https://ria.ru/20250211/uchitelya-1998673691.html

Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников

Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников - РИА Новости, 11.02.2025

Чернышенко призвал связать доход российских учителей с успехами их учеников

Успехи российских учеников должны отражаться на доходе учителей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на "правительственном часе" "О разработке стратегии... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:57:00+03:00

2025-02-11T16:57:00+03:00

2025-02-11T18:16:00+03:00

образование - общество

россия

дмитрий чернышенко

госдума рф

общество

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Успехи российских учеников должны отражаться на доходе учителей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на "правительственном часе" "О разработке стратегии развития образования в России" в Госдуме."Задача — обеспечить справедливые и достойные условия учителям. Кстати, один из инструментов, которые мы прорабатываем в рамках Стратегии (развития образования. — Прим. ред.), — это система вознаграждения для учителей за успехи учеников во взрослой жизни", — сказал он.Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040-го разрабатывается согласно поручению Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством. Над ней работает свыше тысячи экспертов в этой области.Документ будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога и формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить стратегию планируют в этом году.

https://ria.ru/20250206/putin-1997828859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование