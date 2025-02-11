https://ria.ru/20250211/tramp-1998525042.html
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:16:00+03:00
2025-02-11T05:16:00+03:00
2025-02-11T05:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином после своей инаугурации. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в эфире телеканала Fox News, что Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином 4 февраля, но отказалась "забегать вперед предстоящего разговора". После этого не было сообщений о том, что звонок состоялся. "Да", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, разговаривал ли он с Си Цзиньпином после инаугурации. Президент США также отметил, что у него "очень хорошие личные отношения" с председателем КНР. Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил РИА Новости, что Трамп во время второго срока может попытаться установить более дружелюбные отношения с Китаем.
https://ria.ru/20250208/kitay-1998108068.html
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в мире, китай, дональд трамп, си цзиньпин, питер кузник
В мире, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Питер Кузник
Трамп заявил, что разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации
Трамп: после инаугурации был разговор с Си Цзиньпином