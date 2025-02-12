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В Госдуму внесут законопроект о противодействии финансовому мошенничеству - РИА Новости, 12.02.2025
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11:38 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998809012.html
В Госдуму внесут законопроект о противодействии финансовому мошенничеству
В Госдуму внесут законопроект о противодействии финансовому мошенничеству - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуму внесут законопроект о противодействии финансовому мошенничеству
Комплексный законопроект о противодействии финансовому мошенничеству в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил полпред правительства РФ в Совфеде Вадим... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:38:00+03:00
2025-02-12T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Комплексный законопроект о противодействии финансовому мошенничеству в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил полпред правительства РФ в Совфеде Вадим Живулин. В ходе пленарного заседания в среду сенаторы обсудили закон о введении "периода охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, что позволит защитить граждан от мошенников. Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас напомнил, что на совещании со статс-секретарями – замминистра сенаторы предлагали "ещё целый ряд вот таких точечных мер, направленных на борьбу с мошенничеством". По его словам, правительство обещало внести большой комплексный закон. "Мы отложили ряд инициатив только потому, что была просьба правительства, давайте в рамках большого комплексного закона все проблемы решим. Прошло два месяца... Закона этого нет, но мы отложили свои предложения", - сказал Клишас. "Мы рассмотрели этот проект федерального закона на комиссии по законопроектной деятельности в понедельник. Он содержит большинство предложений из тех, которые звучали в ходе совещания. Действительно, он днями будет внесен в Государственную думу", - сказал Живулин. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила профильные комитеты подключиться к работе над законопроектом. "Тема важнейшая. Нам надо защитить наших граждан от всех любых видов мошенничества. Особенно в этом упражняются с территории Украины. Они просто превратили Украину уже в террористическую организацию, в мошенническую организацию. Просто недопустимо. Мы вынуждены и обязаны поставить заслон всем этим незаконным действиям, защитить людей", - подчеркнула спикер. Она полагает, что в весеннюю сессию надо завершить работу по принятию всего пакета, всего комплекса мер по защите от мошенничества.
https://ria.ru/20241126/moshennichestvo-1985691999.html
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жилье, украина, россия, андрей клишас, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, экономика
Жилье, Украина, Россия, Андрей Клишас, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Экономика
В Госдуму внесут законопроект о противодействии финансовому мошенничеству

Живулин: проект о противодействии финансовому мошенничеству скоро внесут в ГД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Комплексный законопроект о противодействии финансовому мошенничеству в ближайшее время будет внесен в Госдуму, сообщил полпред правительства РФ в Совфеде Вадим Живулин.
В ходе пленарного заседания в среду сенаторы обсудили закон о введении "периода охлаждения" при выдаче потребительских кредитов, что позволит защитить граждан от мошенников. Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас напомнил, что на совещании со статс-секретарями – замминистра сенаторы предлагали "ещё целый ряд вот таких точечных мер, направленных на борьбу с мошенничеством". По его словам, правительство обещало внести большой комплексный закон.
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"Мы отложили ряд инициатив только потому, что была просьба правительства, давайте в рамках большого комплексного закона все проблемы решим. Прошло два месяца... Закона этого нет, но мы отложили свои предложения", - сказал Клишас.
"Мы рассмотрели этот проект федерального закона на комиссии по законопроектной деятельности в понедельник. Он содержит большинство предложений из тех, которые звучали в ходе совещания. Действительно, он днями будет внесен в Государственную думу", - сказал Живулин.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила профильные комитеты подключиться к работе над законопроектом.
"Тема важнейшая. Нам надо защитить наших граждан от всех любых видов мошенничества. Особенно в этом упражняются с территории Украины. Они просто превратили Украину уже в террористическую организацию, в мошенническую организацию. Просто недопустимо. Мы вынуждены и обязаны поставить заслон всем этим незаконным действиям, защитить людей", - подчеркнула спикер.
Она полагает, что в весеннюю сессию надо завершить работу по принятию всего пакета, всего комплекса мер по защите от мошенничества.
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ЖильеУкраинаРоссияАндрей КлишасВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФЭкономика
 
 
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