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В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 12.02.2025
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:09:00+03:00
2025-02-12T11:09:00+03:00
2025-02-12T11:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ссср
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе. "Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту постановления. Отмечается, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины. Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации. "Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях", - подчеркивается в документе. Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп. "Предусмотрено освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В проекте также предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html
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общество, ссср, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, СССР, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы
КПРФ внесла в Госдуму проект амнистии в связи с 80-летием Победы
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе.
"Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту постановления.
Отмечается, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины.
Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных Сил СССР
и Вооруженных Сил Российской Федерации.
"Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях", - подчеркивается в документе.
Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп.
"Предусмотрено освобождение от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности, а также условно осужденных и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В проекте также предусмотрено прекращение уголовных дел этих категорий в ходе досудебного производства, сокращение неотбытой части наказаний для некоторых категорий и снятие судимости с ряда лиц, освобожденных от наказания", - говорится в пояснительной записке.