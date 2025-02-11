https://ria.ru/20250211/serbiya-1998516058.html

Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны - РИА Новости, 11.02.2025

Глава МИД Сербии назвал вступление в ЕС приоритетом внешней политики страны

Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T01:04:00+03:00

2025-02-11T01:04:00+03:00

2025-02-11T01:04:00+03:00

в мире

сербия

рим

украина

марко джурич

александр вучич

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/45/1518064531_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_5bb687f559dabbade370dfa1930dee74.jpg

БЕЛГРАД, 11 фев – РИА Новости. Вступление в ЕС остаётся стратегической целью и приоритетом внешней политики Сербии, завершение необходимых реформ намечено до конца 2026 года, заявил министр иностранных дел Марко Джурич. Глава МИД Сербии в понедельник участвовал в саммите "друзей Западных Балкан" в Риме, на полях которого провел встречу с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос. "Подчеркнув, что членство в ЕС остаётся стратегической определенностью Сербии и приоритетом внешней политики, я отметил амбициозную цель сербского правительства провести все необходимые реформы до конца 2026 года", - написал Джурич в соцсети Х. Он также сообщил, что на полях саммита в Риме беседовал с шефом дипломатии ЕС Каей Каллас о пути евроинтеграции Сербии. Президент Сербии Александр Вучич 4 февраля в телефонном разговоре заверил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в приверженности ускорению реформ и приведения страны в соответствие с критериями ЕС до 2026 года. После встречи с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января сербский лидер заявил, что Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам. В декабре 2023 года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20250209/botsan-kharchenko-1998162520.html

https://ria.ru/20250209/serbii-1998216581.html

https://ria.ru/20250129/serbiya-1996082948.html

сербия

рим

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, рим, украина, марко джурич, александр вучич, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия