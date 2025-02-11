https://ria.ru/20250211/tanker-1998646099.html

При обследовании танкера в порту Усть-Луга не нашли утечек нефтепродуктов

При обследовании танкера в порту Усть-Луга не нашли утечек нефтепродуктов - РИА Новости, 11.02.2025

При обследовании танкера в порту Усть-Луга не нашли утечек нефтепродуктов

Утечек нефтепродуктов при обследовании танкера Koala, на котором 9 февраля произошел взрыв в машинном отделении, не обнаружено, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:18:00+03:00

2025-02-11T15:18:00+03:00

2025-02-11T15:18:00+03:00

усть-луга

россия

ленинградская область

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Утечек нефтепродуктов при обследовании танкера Koala, на котором 9 февраля произошел взрыв в машинном отделении, не обнаружено, сообщили в Минтрансе РФ. "Утечек нефтепродуктов не обнаружено. На месте ход работ контролирует заместитель министра транспорта РФ Евгений Филиппов. С представителями региона и оперативными службами он осмотрел место происшествия и обсудил план совместных действий по его ликвидации", — говорится в сообщении ведомства. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250210/samolet-1998322883.html

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усть-луга, россия, ленинградская область, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия