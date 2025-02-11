https://ria.ru/20250211/ukraina-1998617342.html

Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления

Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления - РИА Новости, 11.02.2025

Жители украинского города вышли на митинг из-за отсутствия отопления

Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:57:00+03:00

2025-02-11T13:57:00+03:00

2025-02-11T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Жители города Кривой Рог в Днепропетровской области вышли на протестный митинг из-за отсутствия в домах отопления с начала декабря прошлого года, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге на митинг под "Теплоцентраль" вышли люди, у которых с начала декабря отсутствует отопление. Люди перекрыли дорогу на КРЭС (Криворожская районная электростанция – ред.), требуя встречи с директором предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что без отопления остаются 600 домов. Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков ранее в эфире украинского телеканала "Эспрессо" заявлял, что этот отопительный сезон для страны может стать "катастрофическим", посоветовав жителям найти друзей, знакомых, которые живут в домах с отоплением на дровах.

https://ria.ru/20241124/ukraina-1985428821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина