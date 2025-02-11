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СМИ: Трамп может закрыть расследования против компаний Маска - РИА Новости, 11.02.2025
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14:04 11.02.2025 (обновлено: 14:28 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/tramp-1998619034.html
СМИ: Трамп может закрыть расследования против компаний Маска
СМИ: Трамп может закрыть расследования против компаний Маска - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: Трамп может закрыть расследования против компаний Маска
Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть расследования против компаний американского миллиардера Илона Маска, включая Tesla, а также отменить... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:04:00+03:00
2025-02-11T14:28:00+03:00
в мире
технологии
сша
огайо
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
tesla motors
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть расследования против компаний американского миллиардера Илона Маска, включая Tesla, а также отменить ряд мер регулирования в сфере безопасности автомобилей, что может принести значительную выгоду его бизнес-империи, сообщает журнал Time."Тесные связи Маска с Трампом означают, что многие из этих федеральных проблем могут исчезнуть в течение нескольких недель или месяцев", — отмечает издание.По данным журнала, речь идет, в частности, о расследованиях Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о завышении возможностей автопилота Tesla, а также о правительственном мандате, обязывающем автопроизводителей сообщать о ДТП с участием автомобилей с системой автоматизированного управления.Ряд экспертов, опрошенных Time, предупреждают, что сворачивание этих расследований может иметь серьезные последствия. "Выбор Трампа и его дружба с Маском фактически приведут к ослаблению регулирующей среды, которая долгое время сдерживала Tesla", — заявил аналитик Уолл-стрит Дэниел Айвз.Кроме Tesla, под пристальным вниманием властей находятся и другие компании Маска, включая SpaceX и X (бывший Twitter). Однако, как отмечает издание, их взаимодействие с государством более сложное: SpaceX, например, с 2008 года получила почти $20 млрд федеральных средств на запуск спутников и пилотируемых миссий, а Tesla с 2016 года получила $41,9 млн за поставку электромобилей для американских дипмиссий.Тем временем министерство юстиции уже уволило десятки прокуроров, расследовавших дела, связанные с Теслой и Маском, а сам Трамп ранее заявил о намерении упразднить или серьезно ослабить регулирование автопрома."Минюст не будет преследовать Илона Маска", — приводит журнал слова бывшего помощника прокурора США Питера Зейденберга. По его словам, все текущие расследования, вероятно, будут "заморожены или полностью прекращены".Согласно Time, вопрос о безопасности автомобилей Tesla также остается открытым. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проводит шесть расследований в отношении системы автопилота Tesla после десятков аварий, произошедших при ее использовании."Если больше не будет угрозы отзыва, будет ли Tesla добровольно отзывать машины?" — задается вопросом директор Центра автомобильной безопасности Майкл Брукс.Юристы и пострадавшие в авариях с участием автомобилей Tesla опасаются, что без надзора со стороны NHTSA и других агентств компания может избежать ответственности за потенциальные дефекты, отмечается в материале.Как добавляет Time, в Tesla и других компаниях Маска неоднократно отрицали нарушения и продолжают оспаривать обвинения в суде.Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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в мире, технологии, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, tesla motors, spacex, twitter, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Огайо, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Tesla motors, SpaceX, Twitter, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: Трамп может закрыть расследования против компаний Маска

Times: администрация Трампа может закрыть расследования против компаний Маска

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может закрыть расследования против компаний американского миллиардера Илона Маска, включая Tesla, а также отменить ряд мер регулирования в сфере безопасности автомобилей, что может принести значительную выгоду его бизнес-империи, сообщает журнал Time.
"Тесные связи Маска с Трампом означают, что многие из этих федеральных проблем могут исчезнуть в течение нескольких недель или месяцев", — отмечает издание.
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По данным журнала, речь идет, в частности, о расследованиях Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о завышении возможностей автопилота Tesla, а также о правительственном мандате, обязывающем автопроизводителей сообщать о ДТП с участием автомобилей с системой автоматизированного управления.
Ряд экспертов, опрошенных Time, предупреждают, что сворачивание этих расследований может иметь серьезные последствия. "Выбор Трампа и его дружба с Маском фактически приведут к ослаблению регулирующей среды, которая долгое время сдерживала Tesla", — заявил аналитик Уолл-стрит Дэниел Айвз.
Кроме Tesla, под пристальным вниманием властей находятся и другие компании Маска, включая SpaceX и X (бывший Twitter). Однако, как отмечает издание, их взаимодействие с государством более сложное: SpaceX, например, с 2008 года получила почти $20 млрд федеральных средств на запуск спутников и пилотируемых миссий, а Tesla с 2016 года получила $41,9 млн за поставку электромобилей для американских дипмиссий.
Тем временем министерство юстиции уже уволило десятки прокуроров, расследовавших дела, связанные с Теслой и Маском, а сам Трамп ранее заявил о намерении упразднить или серьезно ослабить регулирование автопрома.
"Минюст не будет преследовать Илона Маска", — приводит журнал слова бывшего помощника прокурора США Питера Зейденберга. По его словам, все текущие расследования, вероятно, будут "заморожены или полностью прекращены".
Согласно Time, вопрос о безопасности автомобилей Tesla также остается открытым. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) проводит шесть расследований в отношении системы автопилота Tesla после десятков аварий, произошедших при ее использовании.
Неизвестные вывели на фасад завода компании Tesla под Берлином проекцию со спорным жестом, напоминающим нацистское приветствие*, который Илон Маск показал в ходе своего выступления на инаугурации президента США Дональда Трампа *Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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"Если больше не будет угрозы отзыва, будет ли Tesla добровольно отзывать машины?" — задается вопросом директор Центра автомобильной безопасности Майкл Брукс.
Юристы и пострадавшие в авариях с участием автомобилей Tesla опасаются, что без надзора со стороны NHTSA и других агентств компания может избежать ответственности за потенциальные дефекты, отмечается в материале.
Как добавляет Time, в Tesla и других компаниях Маска неоднократно отрицали нарушения и продолжают оспаривать обвинения в суде.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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