https://ria.ru/20250211/slovakija-1998603483.html

Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре

Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре - РИА Новости, 11.02.2025

Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре

Запрет на диалог с РФ в культуре в Словакии отменили, но восстановить его пока не удалось, сообщил российский посол в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:10:00+03:00

2025-02-11T13:10:00+03:00

2025-02-11T13:10:00+03:00

словакия

россия

игорь братчиков

политика

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Запрет на диалог с РФ в культуре в Словакии отменили, но восстановить его пока не удалось, сообщил российский посол в республике Игорь Братчиков. “Несмотря на то, что запрос на двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество среди большой части общества сохраняется, к сожалению, подвижек практически нет. Отмена главой Минкультуры Словакии ведомственного распоряжения о запрете на коммуникацию с россиянами на восстановление гуманитарных связей пока никак не повлияла. Ощущается мощное давление со стороны агрессивной русофобствующей фракции, подпитываемой в своих действиях извне”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Читайте полный текст интервью Игоря Братчикова >>

https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998525316.html

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словакия, россия, игорь братчиков, политика