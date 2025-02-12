Рейтинг@Mail.ru
ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 12.02.2025 (обновлено: 09:55 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/izrail-1998783254.html
ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа
ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа
ЮАР не станет отзывать иск против Израиля, поданный в Международный суд ООН, несмотря на указ президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, в том... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:54:00+03:00
2025-02-12T09:55:00+03:00
в мире
юар
израиль
сша
дональд трамп
сирил рамафоса
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15105/53/151055329_0:324:2724:1856_1920x0_80_0_0_19b15a0bea82dab93b3cd6ff0c949c2f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЮАР не станет отзывать иск против Израиля, поданный в Международный суд ООН, несмотря на указ президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, в том числе из-за ее позиции по ситуации в секторе Газа, заявил глава южноафриканского МИД Рональд Ламола. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп также заявил об "агрессивной позиции" ЮАР в отношении США и их союзников, в частности, упомянув обвинения, предъявленные страной Израилю, а также развитие ее отношений с Ираном, в том числе в ядерной сфере. "Нет никаких шансов... Отстаивание наших принципов иногда имеет последствия, но мы по-прежнему твердо убеждены, что это важно для мира и верховенства закона", - заявил Ламола в интервью газете Financial Times, отметив, что ЮАР не будет отзывать свой иск, несмотря на угрозы Трампа. Он назвал заявления президента США о ЮАР "дезинформацией", в том числе по взаимоотношениям республики с Ираном. "Хотя у нас хорошие отношения с Ираном, у нас нет никаких ядерных программ с ними и никакой торговли, о которой можно было бы говорить", - заявил глава южноафриканского МИД. Ламола также сказал, что Южная Африка стремится к "срочному взаимодействию" с США. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html
юар
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15105/53/151055329_0:68:2724:2111_1920x0_80_0_0_c3fa75f0ef185960b3abe827cb0556af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, израиль, сша, дональд трамп, сирил рамафоса, оон
В мире, ЮАР, Израиль, США, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, ООН
ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа

Глава МИД Ламола: ЮАР не отзовет иск против Израиля, несмотря на указ Трампа

© РИА Новости / Артур АлександровЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Артур Александров
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЮАР не станет отзывать иск против Израиля, поданный в Международный суд ООН, несмотря на указ президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, в том числе из-за ее позиции по ситуации в секторе Газа, заявил глава южноафриканского МИД Рональд Ламола.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп также заявил об "агрессивной позиции" ЮАР в отношении США и их союзников, в частности, упомянув обвинения, предъявленные страной Израилю, а также развитие ее отношений с Ираном, в том числе в ядерной сфере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
"Нет никаких шансов... Отстаивание наших принципов иногда имеет последствия, но мы по-прежнему твердо убеждены, что это важно для мира и верховенства закона", - заявил Ламола в интервью газете Financial Times, отметив, что ЮАР не будет отзывать свой иск, несмотря на угрозы Трампа.
Он назвал заявления президента США о ЮАР "дезинформацией", в том числе по взаимоотношениям республики с Ираном.
"Хотя у нас хорошие отношения с Ираном, у нас нет никаких ядерных программ с ними и никакой торговли, о которой можно было бы говорить", - заявил глава южноафриканского МИД.
Ламола также сказал, что Южная Африка стремится к "срочному взаимодействию" с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".
Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Погибнут миллионы". США раскрыли план нового мирового господства
9 февраля, 08:00
 
В миреЮАРИзраильСШАДональд ТрампСирил РамафосаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала