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В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 11.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:29 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vizit-1998543377.html
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 11.02.2025
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:29:00+03:00
2025-02-11T09:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
китай
михаил шеремет
си цзиньпин
игорь моргулов
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине. "Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
https://ria.ru/20250210/peskov-1998379829.html
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в мире, россия, китай, михаил шеремет, си цзиньпин, игорь моргулов, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Михаил Шеремет, Си Цзиньпин, Игорь Моргулов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ, Москва
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву

Шеремет назвал визит Си Цзиньпина на презднование 80-летия Победы символичным

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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"Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира.
В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКитайМихаил ШереметСи ЦзиньпинИгорь Моргулов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГосдума РФМосква
 
 
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