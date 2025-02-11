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Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления - РИА Новости, 11.02.2025
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13:57 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998617342.html
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления - РИА Новости, 11.02.2025
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления
Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:57:00+03:00
2025-02-11T13:57:00+03:00
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кривой рог
днепропетровская область
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге на митинг под "Теплоцентраль" вышли люди, у которых с начала декабря отсутствует отопление. Люди перекрыли дорогу на КРЭС (Криворожская районная электростанция – ред.), требуя встречи с директором предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что без отопления остаются 600 домов. Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков ранее в эфире украинского телеканала "Эспрессо" заявлял, что этот отопительный сезон для страны может стать "катастрофическим", посоветовав жителям найти друзей, знакомых, которые живут в домах с отоплением на дровах.
https://ria.ru/20241124/ukraina-1985428821.html
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днепропетровская область
украина
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления

Жители Кривого Рога вышли на митинг протеста из-за отсутствия отопления

© СоцсетиУчастники митинга в Кривом Роге. Кадр видео
Участники митинга в Кривом Роге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Соцсети
Участники митинга в Кривом Роге. Кадр видео
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
Кривом Роге на митинг под "Теплоцентраль" вышли люди, у которых с начала декабря отсутствует отопление. Люди перекрыли дорогу на КРЭС (Криворожская районная электростанция – ред.), требуя встречи с директором предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что без отопления остаются 600 домов.
Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков ранее в эфире украинского телеканала "Эспрессо" заявлял, что этот отопительный сезон для страны может стать "катастрофическим", посоветовав жителям найти друзей, знакомых, которые живут в домах с отоплением на дровах.
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В миреКривой РогДнепропетровская областьУкраина
 
 
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