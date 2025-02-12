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Церковь Англии ужесточила надзор за жалобами на насилие, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
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Религия
 
02:14 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/angliya-1998746950.html
Церковь Англии ужесточила надзор за жалобами на насилие, пишут СМИ
Церковь Англии ужесточила надзор за жалобами на насилие, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
Церковь Англии ужесточила надзор за жалобами на насилие, пишут СМИ
Синод Церкви Англии проголосовал за ужесточение мер по рассмотрению жалоб на насилие и сексуальные домогательства, однако новые меры все равно вызывают... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:14:00+03:00
2025-02-12T02:14:00+03:00
религия
англия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Синод Церкви Англии проголосовал за ужесточение мер по рассмотрению жалоб на насилие и сексуальные домогательства, однако новые меры все равно вызывают недовольство у правозащитников, сообщает телеканал Sky News. В начале февраля исследование, проведенное компанией YouGov, показало, что почти половина британцев имеют неблагоприятное мнение о Церкви Англии на фоне недавних скандалов с её участием. "Церковь Англии проголосовала за усиление надзора за жалобами на насилие, однако принятие мер по предотвращению злоупотреблений не будет полностью независимым... Несмотря на то, что жертвы призывали Синод создать новый независимый орган для надзора за всеми работающими в Церкви ответственными за охрану, вместо этого он проголосовал за менее независимую модель. Эта краткосрочная модель предусматривает переход большинства национальных сотрудников в новый внешний нецерковный орган, но служители собора и другие епископы останутся со своими нынешними работодателями Церкви", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что предложение было принято 392 голосами за, девять человек проголосовали против, шесть воздержались. Как заявил телеканалу правозащитник Эндрю Грейстоун, это голосование стало "ударом под дых" для жертв насилия. "Если вы подверглись насилию со стороны викария, вы всё равно должны будете сообщить об этом епископу... Сотрудники, ответственные за предотвращение злоупотреблений, по-прежнему будут... работать под руководством того же епископа", - отметил он. В ноябре 2024 года на сайте Церкви Англии был опубликован отчет, согласно которому высшее духовенство знало о случаях домогательства и сексуального насилия над мальчиками со стороны юриста Джона Смита в летних христианских лагерях в Зимбабве, которыми он управлял, а также в Великобритании и ЮАР. Его жертвами могли стать 130 человек. Авторы доклада пришли к выводу, что церковь не приняла необходимые меры против насильника. Синод Церкви Англии создал петицию с требованием отставки духовного главы Церкви Англии архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Позднее Уэлби объявил об уходе в отставку на фоне скандала. Виновный Джон Смит работал адвокатом, он скончался в Кейптауне в 2018 году и не предстал перед судом по делу о насилии. Согласно докладу, самые ранние злоупотребления с его стороны прослеживаются с 1970-х годов, хотя первые обвинения прозвучали в 1982 году. В 1984 году он переехал в Зимбабве, где организовал христианские лагеря. В 2001 году он переехал в ЮАР. Авторы доклада пришли к выводу, что в 2013 году, когда Уэлби стал архиепископом Кентерберийским, он должен был помочь привлечению Смита к ответственности и обратиться в полицию. Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере 30 священнослужителям Церкви Англии грозит увольнение на фоне скандала о замалчивании церковью фактов сексуального насилия над мальчиками, из-за которого Уэлби объявил об уходе в отставку.
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Религия, Англия, Зимбабве, ЮАР, Религия, В мире
Церковь Англии ужесточила надзор за жалобами на насилие, пишут СМИ

Синод Церкви Англии ужесточил надзор за жалобами на насилие и домогательства

© Depositphotos.com / ValegorovУэлский кафедральный собор англиканской церкви
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Depositphotos.com / Valegorov
Уэлский кафедральный собор англиканской церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Синод Церкви Англии проголосовал за ужесточение мер по рассмотрению жалоб на насилие и сексуальные домогательства, однако новые меры все равно вызывают недовольство у правозащитников, сообщает телеканал Sky News.
В начале февраля исследование, проведенное компанией YouGov, показало, что почти половина британцев имеют неблагоприятное мнение о Церкви Англии на фоне недавних скандалов с её участием.
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"Церковь Англии проголосовала за усиление надзора за жалобами на насилие, однако принятие мер по предотвращению злоупотреблений не будет полностью независимым... Несмотря на то, что жертвы призывали Синод создать новый независимый орган для надзора за всеми работающими в Церкви ответственными за охрану, вместо этого он проголосовал за менее независимую модель. Эта краткосрочная модель предусматривает переход большинства национальных сотрудников в новый внешний нецерковный орган, но служители собора и другие епископы останутся со своими нынешними работодателями Церкви", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что предложение было принято 392 голосами за, девять человек проголосовали против, шесть воздержались.
Как заявил телеканалу правозащитник Эндрю Грейстоун, это голосование стало "ударом под дых" для жертв насилия. "Если вы подверглись насилию со стороны викария, вы всё равно должны будете сообщить об этом епископу... Сотрудники, ответственные за предотвращение злоупотреблений, по-прежнему будут... работать под руководством того же епископа", - отметил он.
В ноябре 2024 года на сайте Церкви Англии был опубликован отчет, согласно которому высшее духовенство знало о случаях домогательства и сексуального насилия над мальчиками со стороны юриста Джона Смита в летних христианских лагерях в Зимбабве, которыми он управлял, а также в Великобритании и ЮАР. Его жертвами могли стать 130 человек. Авторы доклада пришли к выводу, что церковь не приняла необходимые меры против насильника. Синод Церкви Англии создал петицию с требованием отставки духовного главы Церкви Англии архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Позднее Уэлби объявил об уходе в отставку на фоне скандала.
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Виновный Джон Смит работал адвокатом, он скончался в Кейптауне в 2018 году и не предстал перед судом по делу о насилии. Согласно докладу, самые ранние злоупотребления с его стороны прослеживаются с 1970-х годов, хотя первые обвинения прозвучали в 1982 году. В 1984 году он переехал в Зимбабве, где организовал христианские лагеря. В 2001 году он переехал в ЮАР. Авторы доклада пришли к выводу, что в 2013 году, когда Уэлби стал архиепископом Кентерберийским, он должен был помочь привлечению Смита к ответственности и обратиться в полицию.
Ранее газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере 30 священнослужителям Церкви Англии грозит увольнение на фоне скандала о замалчивании церковью фактов сексуального насилия над мальчиками, из-за которого Уэлби объявил об уходе в отставку.
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