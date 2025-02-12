https://ria.ru/20250212/gosduma-1998746218.html

В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах

В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах - РИА Новости, 12.02.2025

В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение, РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T01:50:00+03:00

2025-02-12T01:50:00+03:00

2025-02-12T02:02:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение, документ есть в распоряжении РИА Новости.Соавторами проекта выступили лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе политдвижения, инициативу на рассмотрение нижней палаты парламента в среду."Дополнить статью 66 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" пунктом 2.1 следующего содержания: Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путём оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником", — говорится в проекте федерального закона.Как рассказал РИА Новости Гусев, суть инициативы заключается в введении аттестационного отзыва о поведении учеников. По его словам, это будет как дневник социального поведения, который поможет школьникам понять, что важно быть вежливыми, уметь слушать и работать в команде. Парламентарий отметил, что если ученик знает, что его поведение оценивается, это мотивирует его быть внимательнее к другим и следовать нормам, а в случае принятия инициативы учителя снова станут наставниками, которые не только учат предметам, но и помогают детям стать взрослыми и ответственными."Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о введении аттестационного отзыва о поведении детей, который будут давать учителя школ. Считаю, что это очень важный шаг для развития всей системы российского образования... Введение аттестационного отзыва о поведении поможет детям осознать личную ответственность за свои действия, сформирует навыки самодисциплины и самоконтроля, что позитивно отразиться на всей их последующей взрослой жизни. Кроме этого, негативный отзыв станет сигналом родителям, что где-то они недоглядели и должны срочно заняться воспитанием своих детей. Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, "нездоровые". Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие", — сообщил агентству Миронов.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах и доложить до 1 июля.

https://ria.ru/20250211/chernyshenko-1998708391.html

https://ria.ru/20240826/nagruzka-1968559074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф