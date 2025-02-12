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Скандальный рэп-исполнитель Diddy подал иск на 100 миллионов долларов - РИА Новости, 12.02.2025
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20:57 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/diddy-1998963561.html
Скандальный рэп-исполнитель Diddy подал иск на 100 миллионов долларов
Скандальный рэп-исполнитель Diddy подал иск на 100 миллионов долларов - РИА Новости, 12.02.2025
Скандальный рэп-исполнитель Diddy подал иск на 100 миллионов долларов
Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал иск на 100 миллионов долларов против масс-медийной компании... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:57:00+03:00
2025-02-12T20:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал иск на 100 миллионов долларов против масс-медийной компании NBCUniversal и фирмы Ample, обвинив их в предоставлении ложной информации в документальном фильме о нем, сообщает портал Page Six. "Шон Diddy Комбс подал иск о клевете на 100 миллионов долларов против NBCUniversal и продюсерской компании Ample за предполагаемую ложь, показанную в их документальном фильме Diddy: The Making of a Bad Boy", - пишет портал со ссылкой на иск. Согласно документу, в фильме "злонамеренно и безосновательно" делается вывод, что Комбс - "монстр" и "воплощение Люцифера, имеющее много общего с Джеффри Эпстином". Как указывается в иске, в картине делается предположение, что Diddy совершил ряд преступлений, в том числе убийства, изнасилования и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Команда Комбса также утверждает, что они предупредили NBC и Ample в начале декабря 2024 года, что обвинения, озвученные в их документальном фильме, были опровергнуты, однако картина все равно была опубликована. "Дискредитирующие заявления, опубликованные ответчиками об истце, напрямую и косвенно нанесли истцу существенный репутационный и финансовый ущерб и нарушили его право на справедливое судебное разбирательство по обвинениям правительства против него", - говорится в иске. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
https://ria.ru/20250211/diddy-1998524317.html
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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, США, В мире
Скандальный рэп-исполнитель Diddy подал иск на 100 миллионов долларов

Рэп-исполнитель Diddy подал иск на 100 миллионов долларов против NBC и Ample

© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Скандальный американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, подал иск на 100 миллионов долларов против масс-медийной компании NBCUniversal и фирмы Ample, обвинив их в предоставлении ложной информации в документальном фильме о нем, сообщает портал Page Six.
«
"Шон Diddy Комбс подал иск о клевете на 100 миллионов долларов против NBCUniversal и продюсерской компании Ample за предполагаемую ложь, показанную в их документальном фильме Diddy: The Making of a Bad Boy", - пишет портал со ссылкой на иск.
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1 октября 2024, 22:36
Согласно документу, в фильме "злонамеренно и безосновательно" делается вывод, что Комбс - "монстр" и "воплощение Люцифера, имеющее много общего с Джеффри Эпстином". Как указывается в иске, в картине делается предположение, что Diddy совершил ряд преступлений, в том числе убийства, изнасилования и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.
Команда Комбса также утверждает, что они предупредили NBC и Ample в начале декабря 2024 года, что обвинения, озвученные в их документальном фильме, были опровергнуты, однако картина все равно была опубликована.
«
"Дискредитирующие заявления, опубликованные ответчиками об истце, напрямую и косвенно нанесли истцу существенный репутационный и финансовый ущерб и нарушили его право на справедливое судебное разбирательство по обвинениям правительства против него", - говорится в иске.
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11 февраля, 04:53
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу, сообщили СМИ
10 октября 2024, 10:44
 
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