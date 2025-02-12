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Эксперт прокомментировал ситуацию с пошлинами США на сталь и алюминий
Эксперт прокомментировал ситуацию с пошлинами США на сталь и алюминий - РИА Новости, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал ситуацию с пошлинами США на сталь и алюминий
Ситуация с пошлинами на сталь и алюминий может стать предметом переговоров между США и ЕС с целью поиска компромисса, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:31:00+03:00
2025-02-12T15:31:00+03:00
2025-02-12T15:31:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация с пошлинами на сталь и алюминий может стать предметом переговоров между США и ЕС с целью поиска компромисса, выразил мнение в беседе с РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. "Очевидно, что между Европой и США существуют большие разногласия. Пошлины, вероятно, станут вопросом, предметом переговоров. Стиль Трампа - сначала объявлять максимально жесткие меры, а затем двигаться к компромиссу. Это как ситуация с Панамой, когда в конечном итоге речь шла просто о снижении тарифов для американских судов", - считает эксперт. По его мнению, то же самое будет и с ЕС. Ван дер Пейл напомнил, что Трамп прежде всего - бизнесмен, и переговоры с Евросоюзом он будет вести как бизнесмен. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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цены на нефть, сша, европа, панама, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, США, Европа, Панама, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Эксперт прокомментировал ситуацию с пошлинами США на сталь и алюминий
Эксперт Ван дер Пейл: пошлины могут стать предметом переговоров между США и ЕС