https://ria.ru/20250211/vystavka-1998562876.html

В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества"

В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества" - РИА Новости, 11.02.2025

В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества"

Выставку "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции, а также с портретами участников Великой... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:51:00+03:00

2025-02-11T10:51:00+03:00

2025-02-11T10:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

севастополь

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80-летие победы в великой отечественной войне

москва

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выставку "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции, а также с портретами участников Великой Отечественной войны представят в Музее Победы 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Двадцатого февраля в Музее Победы откроется фотовыставка "Защитники Отечества", созданная совместно с РИА Новости (Международная медиагруппа "Россия сегодня"). Выставочный проект приурочен ко Дню защитника Отечества… Выставку дополнят работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции. Гости увидят снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Павла Лисицына, Константина Михальчевского, которые запечатлели современных героев России", - рассказали в пресс-службе. Перед посетителями предстанут образы защитников Отечества разных поколений, обычных солдат, которые мужественно сражались и сейчас сражаются за Родину. В экспозицию также войдут около 50 снимков, среди которых портреты участников Великой Отечественной войны: летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев, сделанные и в первую, самую суровую зиму войны, и в победном мае 1945 года. Выставка будет открыта для гостей до 23 марта 2025 года. Кроме того, в рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества", который Музей Победы провел совместно с государственным фондом "Защитники Отечества". В своих работах участники изобразили воинов, героев разных времен: Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции. Отдельную номинацию, посвященную героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и современности учредила Международная медиагруппа "Россия сегодня". Лучшие рисунки станут основой для лимитированной серии коллекционных открыток к 23 февраля.

https://ria.ru/20250208/moskino-1998139518.html

https://ria.ru/20250204/pobeda-1997303814.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, музей победы, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)