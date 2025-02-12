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В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля - РИА Новости, 12.02.2025
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14:59 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998874985.html
В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля
В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля
Заседание рабочей группы ГД по обсуждению проекта о регулировании видеоигр пройдет в конце февраля, на нем обсудят предложения по изменениям в проект, сообщил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:59:00+03:00
2025-02-12T14:59:00+03:00
технологии
антон горелкин
петр толстой
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заседание рабочей группы ГД по обсуждению проекта о регулировании видеоигр пройдет в конце февраля, на нем обсудят предложения по изменениям в проект, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. "Возможность начать диалог у заинтересованных представителей индустрии будет на расширенном заседании рабочей группы под руководством Петра Толстого, которое пройдет уже в конце февраля", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что он внимательно изучил предложения по доработке законопроекта о видеоигровой индустрии. "В мой адрес поступило довольно много писем и от представителей отрасли, и от простых геймеров. Хочу сказать спасибо тем, кто оставил в стороне эмоции и воспринял идею регулирования этой сферы трезво, представив проработанные и аргументированные поправки. Ценю искреннее желание некоторых участников рынка помочь сделать этот законопроект по-настоящему качественным и эффективным инструментом, который поможет развиваться российскому геймдеву", - отметил парламентарий. Горелкин считает, что отдельного внимания заслуживает предложение распространить требование авторизации пользователей только на российские видеоигровые платформы и тем самым закрыть дискуссию о возможной блокировке Steam. При этом депутат отметил, что цели блокировки Steam и других иностранных игровых платформ никогда не было. "Тем более эта норма уже присутствует в законе "Об информации": в статье 8 говорится, что авторизация по номеру телефона, через ЕСИА, ЕБС или при помощи отечественной информационной системы должна производиться всеми российскими цифровыми платформами (к которым вполне можно отнести игровые сервисы). Думаю, что мы обязательно обсудим это и другие предложения с коллегами в рамках нашей рабочей группы", - рассказал депутат. Горелкин подчеркнул, что депутаты внимательно отнесутся и к запросам российских "игроделов" по поводу всевозможных льгот, в том числе идее об освобождении российских студий от налогов. "Поскольку речь идет о бюджетном процессе, эти предложения нужно прорабатывать в тесном диалоге с министерствами", - заключил он.
https://ria.ru/20241211/proekt-1988704192.html
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технологии, антон горелкин, петр толстой, госдума рф
Технологии, Антон Горелкин, Петр Толстой, Госдума РФ
В Госдуме обсудят проект о регулировании видеоигр в конце февраля

Депутат Горелкин: заседание по проекту о видеоиграх пройдет в конце февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Заседание рабочей группы ГД по обсуждению проекта о регулировании видеоигр пройдет в конце февраля, на нем обсудят предложения по изменениям в проект, сообщил депутат ГД Антон Горелкин.
"Возможность начать диалог у заинтересованных представителей индустрии будет на расширенном заседании рабочей группы под руководством Петра Толстого, которое пройдет уже в конце февраля", - написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат добавил, что он внимательно изучил предложения по доработке законопроекта о видеоигровой индустрии.
"В мой адрес поступило довольно много писем и от представителей отрасли, и от простых геймеров. Хочу сказать спасибо тем, кто оставил в стороне эмоции и воспринял идею регулирования этой сферы трезво, представив проработанные и аргументированные поправки. Ценю искреннее желание некоторых участников рынка помочь сделать этот законопроект по-настоящему качественным и эффективным инструментом, который поможет развиваться российскому геймдеву", - отметил парламентарий.
Горелкин считает, что отдельного внимания заслуживает предложение распространить требование авторизации пользователей только на российские видеоигровые платформы и тем самым закрыть дискуссию о возможной блокировке Steam. При этом депутат отметил, что цели блокировки Steam и других иностранных игровых платформ никогда не было.
"Тем более эта норма уже присутствует в законе "Об информации": в статье 8 говорится, что авторизация по номеру телефона, через ЕСИА, ЕБС или при помощи отечественной информационной системы должна производиться всеми российскими цифровыми платформами (к которым вполне можно отнести игровые сервисы). Думаю, что мы обязательно обсудим это и другие предложения с коллегами в рамках нашей рабочей группы", - рассказал депутат.
Горелкин подчеркнул, что депутаты внимательно отнесутся и к запросам российских "игроделов" по поводу всевозможных льгот, в том числе идее об освобождении российских студий от налогов. "Поскольку речь идет о бюджетном процессе, эти предложения нужно прорабатывать в тесном диалоге с министерствами", - заключил он.
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