https://ria.ru/20250212/dtp-1998824972.html

После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика

После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика - РИА Новости, 12.02.2025

После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика

Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, где один человек погиб и 11 пострадали, водитель... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:25:00+03:00

2025-02-12T12:25:00+03:00

2025-02-12T12:25:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

волховский район

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, где один человек погиб и 11 пострадали, водитель грузовика задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В среду утром на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. По предварительной информации, один человек погиб и 11 пострадали в результате аварии. СУСК РФ по Ленобласти сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель грузовика задержан", – говорится в сообщении. По данным полиции, водитель грузового тягача "Камаз" с полуприцепом-рефрижератором выехал с прилегающей территории, проигнорировав дорожные знаки о необходимости уступить дорогу и разрешении только правового поворота, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП,

https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html

россия

ленинградская область

волховский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ленинградская область, волховский район, mercedes