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Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления - РИА Новости, 11.02.2025
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления
Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:57:00+03:00
2025-02-11T13:57:00+03:00
2025-02-11T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге на митинг под "Теплоцентраль" вышли люди, у которых с начала декабря отсутствует отопление. Люди перекрыли дорогу на КРЭС (Криворожская районная электростанция – ред.), требуя встречи с директором предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что без отопления остаются 600 домов. Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков ранее в эфире украинского телеканала "Эспрессо" заявлял, что этот отопительный сезон для страны может стать "катастрофическим", посоветовав жителям найти друзей, знакомых, которые живут в домах с отоплением на дровах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления
Жители Кривого Рога вышли на митинг протеста из-за отсутствия отопления