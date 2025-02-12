Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/es-1998744391.html
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США - РИА Новости, 12.02.2025
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США
Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T01:06:00+03:00
2025-02-12T01:06:00+03:00
в мире
сша
польша
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg
ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM. "Мы знаем, что Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов", - сказал Левандовский. "Мы готовы к войне, но не хотим ее. Трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз", - добавил он. При этом Левандовский назвал отношение Трампа к международным партнерам "купеческим". "Мы узнали Трампа во время его предыдущего срока. Одни слова он превращает в дела, другие - нет. Это купеческий способ отношения к международным отношениям", - сказал он. "Ответный вариант серьезно рассматривается, но если американцы выражают желание вести переговоры, есть и другие варианты. Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", - заключил бывший еврокомиссар. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
https://ria.ru/20250211/ssha-1998700694.html
https://ria.ru/20250211/ssha-1998430419.html
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_4685897df3c018eb1cc7fc7ac0008f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, польша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Польша, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США

Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США, но Трамп не выиграл предыдущих

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM.
"Мы знаем, что Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов", - сказал Левандовский.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Премьер Испании рассказал о последствиях торговой войны с США
Вчера, 18:08
"Мы готовы к войне, но не хотим ее. Трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз", - добавил он.
При этом Левандовский назвал отношение Трампа к международным партнерам "купеческим". "Мы узнали Трампа во время его предыдущего срока. Одни слова он превращает в дела, другие - нет. Это купеческий способ отношения к международным отношениям", - сказал он.
"Ответный вариант серьезно рассматривается, но если американцы выражают желание вести переговоры, есть и другие варианты. Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", - заключил бывший еврокомиссар.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ставки сделаны: Штаты обречены проиграть
Вчера, 08:00
 
В миреСШАПольшаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала