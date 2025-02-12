Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг
Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг
Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития.
"С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства", — говорится в письме за подписью директора института Андрея Шурикова.
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Он выразил уверенность, что "наличие двух главных государственных символов на денежных купюрах нашей страны будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан".
В обращении отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически — визитной карточки государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение, считает Шуриков.
Автор обращения также добавил, что нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки страны — нормальная международная практика. Так, согласно данным из открытых источников, изображение государственного флага присутствует на банкнотах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и нескольких других стран.
Кроме того, он напомнил, что на российских российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также изображали государственный флаг.
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