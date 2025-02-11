https://ria.ru/20250211/vasileva-1998636575.html

Васильева назвала главную проблему российского образования

Васильева назвала главную проблему российского образования - РИА Новости, 11.02.2025

Васильева назвала главную проблему российского образования

Одной из основных проблем системы российского образования является обучение педагогов - сегодня большинство из них (92%) проходят программы бакалавриата, а... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:52:00+03:00

2025-02-11T14:52:00+03:00

2025-02-11T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Одной из основных проблем системы российского образования является обучение педагогов - сегодня большинство из них (92%) проходят программы бакалавриата, а естественно-научную и техническую направленность имеют только 27% программ обучения для учителей, сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева. "Прежде всего, (одна из основных внутренних проблем системы образования РФ - ред.) - это педагогическое образование… На сегодняшний день 92% студентов-педагогов обучаются по системе бакалавриата, 8% - магистратура, и 0,2% на программах специалитета", - рассказала Васильева о данных исследования Российской академии образования за последние два года во время правительственного часа в Госдуме. По ее данным, 55% всех программ педагогических вузов сегодня являются гуманитарными. Только 27% программ подготовки учителей имеют естественно-научную, физико-математическую и техническую направленность. 9% - самое малое количество программ - это дефектология. "И, как ни странно, но самым дефицитным на сегодняшний день оказались вузовские программы подготовки специалистов дошкольников. Их всего-навсего 3,5%", - добавила Васильева. Она уточнила, что доля учителей старше 55 лет в школах сегодня составляет 44%, а младше 35 лет - всего 22,59%.

https://ria.ru/20240815/ege-1966294024.html

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общество, россия, ольга васильева, российская академия образования, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование