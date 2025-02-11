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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинской издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T22:19:00+03:00
2025-02-11T22:19:00+03:00
2025-02-11T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинской издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремели взрывы