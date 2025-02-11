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"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского
"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале раскритиковал режим Владимира... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T22:36:00+03:00
2025-02-11T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
александр дубинский
джейк салливан
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале раскритиковал режим Владимира Зеленского."Защитники ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) пытаются представить черепно-мозговую травму львовского физика — его личной виной. &lt;...&gt; Но виноват, конечно, физик. Не морально-уродский режим Зеленского. Не перепутайте", — написал он.Нардеп жестко раскритиковал украинские методы силовой мобилизации.Накануне Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0 процентов.После этого предложения Дубинский заявил, что глава киевского режима попыткой купить службу в армии 18-летних закладывает бомбу под боеспособность украинской армии.Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998723742.html
https://ria.ru/20250211/trump-1998669110.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Не перепутайте": на Украине раскритиковали режим Зеленского

Депутат Рады Дубинский раскритиковал действия Зеленского в отношении украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале раскритиковал режим Владимира Зеленского.
"Защитники ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) пытаются представить черепно-мозговую травму львовского физика — его личной виной. <...> Но виноват, конечно, физик. Не морально-уродский режим Зеленского. Не перепутайте", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Зеленский неожиданно отреагировал на вопрос о Байдене
Вчера, 20:47
Нардеп жестко раскритиковал украинские методы силовой мобилизации.
Накануне Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0 процентов.
После этого предложения Дубинский заявил, что глава киевского режима попыткой купить службу в армии 18-летних закладывает бомбу под боеспособность украинской армии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
На Западе раскрыли планы Трампа по Украине
Вчера, 16:35
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Каллас назвала условие для переговоров по Украине
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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