https://ria.ru/20250211/zagryaznenie-1998517278.html
В реке в Ленобласти сделали жуткую находку
В реке в Ленобласти сделали жуткую находку - РИА Новости, 11.02.2025
В реке в Ленобласти сделали жуткую находку
В стоках, поступающих в реку Нейма, которая расположена в Ленинградской области, обнаружена концентрация вредных веществ, превышающая допустимые значения в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T01:37:00+03:00
2025-02-11T01:37:00+03:00
2025-02-11T10:13:00+03:00
ленинградская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В стоках, поступающих в реку Нейма, которая расположена в Ленинградской области, обнаружена концентрация вредных веществ, превышающая допустимые значения в сотни раз, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора."Установлено, что в стоках превышены концентрации по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам более чем в 1000 раз, аммоний-ионам почти в 200 раз, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам", — сказано в публикации.В ведомстве уточнили, что качество воды могло ухудшиться по причине постоянного сброса неочищенных сточных вод после очистительных сооружений, на которые поступают не только стоки от жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры и предприятий, расположенных в поселке Большая Пустомержа.
https://ria.ru/20250206/voda-1997649536.html
ленинградская область
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ленинградская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Ленинградская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В реке в Ленобласти сделали жуткую находку
Росприроднадзор выявил сильное загрязнение стоков в реку Нейма в Ленобласти