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Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг - РИА Новости, 12.02.2025
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05:41 12.02.2025 (обновлено: 07:14 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/dengi-1998757686.html
Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг
Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг - РИА Новости, 12.02.2025
Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг
Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:41:00+03:00
2025-02-12T07:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития. "С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства", — говорится в письме за подписью директора института Андрея Шурикова. Он выразил уверенность, что "наличие двух главных государственных символов на денежных купюрах нашей страны будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан".В обращении отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически — визитной карточки государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение, считает Шуриков.Автор обращения также добавил, что нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки страны — нормальная международная практика. Так, согласно данным из открытых источников, изображение государственного флага присутствует на банкнотах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и нескольких других стран.Кроме того, он напомнил, что на российских российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также изображали государственный флаг.
https://ria.ru/20241212/banknota-1988781773.html
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россия, албания, аргентина, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Албания, Аргентина, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг

Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития.
"С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства", — говорится в письме за подписью директора института Андрея Шурикова.
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Он выразил уверенность, что "наличие двух главных государственных символов на денежных купюрах нашей страны будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан".
В обращении отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически — визитной карточки государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение, считает Шуриков.
Автор обращения также добавил, что нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки страны — нормальная международная практика. Так, согласно данным из открытых источников, изображение государственного флага присутствует на банкнотах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и нескольких других стран.
Кроме того, он напомнил, что на российских российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также изображали государственный флаг.
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