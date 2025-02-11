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В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 11.02.2025
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:29:00+03:00
2025-02-11T09:29:00+03:00
2025-02-11T09:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
китай
михаил шеремет
си цзиньпин
игорь моргулов
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине. "Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.
https://ria.ru/20250210/peskov-1998379829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, михаил шеремет, си цзиньпин, игорь моргулов, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Михаил Шеремет, Си Цзиньпин, Игорь Моргулов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ, Москва
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву
Шеремет назвал визит Си Цзиньпина на презднование 80-летия Победы символичным
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине.
"Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира.
В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.