В Госдуму внесут законопроект о противодействии финансовому мошенничеству
Живулин: проект о противодействии финансовому мошенничеству скоро внесут в ГД
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Комплексный законопроект о противодействии финансовому мошенничеству в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил полпред правительства РФ в Совфеде Вадим Живулин.
В ходе пленарного заседания в среду сенаторы обсудили закон о введении "периода охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, что позволит защитить граждан от мошенников. Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас напомнил, что на совещании со статс-секретарями – замминистра сенаторы предлагали "ещё целый ряд вот таких точечных мер, направленных на борьбу с мошенничеством". По его словам, правительство обещало внести большой комплексный закон.
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"Мы отложили ряд инициатив только потому, что была просьба правительства, давайте в рамках большого комплексного закона все проблемы решим. Прошло два месяца... Закона этого нет, но мы отложили свои предложения", - сказал Клишас.
"Мы рассмотрели этот проект федерального закона на комиссии по законопроектной деятельности в понедельник. Он содержит большинство предложений из тех, которые звучали в ходе совещания. Действительно, он днями будет внесен в Государственную думу", - сказал Живулин.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила профильные комитеты подключиться к работе над законопроектом.
"Тема важнейшая. Нам надо защитить наших граждан от всех любых видов мошенничества. Особенно в этом упражняются с территории Украины. Они просто превратили Украину уже в террористическую организацию, в мошенническую организацию. Просто недопустимо. Мы вынуждены и обязаны поставить заслон всем этим незаконным действиям, защитить людей", - подчеркнула спикер.
Она полагает, что в весеннюю сессию надо завершить работу по принятию всего пакета, всего комплекса мер по защите от мошенничества.