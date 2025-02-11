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Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников - РИА Новости, 11.02.2025
Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
Успехи российских учеников должны отражаться на доходе учителей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на "правительственном часе" "О разработке стратегии... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:57:00+03:00
2025-02-11T16:57:00+03:00
2025-02-11T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Успехи российских учеников должны отражаться на доходе учителей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на "правительственном часе" "О разработке стратегии развития образования в России" в Госдуме."Задача — обеспечить справедливые и достойные условия учителям. Кстати, один из инструментов, которые мы прорабатываем в рамках Стратегии (развития образования. — Прим. ред.), — это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни", — сказал он.Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040-го разрабатывается согласно поручению Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством. Над ней работает свыше тысячи экспертов в этой области.Документ будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога и формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить стратегию планируют в этом году.
https://ria.ru/20250206/putin-1997828859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников
Чернышенко призвал связать доход учителей с успехами учеников во взрослой жизни