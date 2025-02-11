В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 10.49 мск.
Ранее в указанных регионах воздушная тревога объявлялась, однако спустя некоторое время ее отменили. При этом тревога также действует более часа в Сумской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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