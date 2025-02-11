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Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования - РИА Новости, 11.02.2025
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10:00 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tavaresh-1998535877.html
Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования
Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования - РИА Новости, 11.02.2025
Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования
Россия является надежным поставщиком военного оборудования, Джакарта не исключает закупки российского вооружения в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:00:00+03:00
2025-02-11T10:00:00+03:00
интервью
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россия
индонезия
бали
прабово субианто
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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Россия является надежным поставщиком военного оборудования, Джакарта не исключает закупки российского вооружения в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. В беседе с агентством он также рассказал о возможном визите индонезийского президента Прабово Субианто в Россию и о планах участия в совместных с РФ военных учениях. Кроме того, дипломат призвал россиян изучить другие направления туризма в Индонезии, ведь в стране есть, что посмотреть помимо Бали.– Ранее посол РФ в Джакарте Сергей Толченов сообщал, что визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году. Есть ли конкретная дата поездки? Запланирована ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным? С кем еще возможны встречи?– Президент Прабово Субианто посетил разные страны. Мы ожидаем, что он посетит Россию в этом году, но точную дату еще не определили. Конечно, он встретится с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным. Как обычно, в ходе президентских визитов, с ним будет делегация высокого уровня. Они встретятся со своими визави.– Рассматривает ли Индонезия конкретные проекты АЭС от "Росатома"? Какие из них интересны Джакарте? Идут ли предметные переговоры с российской стороной в этом ключе?– Энергетическая безопасность – один из приоритетов индонезийского правительства, включая атомные станции. Индонезия рассматривает возможность строительства атомной станции уже какое-то время. Как всегда, есть аргументы за и против. Мы думаем, что важно обладать квалифицированными кадрами, чтобы использовать АЭС с точки зрения устойчивого развития и безопасности, если мы все-таки решим ее построить.– Есть ли переговоры с "Росатомом" по этому вопросу?– Мы бы хотели их начать. Но деталей у меня нет.– Какое было окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане? К чему пришли стороны?– Переговоры по окончательному инвестиционному решению (все еще – ред.) идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры.– Заинтересована ли Индонезия в партнерстве с другими российскими нефтегазовыми компаниями? Какими? Есть ли планы по совместным проектам?– Индонезия изучает другие месторождения газа, которые предложат иностранным компаниям, включая российские. Индонезия также приглашает российские компании инвестировать в строительство нефтяной и газовой инфраструктуры в стране, в оптимизацию старых нефтяных и газовых месторождений и в развитие зеленых технологий.– Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года. Собирается ли Джакарта приобретать нефть у РФ? Есть ли договоренность? В каком объеме хотели бы закупить?– Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать ее можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии.– Есть ли намерения купить конкретные объемы нефти?– Пока нет.– Намерена ли Индонезия принять участие в военных учениях "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, о чем ранее говорили в индонезийском минобороны? Кого планируете направить: вооруженные силы или наблюдателей?– Министерство обороны пока не публиковало информацию о нашем участии в учениях "Запад-2025". Думаю, что в прошлом месяце было заявлено о намерении. Но пока объявлений об участии не было. Если такое решение будет, то принять участие могли бы наблюдатели в рамках церемонии или парада.– В прошлом году прошли успешные первые совместные военно-морские учения кораблей ВМФ России и военно-морских сил Индонезии "Орруда-2024". Пройдут ли морские учения в этом году, и могут ли они в перспективе стать ежегодными?– Учения "Орруда-2024" прошли в Сурабае. Насколько я знаю, учения "Орруда" проводятся раз в два года. То есть, они должны пройти в следующем году. В таких учениях много пользы. С учетом итогов "Орруды" Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем.– Ранее Россия поставила для нужд вооруженных сил Индонезии боевые самолеты марки Су, вертолеты марки Ми, боевые машины пехоты, автоматы Калашникова сотой серии, другую технику и вооружение. Есть ли планы закупить новые образцы российского вооружения? Какие? В каком количестве?– Индонезия приобретает вооружение из разных источников, разных стран в зависимости от собственных нужд и приоритетов государства, а также от бюджета. У меня нет деталей, собирается ли правительство в настоящее время приобрести определенное вооружение у России. Но верю, что возможности для этого есть. Может быть, в будущем Индонезия сможет купить вооружение у РФ.– Есть ли у Индонезии намерения модернизировать имеющееся вооружение?– Модернизировать наше военное оборудование? Да... Мы – большой архипелаг. Один из крупнейших в мире. Нам нужно проводить модернизацию в интересах обороны, чтобы обезопасить территорию: сушу и море.– Может ли Россия помочь вам в этом?– Россия является надежным поставщиком военного оборудования. У нас уже был опыт ранее. Есть и возможности в будущем.– Есть ли шанс, что Индонезия может вернуться к переговорам с Россией о закупке российских истребителей Су-35? Если да, то когда они могут состояться?– Мы никогда их не отменяли. Возможности для возобновления переговоров в будущем открыты.– Есть ли понимание, смогут ли российские туристы расплачиваться картами "Мир" в Индонезии? Если да, то когда это станет возможным?– Карты "Мир" не работают в Индонезии. Но это один из важных вопросов, который стоило бы решить. У нас уже есть расчеты нацвалютах с некоторым странами. Например, с Малайзией, Таиландом, Китаем, Японией. Можно изучить возможность использования национальных валют в расчетах. Это было бы хорошо не только для туристов, но и торговли в целом. Это могло бы даже укрепить рупию, как и рубль.– Есть ли предметные переговоры с Россией по этому вопросу?– Есть разговоры об использовании национальных валют не только с Россией, но и со странами-членами АСЕАН, с разными государствами. Что касается России, я не вижу здесь заметного прогресса.– Когда Индонезия вновь откроет туристическое представительство в Москве?– Посольство Индонезии вместе с коллегами в России, туроператорами регулярно продвигает туризм. Думаю, что это существенно. Мы видим рост числа туристов в Индонезию: в 2023 году их было 161 тысяч, а в прошлом уже было 180 с лишним тысяч российских туристов. Это хорошая перспектива. Теперь у нас есть прямой рейс из Москвы в Денпасар на Бали, это еще увеличит количество туристов из России. Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию. У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное. Мы живем в тропиках, приезжаем сюда, любуемся снегом. Это что-то новое для индонезийцев.Россияне, которые направляются в Индонезию, предпочитают Бали. Очевидно, Бали — это излюбленное место. Но у нас есть много других хороших локаций, плюс-минус настолько же хороших, как Бали. У нас есть, например, Лабуан-Баджо, Данау Тоба, Боробудур, Прамбанан и другие вроде Ликупанг, Мандалика. Индонезия – не только Бали.– Есть ли у Джакарты намерения увеличить количество студентов, обучающихся в РФ? Какие направления востребованы?– Российское правительство предоставило индонезийским студентам стипендии. Каждый год от 250 до 300 человек приезжают учиться в разные российские вузы. Правительство и президент Прабово Субианто подтвердили намерение отправлять студентов учиться за рубежом, включая Россию, чтобы осваивать науку, технологии, инженерное дело, математику, медицину. Мы ищем центры передового опыта в лучших университетах России, а затем рекомендуем их министерству образования Индонезии.Я думаю, что Россия является хорошим местом, чтобы индонезийские студенты осваивали науку, технологии, инженерное дело, математику. Это позже может внести вклад в экономическое развитие Индонезии.
https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html
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интервью, интервью - авторы, россия, индонезия, бали, прабово субианто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, роснефть, су-35
Интервью, Интервью - Авторы, Россия, Индонезия, Бали, Прабово Субианто, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", БРИКС, Роснефть, Су-35

Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования

© Фото : Embassy of Indonesia to RussiaПосол Индонезии в России Жозе Тавареш
Посол Индонезии в России Жозе Тавареш - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Embassy of Indonesia to Russia
Посол Индонезии в России Жозе Тавареш. Архивное фото
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Россия является надежным поставщиком военного оборудования, Джакарта не исключает закупки российского вооружения в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. В беседе с агентством он также рассказал о возможном визите индонезийского президента Прабово Субианто в Россию и о планах участия в совместных с РФ военных учениях. Кроме того, дипломат призвал россиян изучить другие направления туризма в Индонезии, ведь в стране есть, что посмотреть помимо Бали.
– Ранее посол РФ в Джакарте Сергей Толченов сообщал, что визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году. Есть ли конкретная дата поездки? Запланирована ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным? С кем еще возможны встречи?
– Президент Прабово Субианто посетил разные страны. Мы ожидаем, что он посетит Россию в этом году, но точную дату еще не определили. Конечно, он встретится с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным. Как обычно, в ходе президентских визитов, с ним будет делегация высокого уровня. Они встретятся со своими визави.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Межгосударственные отношения России и Индонезии
31 июля 2024, 13:51
– Рассматривает ли Индонезия конкретные проекты АЭС от "Росатома"? Какие из них интересны Джакарте? Идут ли предметные переговоры с российской стороной в этом ключе?
– Энергетическая безопасность – один из приоритетов индонезийского правительства, включая атомные станции. Индонезия рассматривает возможность строительства атомной станции уже какое-то время. Как всегда, есть аргументы за и против. Мы думаем, что важно обладать квалифицированными кадрами, чтобы использовать АЭС с точки зрения устойчивого развития и безопасности, если мы все-таки решим ее построить.
– Есть ли переговоры с "Росатомом" по этому вопросу?
– Мы бы хотели их начать. Но деталей у меня нет.
– Какое было окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане? К чему пришли стороны?
– Переговоры по окончательному инвестиционному решению (все еще – ред.) идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры.
Борис Арсеев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Борис Арсеев: Россия может предложить Джакарте АЭС большой и малой мощности
18 сентября 2024, 09:00
– Заинтересована ли Индонезия в партнерстве с другими российскими нефтегазовыми компаниями? Какими? Есть ли планы по совместным проектам?
– Индонезия изучает другие месторождения газа, которые предложат иностранным компаниям, включая российские. Индонезия также приглашает российские компании инвестировать в строительство нефтяной и газовой инфраструктуры в стране, в оптимизацию старых нефтяных и газовых месторождений и в развитие зеленых технологий.
– Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года. Собирается ли Джакарта приобретать нефть у РФ? Есть ли договоренность? В каком объеме хотели бы закупить?
– Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать ее можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии.
– Есть ли намерения купить конкретные объемы нефти?
– Пока нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку
08:00
– Намерена ли Индонезия принять участие в военных учениях "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, о чем ранее говорили в индонезийском минобороны? Кого планируете направить: вооруженные силы или наблюдателей?
– Министерство обороны пока не публиковало информацию о нашем участии в учениях "Запад-2025". Думаю, что в прошлом месяце было заявлено о намерении. Но пока объявлений об участии не было. Если такое решение будет, то принять участие могли бы наблюдатели в рамках церемонии или парада.
– В прошлом году прошли успешные первые совместные военно-морские учения кораблей ВМФ России и военно-морских сил Индонезии "Орруда-2024". Пройдут ли морские учения в этом году, и могут ли они в перспективе стать ежегодными?
– Учения "Орруда-2024" прошли в Сурабае. Насколько я знаю, учения "Орруда" проводятся раз в два года. То есть, они должны пройти в следующем году. В таких учениях много пользы. С учетом итогов "Орруды" Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем.
– Ранее Россия поставила для нужд вооруженных сил Индонезии боевые самолеты марки Су, вертолеты марки Ми, боевые машины пехоты, автоматы Калашникова сотой серии, другую технику и вооружение. Есть ли планы закупить новые образцы российского вооружения? Какие? В каком количестве?
– Индонезия приобретает вооружение из разных источников, разных стран в зависимости от собственных нужд и приоритетов государства, а также от бюджета. У меня нет деталей, собирается ли правительство в настоящее время приобрести определенное вооружение у России. Но верю, что возможности для этого есть. Может быть, в будущем Индонезия сможет купить вооружение у РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Медведев рассказал о сотрудничестве России в военной сфере
23 ноября 2024, 23:38
– Есть ли у Индонезии намерения модернизировать имеющееся вооружение?
– Модернизировать наше военное оборудование? Да... Мы – большой архипелаг. Один из крупнейших в мире. Нам нужно проводить модернизацию в интересах обороны, чтобы обезопасить территорию: сушу и море.
– Может ли Россия помочь вам в этом?
– Россия является надежным поставщиком военного оборудования. У нас уже был опыт ранее. Есть и возможности в будущем.
– Есть ли шанс, что Индонезия может вернуться к переговорам с Россией о закупке российских истребителей Су-35? Если да, то когда они могут состояться?
– Мы никогда их не отменяли. Возможности для возобновления переговоров в будущем открыты.
– Есть ли понимание, смогут ли российские туристы расплачиваться картами "Мир" в Индонезии? Если да, то когда это станет возможным?
– Карты "Мир" не работают в Индонезии. Но это один из важных вопросов, который стоило бы решить. У нас уже есть расчеты нацвалютах с некоторым странами. Например, с Малайзией, Таиландом, Китаем, Японией. Можно изучить возможность использования национальных валют в расчетах. Это было бы хорошо не только для туристов, но и торговли в целом. Это могло бы даже укрепить рупию, как и рубль.
– Есть ли предметные переговоры с Россией по этому вопросу?
– Есть разговоры об использовании национальных валют не только с Россией, но и со странами-членами АСЕАН, с разными государствами. Что касается России, я не вижу здесь заметного прогресса.
Рисовые террасы Тегаллаланг в центральной части Бали - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
На Бали — без пересадок. Где и как отдохнуть на тропическом острове
24 августа 2024, 08:00
– Когда Индонезия вновь откроет туристическое представительство в Москве?
– Посольство Индонезии вместе с коллегами в России, туроператорами регулярно продвигает туризм. Думаю, что это существенно. Мы видим рост числа туристов в Индонезию: в 2023 году их было 161 тысяч, а в прошлом уже было 180 с лишним тысяч российских туристов. Это хорошая перспектива. Теперь у нас есть прямой рейс из Москвы в Денпасар на Бали, это еще увеличит количество туристов из России. Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию. У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное. Мы живем в тропиках, приезжаем сюда, любуемся снегом. Это что-то новое для индонезийцев.
Россияне, которые направляются в Индонезию, предпочитают Бали. Очевидно, Бали — это излюбленное место. Но у нас есть много других хороших локаций, плюс-минус настолько же хороших, как Бали. У нас есть, например, Лабуан-Баджо, Данау Тоба, Боробудур, Прамбанан и другие вроде Ликупанг, Мандалика. Индонезия – не только Бали.
– Есть ли у Джакарты намерения увеличить количество студентов, обучающихся в РФ? Какие направления востребованы?
– Российское правительство предоставило индонезийским студентам стипендии. Каждый год от 250 до 300 человек приезжают учиться в разные российские вузы. Правительство и президент Прабово Субианто подтвердили намерение отправлять студентов учиться за рубежом, включая Россию, чтобы осваивать науку, технологии, инженерное дело, математику, медицину. Мы ищем центры передового опыта в лучших университетах России, а затем рекомендуем их министерству образования Индонезии.
Я думаю, что Россия является хорошим местом, чтобы индонезийские студенты осваивали науку, технологии, инженерное дело, математику. Это позже может внести вклад в экономическое развитие Индонезии.
Кремлевская ночь в Индонезии - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Русский дом в Индонезии провел "Кремлевскую ночь"
4 февраля, 02:59
 
ИнтервьюИнтервью - АвторыРоссияИндонезияБалиПрабово СубиантоВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БРИКСРоснефтьСу-35
 
 
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