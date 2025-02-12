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После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика - РИА Новости, 12.02.2025
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12:25 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/dtp-1998824972.html
После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика
После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика - РИА Новости, 12.02.2025
После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика
Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, где один человек погиб и 11 пострадали, водитель... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:25:00+03:00
2025-02-12T12:25:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
волховский район
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, где один человек погиб и 11 пострадали, водитель грузовика задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В среду утром на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. По предварительной информации, один человек погиб и 11 пострадали в результате аварии. СУСК РФ по Ленобласти сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель грузовика задержан", – говорится в сообщении. По данным полиции, водитель грузового тягача "Камаз" с полуприцепом-рефрижератором выехал с прилегающей территории, проигнорировав дорожные знаки о необходимости уступить дорогу и разрешении только правового поворота, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП,
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россия
ленинградская область
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происшествия, россия, ленинградская область, волховский район, mercedes
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Волховский район, Mercedes
После ДТП в Ленинградской области задержали водителя грузовика

В Ленинградской области после ДТП с микроавтобусом задержали водителя грузовика

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, где один человек погиб и 11 пострадали, водитель грузовика задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В среду утром на 120-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. По предварительной информации, один человек погиб и 11 пострадали в результате аварии. СУСК РФ по Ленобласти сообщало о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель грузовика задержан", – говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель грузового тягача "Камаз" с полуприцепом-рефрижератором выехал с прилегающей территории, проигнорировав дорожные знаки о необходимости уступить дорогу и разрешении только правового поворота, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП,
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьВолховский районMercedes
 
 
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