После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика
В Ленинградской области после ДТП с микроавтобусом задержали водителя грузовика
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, где один человек погиб и 11 пострадали, водитель грузовика задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В среду утром на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. По предварительной информации, один человек погиб и 11 пострадали в результате аварии. СУСК РФ по Ленобласти сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг.
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"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель грузовика задержан", – говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель грузового тягача "Камаз" с полуприцепом-рефрижератором выехал с прилегающей территории, проигнорировав дорожные знаки о необходимости уступить дорогу и разрешении только правового поворота, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП,