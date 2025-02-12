https://ria.ru/20250212/gd-1998798511.html

В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы

В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 12.02.2025

В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:09:00+03:00

2025-02-12T11:09:00+03:00

2025-02-12T11:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ссср

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе. "Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту постановления. Отмечается, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины. Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации. "Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях", - подчеркивается в документе. Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп. "Предусмотрено освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В проекте также предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html

https://ria.ru/20250206/amnistiya-1997645464.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ссср, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф