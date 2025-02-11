https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998531322.html
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко - РИА Новости, 11.02.2025
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко
Националисты украинского "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) восполняют потери и используют в штурмах на купянском направлении мобилизованных... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:26:00+03:00
2025-02-11T07:26:00+03:00
2025-02-11T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Националисты украинского "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) восполняют потери и используют в штурмах на купянском направлении мобилизованных заключенных, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После уничтожения штурмовой группы противника юго-западнее Лозовой, изучения и анализа личных документов ликвидированных украинских боевиков стало известно, что это военнослужащие националистического подразделения "Азов"*, - сообщил Марочко. С его слов, российские военные обнаружили на поле боя выжившего националиста в критическом состоянии. "Во время оказания медпомощи нашими бойцами одному тяжело раненому украинскому боевику удалось выяснить, что он был мобилизован, находясь в местах заключения, где отбывал срок по тяжелой уголовной статье и направлен в штурмы националистов для доукомплектования. Впоследствии боевик был добит "побратимами" сбросом с коптера", - рассказал Марочко агентству.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997875827.html
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россия, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко
Марочко: "Азов" использует в штурмах под Купянском мобилизованных заключенных