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Сахалинский депутат прокомментировал слова Исибы о Курилах - РИА Новости, 12.02.2025
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10:50 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/deputat-1998793996.html
Сахалинский депутат прокомментировал слова Исибы о Курилах
Сахалинский депутат прокомментировал слова Исибы о Курилах - РИА Новости, 12.02.2025
Сахалинский депутат прокомментировал слова Исибы о Курилах
Высказывание главы кабмина Японии Сигэру Исиба с требованием к России вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в сущности повторяет привычную позицию... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:50:00+03:00
2025-02-12T10:50:00+03:00
в мире
япония
токио
россия
сигэру исиба
синдзо абэ
сахалинская областная дума
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Высказывание главы кабмина Японии Сигэру Исиба с требованием к России вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в сущности повторяет привычную позицию Токио, а так называемое усиление риторики не более, чем "благословение США", которые давно диктуют Японии ту или иную позицию, считает депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. Ранее региональная газета губернаторства Хоккайдо "Хоккайдо Симбун", комментируя выступление премьер-министра на Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), оценила его как ужесточение риторики по проблеме Курильских островов. По словам Исибу, которые привела газета, Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора. Издание напомнило, что до Исибы последний раз такую формулировку японский премьер использовал в 2019 году, когда пост занимал Синдзо Абэ. "Премьер-министр не сказал фактически ничего нового. А усиление риторики можно объяснить только благословением от США, которое диктует Токио то или иное направление ее политики. В сущности, Япония давно представляет оккупированную Соединенными Штатами страну и говорить о ее независимости нет веских оснований", - сказал РИА Новости Болотников. По словам российского депутата, подобные заявления, особенно в год 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, подрывают все договоренности мировых держав по итогам Второй мировой войны. "Ведь Япония сама подписала капитуляцию и фактически согласилась с тем разделом мира, который произошел. К сожалению, мы не первый раз слышим такие заявления, и еще не единожды их услышим. Я надеюсь, что наше поколение еще доживет до тех времен, когда мы будем мирно сосуществовать с Японией, несмотря на то есть мирный договор или его нет", - резюмировал депутат. Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
https://ria.ru/20250120/yaponiya-1994645107.html
https://ria.ru/20241010/kurily-1977471762.html
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в мире, япония, токио, россия, сигэру исиба, синдзо абэ, сахалинская областная дума
В мире, Япония, Токио, Россия, Сигэру Исиба, Синдзо Абэ, Сахалинская областная Дума
Сахалинский депутат прокомментировал слова Исибы о Курилах

Депутат Болотников: требование Исибы вернуть Курилы объясняется поддержкой США

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Высказывание главы кабмина Японии Сигэру Исиба с требованием к России вернуть острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в сущности повторяет привычную позицию Токио, а так называемое усиление риторики не более, чем "благословение США", которые давно диктуют Японии ту или иную позицию, считает депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.
Ранее региональная газета губернаторства Хоккайдо "Хоккайдо Симбун", комментируя выступление премьер-министра на Всеяпонском съезде с требованием возврата северных территорий (так в Японии называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), оценила его как ужесточение риторики по проблеме Курильских островов. По словам Исибу, которые привела газета, Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора. Издание напомнило, что до Исибы последний раз такую формулировку японский премьер использовал в 2019 году, когда пост занимал Синдзо Абэ.
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"Премьер-министр не сказал фактически ничего нового. А усиление риторики можно объяснить только благословением от США, которое диктует Токио то или иное направление ее политики. В сущности, Япония давно представляет оккупированную Соединенными Штатами страну и говорить о ее независимости нет веских оснований", - сказал РИА Новости Болотников.
По словам российского депутата, подобные заявления, особенно в год 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, подрывают все договоренности мировых держав по итогам Второй мировой войны.
"Ведь Япония сама подписала капитуляцию и фактически согласилась с тем разделом мира, который произошел. К сожалению, мы не первый раз слышим такие заявления, и еще не единожды их услышим. Я надеюсь, что наше поколение еще доживет до тех времен, когда мы будем мирно сосуществовать с Японией, несмотря на то есть мирный договор или его нет", - резюмировал депутат.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали.
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Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
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Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах
3 февраля, 09:38
 
В миреЯпонияТокиоРоссияСигэру ИсибаСиндзо АбэСахалинская областная Дума
 
 
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