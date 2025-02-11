https://ria.ru/20250211/stavropol-1998705407.html

Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье

Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье - РИА Новости, 11.02.2025

Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье

СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве своей четырехмесячной дочери, сообщает СУСК РФ Ставропольского края. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:26:00+03:00

2025-02-11T18:26:00+03:00

2025-02-11T18:26:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве своей четырехмесячной дочери, сообщает СУСК РФ Ставропольского края. "Вечером 10 февраля 2025 года в одном из многоквартирных домов города Ставрополя подозреваемая, раздраженная плачем своей 4-месячной дочери, задушила ее подушкой. 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. В СК отметили, что в правоохранительные органы о случившемся сообщил отец ребенка, вернувшийся с работы. Следователем СК России женщина задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)