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В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию - РИА Новости, 11.02.2025
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14:18 11.02.2025 (обновлено: 14:21 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/ucheba-1998626257.html
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию - РИА Новости, 11.02.2025
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию
Учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре России начнется в школах страны с 1 сентября 2026... РИА Новости, 11.02.2025
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общество
россия
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре России начнется в школах страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "В этом учебнике (по обществознанию - ред) ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности. Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию 10-11-х классов, и с первого сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники по мировоззренческим предметам: история, обществознание и духовно-нравственная культура России", - сказал министр в ходе правительственного часа в Госдуме на тему разработки стратегии развития образования в России.
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В 2026 году в школах появятся новые учебники по обществознанию

Кравцов: с первого сентября 2026 в школах будут новые учебники по обществознанию

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Учеба по новым единым государственным учебникам по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре России начнется в школах страны с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В этом учебнике (по обществознанию - ред) ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности. Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию 10-11-х классов, и с первого сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники по мировоззренческим предметам: история, обществознание и духовно-нравственная культура России", - сказал министр в ходе правительственного часа в Госдуме на тему разработки стратегии развития образования в России.
Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский участвует в презентации нового издания учебного пособия Военная история России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мединский рассказал о новом учебнике истории для школ
30 января, 11:35
 
ОбществоРоссияСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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