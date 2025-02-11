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Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации - РИА Новости, 11.02.2025
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05:16 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998525042.html
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:16:00+03:00
2025-02-11T05:16:00+03:00
в мире
китай
дональд трамп
си цзиньпин
питер кузник
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась "забегать вперед предстоящего разговора". После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся. "Да", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, разговаривал ли он с Си Цзиньпином после инаугурации. Президент США также отметил, что у него "очень хорошие личные отношения" с председателем КНР. Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил РИА Новости, что Трамп во время второго срока может попытаться установить более дружелюбные отношения с Китаем.
https://ria.ru/20250208/kitay-1998108068.html
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в мире, китай, дональд трамп, си цзиньпин, питер кузник
В мире, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Питер Кузник
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации

Трамп: после инаугурации был разговор с Си Цзиньпином

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась "забегать вперед предстоящего разговора". После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся.
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"Да", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, разговаривал ли он с Си Цзиньпином после инаугурации.
Президент США также отметил, что у него "очень хорошие личные отношения" с председателем КНР.
Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил РИА Новости, что Трамп во время второго срока может попытаться установить более дружелюбные отношения с Китаем.
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