https://ria.ru/20250212/dtp-1998793224.html

В Саратовской области машина ДПС сбила насмерть женщину

В Саратовской области машина ДПС сбила насмерть женщину - РИА Новости, 12.02.2025

В Саратовской области машина ДПС сбила насмерть женщину

Автомобиль дорожно-патрульной службы на трассе в Саратовской области сбил насмерть женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:47:00+03:00

2025-02-12T10:47:00+03:00

2025-02-12T11:09:00+03:00

происшествия

саратовская область

самара

пугачев

skoda auto

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

skoda octavia

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Автомобиль дорожно-патрульной службы на трассе в Саратовской области сбил насмерть женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. "Предварительно установлено, что сотрудник дорожно-патрульной службы, управляя служебным автомобилем Skoda Octavia, в пути следования допустил наезд на женщину 1990 года рождения, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель прошел освидетельствование, признаков опьянения не установлено. В настоящее время сотрудниками ГУМВД России по Саратовской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение служебной проверки", - сказала начальник пресс-службы главка Анастасия Захарова. В пресс-службе областной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что ДТП произошло в среду в 7.01 (6.01 мск) на 363-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград вблизи села Павловка Марксовского района. За рулем Skoda Octavia, по предварительной информации, находился мужчина 1981 года рождения."Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Марксовском районе, в результате которого скончалась женщина... Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html

саратовская область

самара

пугачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, самара, пугачев, skoda auto, министерство внутренних дел рф (мвд россии), skoda octavia