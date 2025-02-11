https://ria.ru/20250211/serbiya-1998516058.html
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны - РИА Новости, 11.02.2025
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны
Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T01:04:00+03:00
2025-02-11T01:04:00+03:00
2025-02-11T01:04:00+03:00
в мире
сербия
рим
украина
марко джурич
александр вучич
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/45/1518064531_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_5bb687f559dabbade370dfa1930dee74.jpg
БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. Глава МИД Сербии в понедельник участвовал в саммите "друзей Западных Балкан" в Риме, на полях которого провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос. "Подчеркнув, что членство в ЕС остаётся стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года", - написал Джурич в соцсети Х. Он также сообщил, что на полях саммита в Риме беседовал с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас о пути евроинтеграции Сербии. Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заверил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в приверженности ускорению реформ и приведения страны в соответствие с критериями ЕС до 2026 года. После встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января сербский лидер заявил, что Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250209/botsan-kharchenko-1998162520.html
https://ria.ru/20250209/serbii-1998216581.html
https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html
сербия
рим
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/45/1518064531_50:0:1230:885_1920x0_80_0_0_be0b1b60704e7a4104b51f99f8138651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, рим, украина, марко джурич, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Рим, Украина, Марко Джурич, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны
Глава МИД Джурич: вступление в ЕС является приоритетом внешней политики Сербии