https://ria.ru/20250211/tavaresh-1998535877.html

Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования

Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования - РИА Новости, 11.02.2025

Жозе Тавареш: Россия – надежный поставщик военного оборудования

Россия является надежным поставщиком военного оборудования, Джакарта не исключает закупки российского вооружения в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:00:00+03:00

2025-02-11T10:00:00+03:00

2025-02-11T10:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

индонезия

бали

прабово субианто

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814081632_1:0:1272:715_1920x0_80_0_0_53f7fde38ed22241ed324f0dbbd73015.jpg

Россия является надежным поставщиком военного оборудования, Джакарта не исключает закупки российского вооружения в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. В беседе с агентством он также рассказал о возможном визите индонезийского президента Прабово Субианто в Россию и о планах участия в совместных с РФ военных учениях. Кроме того, дипломат призвал россиян изучить другие направления туризма в Индонезии, ведь в стране есть, что посмотреть помимо Бали.– Ранее посол РФ в Джакарте Сергей Толченов сообщал, что визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году. Есть ли конкретная дата поездки? Запланирована ли встреча с президентом РФ Владимиром Путиным? С кем еще возможны встречи?– Президент Прабово Субианто посетил разные страны. Мы ожидаем, что он посетит Россию в этом году, но точную дату еще не определили. Конечно, он встретится с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным. Как обычно, в ходе президентских визитов, с ним будет делегация высокого уровня. Они встретятся со своими визави.– Рассматривает ли Индонезия конкретные проекты АЭС от "Росатома"? Какие из них интересны Джакарте? Идут ли предметные переговоры с российской стороной в этом ключе?– Энергетическая безопасность – один из приоритетов индонезийского правительства, включая атомные станции. Индонезия рассматривает возможность строительства атомной станции уже какое-то время. Как всегда, есть аргументы за и против. Мы думаем, что важно обладать квалифицированными кадрами, чтобы использовать АЭС с точки зрения устойчивого развития и безопасности, если мы все-таки решим ее построить.– Есть ли переговоры с "Росатомом" по этому вопросу?– Мы бы хотели их начать. Но деталей у меня нет.– Какое было окончательное инвестиционное решение по проекту нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" и индонезийской Pertamina в Тубане? К чему пришли стороны?– Переговоры по окончательному инвестиционному решению (все еще – ред.) идут. Надеюсь, проект завершится в будущем. У меня нет деталей того, как сейчас идут переговоры.– Заинтересована ли Индонезия в партнерстве с другими российскими нефтегазовыми компаниями? Какими? Есть ли планы по совместным проектам?– Индонезия изучает другие месторождения газа, которые предложат иностранным компаниям, включая российские. Индонезия также приглашает российские компании инвестировать в строительство нефтяной и газовой инфраструктуры в стране, в оптимизацию старых нефтяных и газовых месторождений и в развитие зеленых технологий.– Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия может рассмотреть закупку нефти у России после официального вступления страны в БРИКС 1 января 2025 года. Собирается ли Джакарта приобретать нефть у РФ? Есть ли договоренность? В каком объеме хотели бы закупить?– Россия является одним из вариантов, которые у нас есть. Но чтобы покупать нефть у России, не обязательно быть членом БРИКС. Покупать ее можно: раз цена хорошая, то почему бы и нет? Это будет способом диверсифицировать источники энергии в Индонезии.– Есть ли намерения купить конкретные объемы нефти?– Пока нет.– Намерена ли Индонезия принять участие в военных учениях "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, о чем ранее говорили в индонезийском минобороны? Кого планируете направить: вооруженные силы или наблюдателей?– Министерство обороны пока не публиковало информацию о нашем участии в учениях "Запад-2025". Думаю, что в прошлом месяце было заявлено о намерении. Но пока объявлений об участии не было. Если такое решение будет, то принять участие могли бы наблюдатели в рамках церемонии или парада.– В прошлом году прошли успешные первые совместные военно-морские учения кораблей ВМФ России и военно-морских сил Индонезии "Орруда-2024". Пройдут ли морские учения в этом году, и могут ли они в перспективе стать ежегодными?– Учения "Орруда-2024" прошли в Сурабае. Насколько я знаю, учения "Орруда" проводятся раз в два года. То есть, они должны пройти в следующем году. В таких учениях много пользы. С учетом итогов "Орруды" Индонезия и Россия, вероятно, продолжат изучать возможности для проведения совместных военно-морских учений в будущем.– Ранее Россия поставила для нужд вооруженных сил Индонезии боевые самолеты марки Су, вертолеты марки Ми, боевые машины пехоты, автоматы Калашникова сотой серии, другую технику и вооружение. Есть ли планы закупить новые образцы российского вооружения? Какие? В каком количестве?– Индонезия приобретает вооружение из разных источников, разных стран в зависимости от собственных нужд и приоритетов государства, а также от бюджета. У меня нет деталей, собирается ли правительство в настоящее время приобрести определенное вооружение у России. Но верю, что возможности для этого есть. Может быть, в будущем Индонезия сможет купить вооружение у РФ.– Есть ли у Индонезии намерения модернизировать имеющееся вооружение?– Модернизировать наше военное оборудование? Да... Мы – большой архипелаг. Один из крупнейших в мире. Нам нужно проводить модернизацию в интересах обороны, чтобы обезопасить территорию: сушу и море.– Может ли Россия помочь вам в этом?– Россия является надежным поставщиком военного оборудования. У нас уже был опыт ранее. Есть и возможности в будущем.– Есть ли шанс, что Индонезия может вернуться к переговорам с Россией о закупке российских истребителей Су-35? Если да, то когда они могут состояться?– Мы никогда их не отменяли. Возможности для возобновления переговоров в будущем открыты.– Есть ли понимание, смогут ли российские туристы расплачиваться картами "Мир" в Индонезии? Если да, то когда это станет возможным?– Карты "Мир" не работают в Индонезии. Но это один из важных вопросов, который стоило бы решить. У нас уже есть расчеты нацвалютах с некоторым странами. Например, с Малайзией, Таиландом, Китаем, Японией. Можно изучить возможность использования национальных валют в расчетах. Это было бы хорошо не только для туристов, но и торговли в целом. Это могло бы даже укрепить рупию, как и рубль.– Есть ли предметные переговоры с Россией по этому вопросу?– Есть разговоры об использовании национальных валют не только с Россией, но и со странами-членами АСЕАН, с разными государствами. Что касается России, я не вижу здесь заметного прогресса.– Когда Индонезия вновь откроет туристическое представительство в Москве?– Посольство Индонезии вместе с коллегами в России, туроператорами регулярно продвигает туризм. Думаю, что это существенно. Мы видим рост числа туристов в Индонезию: в 2023 году их было 161 тысяч, а в прошлом уже было 180 с лишним тысяч российских туристов. Это хорошая перспектива. Теперь у нас есть прямой рейс из Москвы в Денпасар на Бали, это еще увеличит количество туристов из России. Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию. У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное. Мы живем в тропиках, приезжаем сюда, любуемся снегом. Это что-то новое для индонезийцев.Россияне, которые направляются в Индонезию, предпочитают Бали. Очевидно, Бали — это излюбленное место. Но у нас есть много других хороших локаций, плюс-минус настолько же хороших, как Бали. У нас есть, например, Лабуан-Баджо, Данау Тоба, Боробудур, Прамбанан и другие вроде Ликупанг, Мандалика. Индонезия – не только Бали.– Есть ли у Джакарты намерения увеличить количество студентов, обучающихся в РФ? Какие направления востребованы?– Российское правительство предоставило индонезийским студентам стипендии. Каждый год от 250 до 300 человек приезжают учиться в разные российские вузы. Правительство и президент Прабово Субианто подтвердили намерение отправлять студентов учиться за рубежом, включая Россию, чтобы осваивать науку, технологии, инженерное дело, математику, медицину. Мы ищем центры передового опыта в лучших университетах России, а затем рекомендуем их министерству образования Индонезии.Я думаю, что Россия является хорошим местом, чтобы индонезийские студенты осваивали науку, технологии, инженерное дело, математику. Это позже может внести вклад в экономическое развитие Индонезии.

https://ria.ru/20240731/indoneziya-1963175381.html

https://ria.ru/20240918/arseev-1973316603.html

https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html

https://ria.ru/20241123/medvedev-1985398679.html

https://ria.ru/20240824/bali-1967651849.html

https://ria.ru/20250204/indoneziya-1997213586.html

россия

индонезия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, россия, индонезия, бали, прабово субианто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс, роснефть, су-35