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Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье
Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье - РИА Новости, 11.02.2025
Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье
СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве своей четырехмесячной дочери, сообщает СУСК РФ Ставропольского края. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:26:00+03:00
2025-02-11T18:26:00+03:00
2025-02-11T18:26:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 11 фев - РИА Новости. СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве своей четырехмесячной дочери, сообщает СУСК РФ Ставропольского края. "Вечером 10 февраля 2025 года в одном из многоквартирных домов города Ставрополя подозреваемая, раздраженная плачем своей 4-месячной дочери, задушила ее подушкой. 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении. В СК отметили, что в правоохранительные органы о случившемся сообщил отец ребенка, вернувшийся с работы. Следователем СК России женщина задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия.
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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщина задушила плачущую четырехмесячную дочь подушкой в Ставрополье
СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве четырехмесячной дочери