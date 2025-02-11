https://ria.ru/20250211/ucheba-1998626257.html

В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию

В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию - РИА Новости, 11.02.2025

В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию

Учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре России начнется в школах страны с 1 сентября 2026... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:18:00+03:00

2025-02-11T14:18:00+03:00

2025-02-11T14:21:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре России начнется в школах страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "В этом учебнике (по обществознанию - ред) ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности. Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию 10-11-х классов, и с первого сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники по мировоззренческим предметам: история, обществознание и духовно-нравственная культура России", - сказал министр в ходе правительственного часа в Госдуме на тему разработки стратегии развития образования в России.

https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html

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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование