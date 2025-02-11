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Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре - РИА Новости, 11.02.2025
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13:10 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/slovakija-1998603483.html
Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре
Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре - РИА Новости, 11.02.2025
Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре
Запрет на диалог с РФ в культуре в Словакии отменили, но восстановить его пока не удалось, сообщил российский посол в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:10:00+03:00
2025-02-11T13:10:00+03:00
словакия
россия
игорь братчиков
политика
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Запрет на диалог с РФ в культуре в Словакии отменили, но восстановить его пока не удалось, сообщил российский посол в республике Игорь Братчиков. “Несмотря на то, что запрос на двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество среди большой части общества сохраняется, к сожалению, подвижек практически нет. Отмена главой Минкультуры Словакии ведомственного распоряжения о запрете на коммуникацию с россиянами на восстановление гуманитарных связей пока никак не повлияла. Ощущается мощное давление со стороны агрессивной русофобствующей фракции, подпитываемой в своих действиях извне”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Читайте полный текст интервью Игоря Братчикова &gt;&gt;
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словакия, россия, игорь братчиков, политика
Словакия, Россия, Игорь Братчиков, Политика
Российский посол рассказал о сотрудничестве со Словакией в культуре

Братчиков: в Словакии отменили запрет на диалог с Россией в культуре

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Запрет на диалог с РФ в культуре в Словакии отменили, но восстановить его пока не удалось, сообщил российский посол в республике Игорь Братчиков.
“Несмотря на то, что запрос на двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество среди большой части общества сохраняется, к сожалению, подвижек практически нет. Отмена главой Минкультуры Словакии ведомственного распоряжения о запрете на коммуникацию с россиянами на восстановление гуманитарных связей пока никак не повлияла. Ощущается мощное давление со стороны агрессивной русофобствующей фракции, подпитываемой в своих действиях извне”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Читайте полный текст интервью Игоря Братчикова >>
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков
05:21
 
СловакияРоссияИгорь БратчиковПолитика
 
 
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