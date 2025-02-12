https://ria.ru/20250212/izrail-1998783254.html

ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа

ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа - РИА Новости, 12.02.2025

ЮАР не отзовет иск в суд ООН против Израиля, несмотря на указ Трампа

ЮАР не станет отзывать иск против Израиля, поданный в Международный суд ООН, несмотря на указ президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, в том... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:54:00+03:00

2025-02-12T09:54:00+03:00

2025-02-12T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЮАР не станет отзывать иск против Израиля, поданный в Международный суд ООН, несмотря на указ президента США Дональда Трампа о прекращении помощи стране, в том числе из-за ее позиции по ситуации в секторе Газа, заявил глава южноафриканского МИД Рональд Ламола. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", позднее он подписал указ о приостановке помощи ЮАР. Как сообщается в указе, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп также заявил об "агрессивной позиции" ЮАР в отношении США и их союзников, в частности, упомянув обвинения, предъявленные страной Израилю, а также развитие ее отношений с Ираном, в том числе в ядерной сфере. "Нет никаких шансов... Отстаивание наших принципов иногда имеет последствия, но мы по-прежнему твердо убеждены, что это важно для мира и верховенства закона", - заявил Ламола в интервью газете Financial Times, отметив, что ЮАР не будет отзывать свой иск, несмотря на угрозы Трампа. Он назвал заявления президента США о ЮАР "дезинформацией", в том числе по взаимоотношениям республики с Ираном. "Хотя у нас хорошие отношения с Ираном, у нас нет никаких ядерных программ с ними и никакой торговли, о которой можно было бы говорить", - заявил глава южноафриканского МИД. Ламола также сказал, что Южная Африка стремится к "срочному взаимодействию" с США. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html

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Ольга Фомченкова

в мире, юар, израиль, сша, дональд трамп, сирил рамафоса, оон