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В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву

В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 11.02.2025

В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:29:00+03:00

2025-02-11T09:29:00+03:00

2025-02-11T09:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

китай

михаил шеремет

си цзиньпин

игорь моргулов

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал символичным предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву для присутствия на параде в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине. "Встреча лидеров двух независимых государств, России и Китая, 9 мая в Москве очень символична, так как говорит о том, что как бы ни старались на Западе вставить палки в колеса, большой караван продолжает уверенно двигаться, огибая места с зыбучими песками по новому стабильному шелковому пути", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, партнерство России и Китая становится ключевым и перспективным моментом в построении равноправного многополярного мира. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии.

https://ria.ru/20250210/peskov-1998379829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, михаил шеремет, си цзиньпин, игорь моргулов, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, москва