https://ria.ru/20250212/es-1998744391.html

В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США

В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США - РИА Новости, 12.02.2025

В ЕС заявили о готовности к торговой войне с США

Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T01:06:00+03:00

2025-02-12T01:06:00+03:00

2025-02-12T01:06:00+03:00

в мире

сша

польша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАРШАВА, 12 фев – РИА Новости. Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих, заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский в эфире радиостанции RMF FM. "Мы знаем, что Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов", - сказал Левандовский. "Мы готовы к войне, но не хотим ее. Трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз", - добавил он. При этом Левандовский назвал отношение Трампа к международным партнерам "купеческим". "Мы узнали Трампа во время его предыдущего срока. Одни слова он превращает в дела, другие - нет. Это купеческий способ отношения к международным отношениям", - сказал он. "Ответный вариант серьезно рассматривается, но если американцы выражают желание вести переговоры, есть и другие варианты. Мы можем выдержать эту войну, но зачем она нам? Торговые войны обедняют обе стороны", - заключил бывший еврокомиссар. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250211/ssha-1998700694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, польша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады