https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998518159.html

В Раде раскритиковали Зеленского за попытку заманить в ВСУ 18-летних

В Раде раскритиковали Зеленского за попытку заманить в ВСУ 18-летних - РИА Новости, 11.02.2025

В Раде раскритиковали Зеленского за попытку заманить в ВСУ 18-летних

Владимир Зеленский попыткой купить службу в армии 18-летних закладывает бомбу под боеспособность украинской армии, убежден депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T02:09:00+03:00

2025-02-11T02:09:00+03:00

2025-02-11T02:09:00+03:00

украина

сша

владимир зеленский

александр дубинский

джейк салливан

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский попыткой купить службу в армии 18-летних закладывает бомбу под боеспособность украинской армии, убежден депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. "Годовой контракт, миллион гривен, бесплатное поступление и ипотека – это не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания. Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу. Но где деньги? Где механизмы? Где гарантии, что эти выплаты не превратятся в новые долги и инфляцию?" - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отмечает, что этот план создаст конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками". "Получается, что одни воюют за копейки безо всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах? Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию – он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты", - подчеркнул Дубинский. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250210/dialog-1998328815.html

https://ria.ru/20250209/lozh-1998251518.html

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украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, джейк салливан, вооруженные силы украины, верховная рада украины