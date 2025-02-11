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В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества" - РИА Новости, 11.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:51 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vystavka-1998562876.html
В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества"
В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества" - РИА Новости, 11.02.2025
В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества"
Выставку "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции, а также с портретами участников Великой... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:51:00+03:00
2025-02-11T10:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
севастополь
музей победы
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выставку "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции, а также с портретами участников Великой Отечественной войны представят в Музее Победы 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "Двадцатого февраля в Музее Победы откроется фотовыставка "Защитники Отечества", созданная совместно с РИА Новости (Международная медиагруппа "Россия сегодня"). Выставочный проект приурочен ко Дню защитника Отечества… Выставку дополнят работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции. Гости увидят снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Павла Лисицына, Константина Михальчевского, которые запечатлели современных героев России", - рассказали в пресс-службе. Перед посетителями предстанут образы защитников Отечества разных поколений, обычных солдат, которые мужественно сражались и сейчас сражаются за Родину. В экспозицию также войдут около 50 снимков, среди которых портреты участников Великой Отечественной войны: летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев, сделанные и в первую, самую суровую зиму войны, и в победном мае 1945 года. Выставка будет открыта для гостей до 23 марта 2025 года. Кроме того, в рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества", который Музей Победы провел совместно с государственным фондом "Защитники Отечества". В своих работах участники изобразили воинов, героев разных времен: Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции. Отдельную номинацию, посвященную героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и современности учредила Международная медиагруппа "Россия сегодня". Лучшие рисунки станут основой для лимитированной серии коллекционных открыток к 23 февраля.
https://ria.ru/20250208/moskino-1998139518.html
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севастополь, музей победы, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, москва, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Севастополь, Музей Победы, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Музее Победы пройдет выставка "Защитники Отечества"

В Музее Победы 20 февраля представят фотовыставку "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПочетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выставку "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции, а также с портретами участников Великой Отечественной войны представят в Музее Победы 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Двадцатого февраля в Музее Победы откроется фотовыставка "Защитники Отечества", созданная совместно с РИА Новости (Международная медиагруппа "Россия сегодня"). Выставочный проект приурочен ко Дню защитника Отечества… Выставку дополнят работы военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции. Гости увидят снимки Станислава Красильникова, Сергея Бобылева, Павла Лисицына, Константина Михальчевского, которые запечатлели современных героев России", - рассказали в пресс-службе.
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В Москве пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к 80-летию Победы
8 февраля, 14:23
Перед посетителями предстанут образы защитников Отечества разных поколений, обычных солдат, которые мужественно сражались и сейчас сражаются за Родину.
В экспозицию также войдут около 50 снимков, среди которых портреты участников Великой Отечественной войны: летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев, сделанные и в первую, самую суровую зиму войны, и в победном мае 1945 года.
Выставка будет открыта для гостей до 23 марта 2025 года.
Кроме того, в рамках открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества", который Музей Победы провел совместно с государственным фондом "Защитники Отечества".
В своих работах участники изобразили воинов, героев разных времен: Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции. Отдельную номинацию, посвященную героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и современности учредила Международная медиагруппа "Россия сегодня". Лучшие рисунки станут основой для лимитированной серии коллекционных открыток к 23 февраля.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСевастопольМузей ПобедыОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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