https://ria.ru/20250211/ukraina-1998729294.html

Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины

Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины - РИА Новости, 11.02.2025

Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявила о необходимости единства в продолжении... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:11:00+03:00

2025-02-11T22:11:00+03:00

2025-02-11T22:11:00+03:00

в мире

сша

париж

киев

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявила о необходимости единства в продолжении поддержки Киева. "Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру на Украине. Она подчеркнула необходимость продолжения единства в оказании непоколебимой поддержки Украине", - говорится в заявлении ЕК по итогам встречи. Там также отмечается, что глава Еврокомиссии "подтвердила приверженность ЕС справедливым торговым отношениям, в то время как обе стороны выразили намерение приоритетно развивать отношения в областях, представляющих взаимный интерес, включая энергетику". При этом в документе не поясняется, обсуждала ли фон дер Ляйен с Вэнсом одну из наиболее болезненных для ЕС тем – пошлины на импорт в США товаров Евросоюза и ответные меры Брюсселя. Эта встреча стала первым контактом главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком после прихода к власти администрации Трампа. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250130/ek-1996369454.html

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994831946.html

сша

париж

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, париж, киев, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, украина