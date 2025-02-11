Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998729294.html
Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины
Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины - РИА Новости, 11.02.2025
Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявила о необходимости единства в продолжении... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T22:11:00+03:00
2025-02-11T22:11:00+03:00
в мире
сша
париж
киев
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявила о необходимости единства в продолжении поддержки Киева. "Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру на Украине. Она подчеркнула необходимость продолжения единства в оказании непоколебимой поддержки Украине", - говорится в заявлении ЕК по итогам встречи. Там также отмечается, что глава Еврокомиссии "подтвердила приверженность ЕС справедливым торговым отношениям, в то время как обе стороны выразили намерение приоритетно развивать отношения в областях, представляющих взаимный интерес, включая энергетику". При этом в документе не поясняется, обсуждала ли фон дер Ляйен с Вэнсом одну из наиболее болезненных для ЕС тем – пошлины на импорт в США товаров Евросоюза и ответные меры Брюсселя. Эта встреча стала первым контактом главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком после прихода к власти администрации Трампа. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
https://ria.ru/20250130/ek-1996369454.html
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994831946.html
сша
париж
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_fa62d88fcfa2482310f8efb74ac0c1f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, париж, киев, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, украина
В мире, США, Париж, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина
Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о необходимости единства в поддержке Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявила о необходимости единства в продолжении поддержки Киева.
«
"Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру на Украине. Она подчеркнула необходимость продолжения единства в оказании непоколебимой поддержки Украине", - говорится в заявлении ЕК по итогам встречи.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа
30 января, 14:44
Там также отмечается, что глава Еврокомиссии "подтвердила приверженность ЕС справедливым торговым отношениям, в то время как обе стороны выразили намерение приоритетно развивать отношения в областях, представляющих взаимный интерес, включая энергетику".
При этом в документе не поясняется, обсуждала ли фон дер Ляйен с Вэнсом одну из наиболее болезненных для ЕС тем – пошлины на импорт в США товаров Евросоюза и ответные меры Брюсселя.
Эта встреча стала первым контактом главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком после прихода к власти администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен
21 января, 16:04
 
В миреСШАПарижКиевУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала