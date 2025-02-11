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"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 11.02.2025 (обновлено: 07:27 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998531322.html
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко - РИА Новости, 11.02.2025
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко
Националисты украинского "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) восполняют потери и используют в штурмах на купянском направлении мобилизованных... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:26:00+03:00
2025-02-11T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Националисты украинского "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) восполняют потери и используют в штурмах на купянском направлении мобилизованных заключенных, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После уничтожения штурмовой группы противника юго-западнее Лозовой, изучения и анализа личных документов ликвидированных украинских боевиков стало известно, что это военнослужащие националистического подразделения "Азов"*, - сообщил Марочко. С его слов, российские военные обнаружили на поле боя выжившего националиста в критическом состоянии. "Во время оказания медпомощи нашими бойцами одному тяжело раненому украинскому боевику удалось выяснить, что он был мобилизован, находясь в местах заключения, где отбывал срок по тяжелой уголовной статье и направлен в штурмы националистов для доукомплектования. Впоследствии боевик был добит "побратимами" сбросом с коптера", - рассказал Марочко агентству.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997875827.html
https://ria.ru/20250211/marochko-1998529083.html
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россия, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко
"Азов"* бросает в штурмы под Купянском заключенных, заявил Марочко

Марочко: "Азов" использует в штурмах под Купянском мобилизованных заключенных

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 фев - РИА Новости. Националисты украинского "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) восполняют потери и используют в штурмах на купянском направлении мобилизованных заключенных, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После уничтожения штурмовой группы противника юго-западнее Лозовой, изучения и анализа личных документов ликвидированных украинских боевиков стало известно, что это военнослужащие националистического подразделения "Азов"*, - сообщил Марочко.
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С его слов, российские военные обнаружили на поле боя выжившего националиста в критическом состоянии.
"Во время оказания медпомощи нашими бойцами одному тяжело раненому украинскому боевику удалось выяснить, что он был мобилизован, находясь в местах заключения, где отбывал срок по тяжелой уголовной статье и направлен в штурмы националистов для доукомплектования. Впоследствии боевик был добит "побратимами" сбросом с коптера", - рассказал Марочко агентству.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Марочко
 
 
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