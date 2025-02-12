Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:09 12.02.2025 (обновлено: 11:34 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/gd-1998798511.html
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:09:00+03:00
2025-02-12T11:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ссср
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе. "Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту постановления. Отмечается, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины. Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации. "Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях", - подчеркивается в документе. Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп. "Предусмотрено освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В проекте также предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html
https://ria.ru/20250206/amnistiya-1997645464.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ссср, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, СССР, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы

КПРФ внесла в Госдуму проект амнистии в связи с 80-летием Победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе.
"Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту постановления.
Медали на груди ветерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
3 января, 01:36
Отмечается, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины.
Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации.
"Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях", - подчеркивается в документе.
Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп.
"Предусмотрено освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В проекте также предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания", - говорится в пояснительной записке.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы
6 февраля, 07:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСССРГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала