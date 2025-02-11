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Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны - РИА Новости, 11.02.2025
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01:04 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/serbiya-1998516058.html
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны - РИА Новости, 11.02.2025
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны
Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T01:04:00+03:00
2025-02-11T01:04:00+03:00
в мире
сербия
рим
украина
марко джурич
александр вучич
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. Глава МИД Сербии в понедельник участвовал в саммите "друзей Западных Балкан" в Риме, на полях которого провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос. "Подчеркнув, что членство в ЕС остаётся стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года", - написал Джурич в соцсети Х. Он также сообщил, что на полях саммита в Риме беседовал с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас о пути евроинтеграции Сербии. Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заверил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в приверженности ускорению реформ и приведения страны в соответствие с критериями ЕС до 2026 года. После встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января сербский лидер заявил, что Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250209/botsan-kharchenko-1998162520.html
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в мире, сербия, рим, украина, марко джурич, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Рим, Украина, Марко Джурич, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

Глава МИД Джурич: вступление в ЕС является приоритетом внешней политики Сербии

© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве СербииМарко Джурич
Марко Джурич - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии
Марко Джурич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр иностранных дел Марко Джурич.
Глава МИД Сербии в понедельник участвовал в саммите "друзей Западных Балкан" в Риме, на полях которого провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Александр Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут "качнуть обстановку"
9 февраля, 14:00
"Подчеркнув, что членство в ЕС остаётся стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года", - написал Джурич в соцсети Х.
Он также сообщил, что на полях саммита в Риме беседовал с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас о пути евроинтеграции Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заверил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в приверженности ускорению реформ и приведения страны в соответствие с критериями ЕС до 2026 года.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Посол России в Сербии усомнился в случайности санкций США против NIS
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После встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января сербский лидер заявил, что Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам.
В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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