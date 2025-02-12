https://ria.ru/20250212/dengi-1998757686.html

Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг

Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг - РИА Новости, 12.02.2025

Центробанк призвали вернуть на купюры российский флаг

Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:41:00+03:00

2025-02-12T05:41:00+03:00

2025-02-12T07:14:00+03:00

россия

албания

аргентина

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны, с таким обращением в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития. "С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории нашей страны, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства", — говорится в письме за подписью директора института Андрея Шурикова. Он выразил уверенность, что "наличие двух главных государственных символов на денежных купюрах нашей страны будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан".В обращении отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически — визитной карточки государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесенных изображений имеет столь большое значение, считает Шуриков.Автор обращения также добавил, что нанесение изображений государственных флагов на денежные знаки страны — нормальная международная практика. Так, согласно данным из открытых источников, изображение государственного флага присутствует на банкнотах Албании, Аргентины, Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Индонезии, Мексики, Нигерии и нескольких других стран.Кроме того, он напомнил, что на российских российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска также изображали государственный флаг.

https://ria.ru/20241212/banknota-1988781773.html

https://ria.ru/20240822/flag-1967883837.html

россия

албания

аргентина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, албания, аргентина, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество