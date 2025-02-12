https://ria.ru/20250212/abhazija-1998835416.html

В Абхазии начался масштабный медосмотр школьников российскими врачами

В Абхазии начался масштабный медосмотр школьников российскими врачами - РИА Новости, 12.02.2025

В Абхазии начался масштабный медосмотр школьников российскими врачами

Масштабная медицинская акция по обследованию детей началась в Абхазии, первая группа специалистов приступила к работе в сухумской школе, передает корреспондент... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:02:00+03:00

2025-02-12T13:02:00+03:00

2025-02-12T13:20:00+03:00

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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Масштабная медицинская акция по обследованию детей началась в Абхазии, первая группа специалистов приступила к работе в сухумской школе, передает корреспондент РИА Новости. Медицинское обследование стало возможным благодаря российской поддержке. Договоренности, достигнутые в ходе визита абхазского политического деятеля Бадры Гунбы в Москву, оперативно выполняются, и Россия последовательно реализует взятые на себя обязательства, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. В акции участвуют специалисты федеральных и научных центров Минздрава России. По его словам, более 10 профильных врачей проводят осмотры детей, выявляя возможные проблемы со здоровьем и определяя дальнейшие меры помощи. Важность этой инициативы подчеркнул и.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия. Он отметил, что прибытие команды высококлассных специалистов из России поможет не только в медицинской сфере, но и положительно скажется на системе образования, поскольку здоровье детей – ключевой фактор их успешного обучения. "Мы охватим почти 30 тысяч детей по всей республике, обследование пройдет в 153 государственных школах", — сказал Габлия. Он также выразил благодарность министру просвещения России и первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко за поддержку проекта. Как сообщил Бутба, проект охватит всю территорию республики. По его словам, на следующей неделе в Абхазию прибудут дополнительные медицинские бригады, в общей сложности планируется задействовать от пяти до семи групп узкопрофильных специалистов. Осмотры будут проходить не только в крупных городах, но и в отдаленных районах, таких как Очамчырский, Галский и Ткуарчалский. В тех населенных пунктах, где нет возможности организовать прием на месте, детей централизованно доставят в ближайшие медицинские пункты, отметил Бутба. Руководитель минздрава республики добавил, что акция продлится до конца мая. Все обследования проводятся бесплатно, требуется лишь информированное согласие родителей. Ежедневно врачи планируют осматривать около 80 детей. Все собранные данные будут оцифрованы и переданы в профильные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов, подчеркнул Бутба. Родители положительно оценили эту акцию. "Можно в одном месте сразу пройти таких хороших специалистов, еще одновременно сдать анализы и получить заключение врачей. Отлично", — рассказала Алиса Квеквескири, мать одного из детей, прошедших диспансеризацию 12 февраля. Сами дети также осознают важность профилактических осмотров. "Врачи из России проверяют, мы болеем или не болеем. Глаза, нос. Диспансеризацию проходить надо. Потому что лечение – это главное", — поделилась впечатлениями Диана, одна из школьниц, принявших участие в обследовании. Создание такой базы медицинских данных — важный шаг для развития системы здравоохранения республики. Акция позволит не только выявить существующие проблемы, но и сформировать стратегию дальнейшей медицинской помощи детям Абхазии, заключил и.о. главы минздрава Абхазии.

https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html

https://ria.ru/20241210/abkhaziya-1988358266.html

https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997737613.html

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общество, россия, абхазия, москва, сергей кириенко