезы. И надежда на то, что все обойдется и будет хорошо.
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культура, культура-важное, новости культуры, кино, кино и сериалы, рыбинск, россия, кинопоиск, петр тодоровский, тимофей трибунцев, антон васильев, нтв (телеканал)
Культура, Культура, Культура-Важное, Новости культуры, кино, Кино и сериалы, Рыбинск, Россия, Кинопоиск, Петр Тодоровский, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, НТВ (телеканал)
Водка, детектив и видения: Трибунцев-провидец в "Подслушано в Рыбинске"

"Подслушано в Рыбинске" вышел на второе место в "Кинопоиске" после "Ландышей"

© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
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МОСКВА — РИА Новости. Сериал с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым уверенно ворвался в первую тройку самых популярных по итогам недели на "Кинопоиске". Там и мистика, и детектив, и пародия на криминальную Россию. Провинция служит сценой для абсурдной трагикомедии, а главный персонаж доказывает, что даже в самом отчаянном алкоголике скрывается супергерой. И это не сценарий похмельного кошмара. Такова новая реальность российского стриминга, где смех сквозь слезы — привлекательный, но не единственный способ выжить.

Краткая информация о сериале

© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Режиссер: Петр Тодоровский — младший.
Основные актеры:
  • Тимофей Трибунцев (Юра Мальцев — журналист-алкоголик с даром провидца).
  • Рузиль Минекаев (Ширмик — гопник с добрым сердцем).
  • Антон Васильев (Костя Лукьянов — телезвезда-убийца).
  • Юлия Хлынина (Зоя Григорьева — принципиальный оперативник).
  • Светлана Колпакова (Юля — жена главного героя).
  • Варвара Володина (Таня — бунтующая дочь Юры).
  • Михаил Кремер (Баян — коллега Зои).
Количество серий: восемь (первые две вышли 30 января, финал — 6 марта 2025-го).
Где посмотреть: онлайн-кинотеатры Premier и START, позже — на НТВ.

Любопытные факты

© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
  • Съемки проходили в Рыбинске, родном городе сценариста Ивана Баранова. Прототип Ширмика — его друг детства.
  • Сериал сравнивают с работами братьев Коэн и "Фарго" за смесь черного юмора и криминальной интриги.
  • Антон Васильев (Костя) стал темной лошадкой проекта — его герой украл внимание зрителей.
  • Тимофей Трибунцев впервые сыграл провидца, но сохранил фирменный образ уставшего от жизни персонажа.
  • В сериале есть памятник Остапу Бендеру, с которым Юра ведет диалоги, — отсылка к абсурду повседневности.

Сюжет "Подслушано в Рыбинске"

Журналист Юра (Тимофей Трибунцев) живет в небольшом городе, и его жизнь далека от идеальной. Работа не ладится, статьи он пишет кое-как, а свободное время проводит в беспробудном пьянстве, превращаясь в типичного провинциального алкоголика.
© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Но однажды все резко меняется: кто-то убивает актрису местного драмтеатра Машу — и подозрение падает на Юру. Он оказался не в том месте и не в то время. Кто подходит на роль подозреваемого лучше местного дерзкого пьяницы? Однако Юра не собирается сдаваться. Еще несколько дней назад он думал о самоубийстве, а теперь намерен раскрыть преступление вместе с Ширмиком (Рузиль Минекаев), который был влюблен в Машу.
© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Неожиданно алкоголизм Юры превращается из проклятия в главное оружие: в опьянении его посещают видения, которые подсказывают, кто станет следующей жертвой. И тут выясняется, что у Юры есть личная заинтересованность в поимке убийцы.

Почти "Твин Пикс"

Рецензия Павла Суркова на "Подслушано в Рыбинске"
На первый взгляд, перед нами обычный детектив в региональном антураже с элементами мистики. Однако Петр Тодоровский — младший идет на смешение жанров. С одной стороны, жесткий и бескомпромиссный криминальный сюжет, развивающийся по классической схеме: конфликт, зарождающаяся любовная линия, ряд параллельных "путей героя", тайна, которую необходимо раскрыть, и несколько подозреваемых. Но все это приправлено убийственной и порой довольно циничной сатирой.
© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
В "Подслушано в Рыбинске" немало шуток — комедийный талант Тимофея Трибунцева режиссер использует по полной. На первый план выдвигается откровенный ситуативный абсурд: вот главные герои были готовы наброситься друг на друга с кулаками, а теперь уже вынуждены вместе заниматься поиском убийцы.
Нечто подобное мы, конечно, видели — например, так срастаются сюжеты у братьев Коэн, опрокидывая все возможные жанровые наработки и штампы. Но, понятно, такой лихой круговерти, как у Коэнов, Тодоровский себе не позволяет — все-таки "Подслушано в Рыбинске" стремится к традиционному сериальному формату.
© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Зрителю постепенно выдают ответы на все вопросы: и о природе видений Юры, и о личности маньяка, и вообще о том, как все устроено в этом экранном городке. Мир сериала создан очень тщательно, в какой-то момент даже возникает мысль, что этот Рыбинск — наш Твин Пикс (посвятить бы сериал памяти недавно ушедшего Дэвида Линча — вот был бы ход!) и здесь наверняка имеется какая-то древняя мистическая загадка, которую мы так до конца и не расшифруем. Однако в России любая мистика подлежит трактовке и точному разбору, так что не сомневайтесь: мы (точнее — Юра, Ширмик и, возможно, следователь Зоя) во всем разберемся.

Отличный актерский состав

Образ печального "человека из толпы" Трибунцеву-актеру присущ давно, и был риск скатиться в штамп, но мастерство артиста не позволяет этого сделать. За его Юрой наблюдать интересно, сюжет держит в напряжении, а перепады от комических несуразностей к реальному ужасу оказываются порой довольно резкими. Эти "американские горки" нарочито выпирают из общей канвы.
© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Круговорот слухов, безысходность, непрерывное ожидание катастрофы — кажется, это должно вогнать зрителя в депрессию уже на первых минутах, но нет: сериал удерживает, интригует и по-своему завлекает. Во многом из-за актеров — Минекаев отлично играет вторую скрипку рядом с Трибунцевым, да и Юлия Хлынина в роли Зои хороша.

Рыбинск: страшно и смешно

Рыбинск экранный, если что, отличается от настоящего, который в последние годы превращается в популярное место поволжского туризма (а теперь станет еще известнее). Здесь это скорее архетип провинциального российского города: большая река, все друг друга знают, слухи разлетаются быстро, ну и городские легенды сопровождают на каждом шагу.
© 1-2-3 Production (2024)Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Кадр из сериала Подслушано в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© 1-2-3 Production (2024)
Кадр из сериала "Подслушано в Рыбинске"
Вырваться отсюда невозможно, эдакий "Город Зеро", но все приспосабливаются. Здесь тоже есть место и приличным людям, и настоящим чувствам, и отчаянию, и злодействам, и, вероятно, справедливости. Как в больших городах.
Все это делает "Подслушано в Рыбинске" сериалом если не обязательным к просмотру, то как минимум горячо рекомендуемым. Можно не искать мистику, тайны и закрученные сюжеты где-то за границей: они тут, у нас — и свои ясновидящие, и собственные маньяки, и смех, и слезы. И надежда на то, что все обойдется и будет хорошо.
Кадр из сериала Ландыши. Такая нежная любовь - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
"Ландыши. Такая нежная любовь": редкий сериал, который приятно удивляет
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