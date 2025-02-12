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В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 12.02.2025
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09:09 12.02.2025 (обновлено: 10:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/dtp-1998772868.html
В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек
В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 12.02.2025
В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек
Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает ФКУ "Упрдор Северо-Запад". РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:09:00+03:00
2025-02-12T10:33:00+03:00
происшествия
ленинградская область
волховский район
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает ФКУ "Упрдор Северо-Запад". По предварительным данным, около 7.00 мск на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. "По данным на 8.00 имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы", - говорится в сообщении. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме через АЗС (проезжая часть дороги частично занята грузовым автомобилем). На месте ДТП находятся скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. "Покрытие на участке дороги влажное, претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250211/dtp-1998687176.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, волховский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Ленинградская область, Волховский район, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек, 11 пострадали

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
По предварительным данным, около 7.00 мск на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса.
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"По данным на 8.00 имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы", - говорится в сообщении.
Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме через АЗС (проезжая часть дороги частично занята грузовым автомобилем). На месте ДТП находятся скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.
"Покрытие на участке дороги влажное, претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет", – добавляется в сообщении.
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ПроисшествияЛенинградская областьВолховский районГИБДД МВД РФ
 
 
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