https://ria.ru/20250211/uljanovsk-1998688266.html

В Ульяновске задержали более 20 подозреваемых в пропаганде АУЕ*

В Ульяновске задержали более 20 подозреваемых в пропаганде АУЕ* - РИА Новости, 11.02.2025

В Ульяновске задержали более 20 подозреваемых в пропаганде АУЕ*

Полицейские в Ульяновске задержали 22 членов преступной группировки "Центр - Камаз", подозреваемых в пропаганде идеологии АУЕ* (запрещенная в РФ экстремистская... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:36:00+03:00

2025-02-11T17:36:00+03:00

2025-02-11T17:36:00+03:00

происшествия

россия

ульяновск

ульяновская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Полицейские в Ульяновске задержали 22 членов преступной группировки "Центр - Камаз", подозреваемых в пропаганде идеологии АУЕ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили журналистам в УМВД России по Ульяновской области. "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий... задержаны лидеры и активные участники действовавшей на территории города Ульяновска так называемой группировки "Центр - Камаз". В ходе спланированной спецоперации 11 февраля полицейскими было проведено одновременное задержание 22 подозреваемых в пропаганде запрещенной на территории РФ идеологии АУЕ*", - говорится в сообщении. Злоумышленники поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. По данным полиции, участники группировки отрицали общепризнанные моральные принципы и роль права, продвигая идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей госвласти, а также применения других законов – "понятий". В числе задержанных - девять организаторов в возрасте от 35 до 63 лет, а также активные участники, которые оказывали силовую поддержку при преступной деятельности. Помимо этого, в группу активно привлекали молодых людей, проживающих в Ульяновске. Во время обысков оперативники и следователи изъяли атрибутику запрещенной организации, огнестрельное и травматическое оружие, крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также боеприпасы. Региональное СУСК России сообщило в своем Telegram-канале, что на основе оперативных мероприятий ФСБ и МВД возбудило уголовное дело о создании и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). Следствие готовится обратиться с ходатайством в суд об избрании задержанным меры пресечения. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20250123/ulyanovsk-1995221786.html

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происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)