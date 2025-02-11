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Игорь Братчиков: чиновники в Словакии тормозят развитие диалога с Россией

Игорь Братчиков: чиновники в Словакии тормозят развитие диалога с Россией - РИА Новости, 11.02.2025

Игорь Братчиков: чиновники в Словакии тормозят развитие диалога с Россией

Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в декабре 2024 года спровоцировала в республике многочисленные акции протеста. Власти уже заявили о... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:00:00+03:00

2025-02-11T13:00:00+03:00

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Поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву в декабре 2024 года спровоцировала в республике многочисленные акции протеста. Власти уже заявили о внешнем вмешательстве и угрозе государственного переворота. О результатах встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным, внутриполитической обстановке в Словакии, ситуации с газом, а также о состоянии и перспективах словацко-российского сотрудничества посол РФ в Словакии Игорь Братчиков рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.– Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в декабре посетил РФ, где его принял президент России Владимир Путин. За эту поездку оппозиция и некоторые СМИ обрушились на словацкого премьера с критикой. Как вы можете оценить результаты этой встречи? Была ли она полезной как для Словакии, так и для России?– Как посол, я рад, что такой визит состоялся, и лидеры наших стран смогли поговорить напрямую и откровенно по наиболее животрепещущим вопросам современной повестки. Польза от равноправного взаимоуважительного диалога на высшем уровне – а именно такой состоялся в Москве – очевидна для обеих сторон.– Данная поездка Роберта Фицо спровоцировала протесты в Словакии, позже появилась информация и о подготовке государственного переворота в республике. Некоторые словацкие оппозиционные политики и СМИ не восприняли всерьез эту информацию, несмотря на представленные правительством доказательства. Как вы считаете, угроза переворота в стране была серьезной? Протесты, которые продолжаются в Словакии, могут привести к падению правительства?– Расшатывание внутриполитической ситуации в Словакии шло на протяжении всего времени пребывания у власти нынешнего кабинета. Определенные силы при поддержке из-за рубежа разжигали атмосферу ненависти, что привело в мае прошлого года к покушению на премьера. Желание отстранить от руководства страной национально ориентированных политиков очевидно.Нет оснований сомневаться в информации, полученной правительством Словакии на основании данных спецслужб о зарубежной вовлеченности в этот процесс, и, в частности, о роли ГУР Украины и тех, кто реально командует этой структурой. Хочется верить, что словацкий народ не позволит собой манипулировать.– Словацкая сторона выразила готовность принять у себя переговоры по Украине "на низших уровнях". Готова ли Москва рассмотреть подобное предложение? И нужна ли нам такая площадка?– Словацкая "площадка" – с учетом позиции сегодняшней Братиславы – допустимый для нас вариант для организации переговоров, если дело до них дойдет.– Правительство Роберта Фицо находится у власти в Словакии почти полтора года, не могли бы вы сравнить состояние российско-словацких отношений сейчас и полтора года назад? Есть ли какой-то прогресс?– При прежнем правительстве словацкая сторона прекратила сотрудничество с российскими партнерами практически по всем направлениям. Отсутствовал политдиалог. Братислава передала Украине стоявшие на вооружении ее ВС самолеты МиГ-29, системы ПВО, значительное количество артиллерийских систем, сотни тысяч боеприпасов разных калибров. Было приостановлено действие всех двусторонних соглашений в области образования, науки, техники и спорта. Полностью оборваны контакты в сфере культуры.После прихода к власти нынешнего правительства диалог начал постепенно восстанавливаться, в том числе на уровне министров иностранных дел. В практических сферах очевидного продвижения, однако, нет. На чиновничьем уровне заметно "торможение" идущих сверху импульсов.– В 2023 году вы говорили, что отношения между Россией и Словакией были разорваны по большинству направлений, в экономической сфере сокращался товарооборот, были прекращены некоторые перспективные совместные проекты. Как бы вы оценили ситуацию в сфере экономического сотрудничества сейчас?– Продемонстрирую это на цифрах. По данным словацкой статистики, за 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем российско-словацкой торговли сократился на 9,7% до 3,5 миллиарда евро. Импорт в Словакию из России снизился на 7,8% до 3,27 миллиарда евро. Основная часть в нем продолжает принадлежать энергоносителям: газу, нефти, ядерному топливу, но и поставки нефти в 2024 году снизились на 13%, до четырех миллионов тонн.Словацкий экспорт в Россию уменьшился на 31,6% до 0,18 миллиарда евро – падение за последние четыре года примерно в 10 (!) раз. Основная причина – антироссийские санкции, которые мешают местным предпринимателям полноценно выстраивать торговые связи. Ответственные словацкие политики не раз заявляли об их пагубном влиянии на экономику и конкурентоспособность Словакии и ЕС в целом. Неэффективность ограничительных мер понимают представители делового сообщества, подтверждают местные аналитические институты. Но, как видите, ситуация пока не меняется.– Россию с визитом посетила в январе делегация словацкого парламента, у парламентариев была насыщенная программа в Москве, как вы оцениваете эту поездку и ее результаты?– Удалось главное – возобновить межпарламентский диалог. Парламентарии более свободны в своих действиях, чем представители исполнительной власти. Они могут и должны искать решения насущных вопросов, подсказывать пути их урегулирования правительствам своих стран. Страх перед дискуссией – признак слабости. Поехавшие в Москву депутаты словацкого парламента от правящих партий продемонстрировали свою силу.– Ситуация с поставками газа в Словакию после остановки Киевом транзита по украинской территории пока не решена, но премьер республики анонсировал, что в скором времени будут хорошие новости. Возможно, в страну начнутся поставки газа из Азербайджана, но некоторые эксперты говорят, что этих объемов все же не хватит для того, чтобы заменить газ из РФ. Как вы считаете, как в итоге может разрешиться эта ситуация с газом?– Руководство АО "Словацкая газовая промышленность" на днях подтвердила, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа. Через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии. С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год. Премьер Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако, пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны.– Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что в мае посетит Москву по случаю 80-летия Победы. Началась ли уже подготовка этого визита и участвует ли в ней российская дипмиссия?– Подготовка визитов – часть работы диппредставительств. После формирования словацкой делегации мы окажем все необходимое содействие.– Мы видим, что в Словакии бывают случаи вандализма в отношении советских мемориалов, поддерживаете ли вы контакт с властями, известно ли какие меры принимаются в отношении вандалов? Как бы вы оценили сейчас состояние мемориалов, которые были установлены в Словакии в честь красноармейцев?– При освобождении Словакии погибло 63 518 красноармейцев. Мемориальные объекты есть практически в каждом населенном пункте, и словацкий народ в целом демонстрирует уважительное отношение к памяти своих освободителей, памятникам и захоронениям наших воинов. К сожалению, с февраля 2022 года нами было зафиксировано несколько случаев осквернения советских военных мемориалов, однако достаточно быстро они были приведены в порядок.Хотел бы отметить принципиальную позицию центральных словацких властей. Министр внутренних дел, лидер коалиционной партии "Голос" Шутай-Эшток публично и решительно осудил вандализм в отношении советских мемориалов, назвав подобные действия провокацией против исторической правды. – Неоднократно последствия вандализма на советских мемориалах устраняли активисты из объединения "Брат за Брата", сейчас одна из оппозиционных партий обвинила их в связях с Россией, а их деятельность назвала несоответствующей интересам Словакии. Как бы вы могли прокомментировать эти обвинения?– Сохранение исторической памяти об освободительной миссии Красной Армии, по мнению большинства словаков, полностью соответствует интересам их страны и воспитанию ее молодого поколения в духе благодарности воинам, сокрушившим фашизм, именно на этом поприще мы активно сотрудничаем с объединением "Брат за Брата", со всеми организациями, разделяющими такие же ценности.– Вы ранее говорили, что в словацком обществе есть запрос на проекты двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. Есть ли какие-то подвижки в этой сфере?– Несмотря на то, что запрос на двустороннее культурно-гуманитарное сотрудничество среди большой части общества сохраняется, к сожалению, подвижек практически нет. Отмена главой минкультуры СР ведомственного распоряжения о запрете на коммуникацию с россиянами на восстановление гуманитарных связей пока никак не повлияла. Ощущается мощное давление со стороны агрессивной русофобствующей фракции, подпитываемой в своих действиях извне.– При поддержке российского посольства в Словакии проводятся мероприятия по сохранению русской культуры. Есть ли в Словакии тенденции по "отмене всего русского", как в других странах Европы, и, если да, то удается ли им противостоять?– Такие попытки мы наблюдаем. Но в Словакии, несмотря ни на что, сохраняется интерес к русскому языку, к российской культуре. Мы получаем много искренних позитивных откликов на выставки и кинопоказы, которые нам удается проводить, в том числе в регионах Словакии. Здравомыслящие люди, а их все-таки большинство, понимают, что русская культура – неотъемлемая часть мировой, и отменить ее невозможно.– Сейчас во многих странах Европы мы наблюдаем нагнетание русофобии. Этим занимаются как власти, так и СМИ. Какова ситуация в Словакии?– С приходом кабинета Роберта Фицо русофобия в политике правительства сошла на нет. С уважением относимся к тому, что нынешние власти стремятся отстаивать национальные интересы и видеть "все четыре стороны света". Чего, к сожалению, нельзя сказать об оппозиционных политиках и СМИ. Основные масс-медиа в Словакии принадлежат иностранному капиталу и самым активным образом вовлечены в антироссийскую кампанию.– Насколько СМИ в стране дают сбалансированную картину происходящего на Украине?– Центральные СМИ настроены русофобски, освещают конфликт на Украине по пропагандистским лекалам, выданным им в Брюсселе и Вашингтоне. Есть здесь и альтернативные к ним медиа, которые стремятся публиковать объективную информацию. Действуют они преимущественно в интернет-пространстве. Оппозиция пытается представить их как пророссийские и конспирологические.– Как работается в Словакии российским дипломатам сейчас? Насколько конструктивна словацкая сторона? Нет ли сложностей с визами и обеспечении деятельности дипмиссии?– Ситуация непростая. После начала СВО российскую дипмиссию власти Словакии серьезно сократили, были введены жесткие квоты на количество сотрудников. Некоторых дипломатов безосновательно объявили персонами нон-грата и выслали из страны. С нынешним кабинетом нам удается вести в целом конструктивный диалог, но сложности, в том числе с визами и обеспечением деятельности дипмиссии, сохраняются из-за введенных ограничений на уровне ЕС.– Есть ли сейчас в проработке новые визиты официальных представителей Словакии в Россию или наоборот?– Как диппредставительство мы продолжаем работать над сохранением двусторонних контактов. Но есть наднациональные рестрикции, которым Словакия, как член ЕС и НАТО, вынуждена следовать. Многие российские официальные лица находятся под санкциями. Знаем, что есть интерес ряда словацких политиков посетить Россию. Некоторые об этом не бояться говорить публично. Когда дойдет до практической реализации, мы окажем необходимое содействие.

https://ria.ru/20250210/diplomatiya-1998379057.html

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в мире, словакия, россия, международные отношения, интервью