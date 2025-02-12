https://ria.ru/20250212/gosduma-1998746218.html
В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах
В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение, РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:50:00+03:00
2025-02-12T01:50:00+03:00
2025-02-12T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение, документ есть в распоряжении РИА Новости.Соавторами проекта выступили лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе политдвижения, инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента в среду."Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником", — говорится в проекте федерального закона.Как рассказал РИА Новости Гусев, суть инициативы заключается в введении аттестационного отзыва о поведении учеников. По его словам, это будет как дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде. Парламентарий отметил, что если ученик знает, что его поведение оценивается, это мотивирует его быть внимательнее к другим и следовать нормам, а в случае принятия инициативы учителя снова станут наставниками, которые не только учат предметам, но и помогают детям стать взрослыми и ответственными."Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о введении аттестационного отзыва о поведении детей, который будут давать учителя школ. Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразиться на всей их последующей взрослой жизни. Кроме этого, негативный отзыв станет сигналом родителям, что где-то они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", — сообщил агентству Миронов.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.
https://ria.ru/20250211/chernyshenko-1998708391.html
https://ria.ru/20240826/nagruzka-1968559074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах
Депутаты Миронов и Гусев внесут проект о введении в школах оценки за поведение
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта выступили лидер партии СРЗП Сергей Миронов
и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе политдвижения, инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента в среду.
"Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником", — говорится в проекте федерального закона.
Как рассказал РИА Новости Гусев, суть инициативы заключается в введении аттестационного отзыва о поведении учеников. По его словам, это будет как дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде. Парламентарий отметил, что если ученик знает, что его поведение оценивается, это мотивирует его быть внимательнее к другим и следовать нормам, а в случае принятия инициативы учителя снова станут наставниками, которые не только учат предметам, но и помогают детям стать взрослыми и ответственными.
"Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о введении аттестационного отзыва о поведении детей, который будут давать учителя школ. Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразиться на всей их последующей взрослой жизни. Кроме этого, негативный отзыв станет сигналом родителям, что где-то они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", — сообщил агентству Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.