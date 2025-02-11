Глава ЕК заявила о необходимости единства в поддержке Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о необходимости единства в поддержке Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявила о необходимости единства в продолжении поддержки Киева.
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"Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру на Украине. Она подчеркнула необходимость продолжения единства в оказании непоколебимой поддержки Украине", - говорится в заявлении ЕК по итогам встречи.
Там также отмечается, что глава Еврокомиссии "подтвердила приверженность ЕС справедливым торговым отношениям, в то время как обе стороны выразили намерение приоритетно развивать отношения в областях, представляющих взаимный интерес, включая энергетику".
При этом в документе не поясняется, обсуждала ли фон дер Ляйен с Вэнсом одну из наиболее болезненных для ЕС тем – пошлины на импорт в США товаров Евросоюза и ответные меры Брюсселя.
Эта встреча стала первым контактом главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком после прихода к власти администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
ЕС продолжит поддерживать Украину, заявила фон дер Ляйен
21 января, 16:04