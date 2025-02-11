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Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США - РИА Новости, 11.02.2025
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14:22 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/sholts-1998627714.html
Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США
Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США - РИА Новости, 11.02.2025
Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США
Евросоюз решительно отреагирует на американские пошлины, если США не оставят другого выбора, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:22:00+03:00
2025-02-11T14:22:00+03:00
сша
германия
китай
олаф шольц
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз решительно отреагирует на американские пошлины, если США не оставят другого выбора, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Если Европейский Союз окажется под прицелом американских пошлин, как это происходит сейчас со сталью и алюминием, то это мы являемся крупнейшей страной-экспортером в Европе", - заявил Шольц в ходе дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента. "Если США не оставят нам другого выбора, то Европейский Союз отреагирует решительно на это", - подчеркнул канцлер ФРГ. При этом он выразил надежду, что сторонам в итоге удастся избежать "ложного пути пошлин и ответных пошлин". "Торговые войны всегда в конечном итоге стоят благосостояния обеим сторонам. Но даже без торговой войны жесткая конкуренция со стороны США, Китая и других развивающихся регионов мира будет продолжать оказывать огромное давление на нашу экономику", - заявил Шольц. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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сша, германия, китай, олаф шольц, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Германия, Китай, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Шольц пообещал отреагировать на пошлины со стороны США

Шольц: ЕС отреагирует на пошлины США, если они не оставят выбора

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Евросоюз решительно отреагирует на американские пошлины, если США не оставят другого выбора, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Если Европейский Союз окажется под прицелом американских пошлин, как это происходит сейчас со сталью и алюминием, то это мы являемся крупнейшей страной-экспортером в Европе", - заявил Шольц в ходе дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий
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"Если США не оставят нам другого выбора, то Европейский Союз отреагирует решительно на это", - подчеркнул канцлер ФРГ. При этом он выразил надежду, что сторонам в итоге удастся избежать "ложного пути пошлин и ответных пошлин".
"Торговые войны всегда в конечном итоге стоят благосостояния обеим сторонам. Но даже без торговой войны жесткая конкуренция со стороны США, Китая и других развивающихся регионов мира будет продолжать оказывать огромное давление на нашу экономику", - заявил Шольц.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали
13:18
 
СШАГерманияКитайОлаф ШольцДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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