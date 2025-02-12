https://ria.ru/20250212/dtp-1998772868.html

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек - РИА Новости, 12.02.2025

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком погиб человек

Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает ФКУ "Упрдор Северо-Запад". РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:09:00+03:00

2025-02-12T09:09:00+03:00

2025-02-12T10:33:00+03:00

происшествия

ленинградская область

волховский район

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области, сообщает ФКУ "Упрдор Северо-Запад". По предварительным данным, около 7.00 мск на 120-м километре федеральной дороги Р-21 "Кола" в Волховском районе Ленинградской области произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. "По данным на 8.00 имеется предварительная информация о том, что в результате ДТП погиб один человек, 11 получили травмы", - говорится в сообщении. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме через АЗС (проезжая часть дороги частично занята грузовым автомобилем). На месте ДТП находятся скорая помощь, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. "Покрытие на участке дороги влажное, претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250211/dtp-1998687176.html

https://ria.ru/20250211/primore-1998529541.html

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происшествия, ленинградская область, волховский район, гибдд мвд рф