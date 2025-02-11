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Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку - РИА Новости, 11.02.2025
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08:00 11.02.2025 (обновлено: 11:47 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html
Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку
Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку - РИА Новости, 11.02.2025
Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку
Ученым уже давно пора найти звучное латинское название для тяжелой формы русофобии, которая для некоторых стран превратилась в сильнейшую зависимость: ты уже... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:00:00+03:00
2025-02-11T11:47:00+03:00
международное энергетическое агентство
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
эстония
индия
россия
экономика
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998480661_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_435439dc48c1a23b33e130de33713d23.jpg
Ученым уже давно пора найти звучное латинское название для тяжелой формы русофобии, которая для некоторых стран превратилась в сильнейшую зависимость: ты уже назло России продал не только последнюю козу, но и мышей с тараканами; руки и ноги в гипсе после падения со спиленного сука; от граблей на лбу огромная гематома в виде тризуба — но хочется испытать эйфорию еще и еще.В эти выходные колесо чудес для Эстонии, Латвии и Литвы остановилось на секторе "Энергетическая независимость от России", и президент Литвы Науседа сразу угадал правильные слова: "Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!" Под громкие аплодисменты страны Балтии отключились от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) и сначала перешли на работу в изолированном режиме, а через день завершили синхронизацию с континентальной европейской электросетью (в лице Польши).Судя по размеру и количеству надутых шаров и звонких тостов, это великое событие должно было полностью расшатать российские скрепы, потрясти устои и выдернуть из углов краеугольные камни. По крайней мере, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила линии электропередачи, ранее связывавшие Прибалтику и Россию, с колючей проволокой ГУЛАГа и цепями гладиаторов: "Эти цепи линий электропередачи, связывающие вас с враждебными соседями, скоро останутся в прошлом. Это свобода, свобода от угроз, свобода от шантажа. Дешевый газ из России имеет скрытую цену — цену зависимости. Теперь вся Европа постепенно отказывается от российских ископаемых видов топлива. Это новая эра".Освобожденные прибалтийские обыватели, потирая запястья с кровавыми следами от энергетических наручников, на следующее утро ринулись к электросчетчикам, но не могли ничего понять: демократические нули, которые обязаны были переместиться в начало показаний, почему-то приплюсовались в конце. После отключения от тоталитарной России биржевые цены на электроэнергию в странах Балтии за сутки взлетели более чем на 100 процентов, то есть минимум в два раза, и стали почти в 15 раз выше, чем в Финляндии.В ответ на недоуменные крики "Какого… БРЭЛЛа?!" глава отдела энергетики Министерства климата Эстонии Рейн Вакс невозмутимо объяснил, что резкий скачок стоимости электроэнергии совершенно не связан с отключением от российской энергосистемы: "Во-первых, уменьшение скорости ветра во второй половине дня не способствует выработке ветроэнергии. Во-вторых, сейчас возможно импортировать гораздо меньше дешевой электроэнергии из стран Северной Европы". Иными словами, коварный Путин лунной ночью остановил ветер и поменял на европейской энергобирже ценники. И вообще: говорить об усыхающих кошельках просто неприлично, потому что свобода — бесценна.Давайте лучше праздновать: операторы систем передачи Балтии готовились к этому великому дню более пятнадцати лет; в подготовку системы к разводу с Россией ухнули в общей сложности 1,6 миллиарда евро; для поддержания синхронизации с евросетями нужно дополнительно вложить только в Эстонии свыше 700 миллионов; по прогнозам экспертов, цены в ближайший год могут еще вырасти на 20-30%, но все это будет переложено на плечи потребителей, так что все в порядке.Главное — Россия лишилась возможности получать за свою захватническую энергию демократические евро. И теперь кровавый режим обречен, потому что на юге и востоке их энергоресурсы никому не нужны, если только Путин лично не приплатит.Россия же, не почувствовав, что ее унизительно победили на западе, заканчивает свой большой энергетический разворот на юг и восток. Сегодня российские государственные и частные энергетические компании приняли участие в Индийской энергетической неделе в Нью-Дели, которая продлится до 14 февраля и где будут представлены более 700 компаний из 120 стран.Видимо, не зная о приговоре российским энергоресурсам со стороны "балтийских тигров", посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что "нефть из России играет важную стабилизирующую роль на мировом энергетическом рынке" и что Индия следит за тем, чтобы импорт энергоносителей из России и двусторонние торговые отношения остались незатронутыми".Озабоченность посла понятна: по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), главным источником глобального роста спроса на энергию в ближайшие десятилетия станет именно Индия, чье энергопотребление к 2040 году вырастет минимум в два раза, а зависимость от импорта энергоресурсов к 2030-му увеличится с сегодняшних 76 до 90%. Уже сейчас почти 40% российской нефти идет в Индию, а с учетом растущей конкуренции за российские энергоносители с Китаем (нефтяной экспорт в который за последние два года увеличился на 25%, а доля России на нефтяном рынке Поднебесной стала самой большой — 20%) всхлипывания по поводу выкручивания рук звучат совершенно не к месту: агрессивные российские нефть и газ совершенно безнаказанно расширяют рынок, и им еще за это говорят большое китайское и индийское спасибо.Хотя Индия и Китай — наши хорошие друзья, партнеры и клиенты, за их границами мир не превращается в большую черепаху, стоящую на трех китах. В 2024 году Турция увеличила импорт энергоносителей из России на 36%; Пакистан планирует покрывать не менее 30% своих потребностей за счет российской нефти; в общем и целом, по прогнозам МЭА, только в Азии спрос на нефть и газ будет расти минимум на три процента в год до 2040-го, то есть в ближайшие 15 лет вырастет почти на 50%. Одновременно с этим аналитики указывают, что спрос уже значительно превышает предложение, а это неизбежно гонит цены на нефть и газ вверх.Европейские бабы-яги, которые всегда против, хотели проучить Россию, но в очередной раз с наслаждением наказали сами себя, продолжив дело Леопольда фон Захер-Мазоха. Наверное, во время следующего приступа русофобских девиаций нам надо будет уже брать с них большие деньги — за удовольствие надо платить.
https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html
https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html
https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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международное энергетическое агентство, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, эстония, индия, россия, экономика, цены на нефть, аналитика
Международное энергетическое агентство, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Эстония, Индия, Россия, Экономика, Цены на нефть, Аналитика

Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Ученым уже давно пора найти звучное латинское название для тяжелой формы русофобии, которая для некоторых стран превратилась в сильнейшую зависимость: ты уже назло России продал не только последнюю козу, но и мышей с тараканами; руки и ноги в гипсе после падения со спиленного сука; от граблей на лбу огромная гематома в виде тризуба — но хочется испытать эйфорию еще и еще.
В эти выходные колесо чудес для Эстонии, Латвии и Литвы остановилось на секторе "Энергетическая независимость от России", и президент Литвы Науседа сразу угадал правильные слова: "Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!" Под громкие аплодисменты страны Балтии отключились от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) и сначала перешли на работу в изолированном режиме, а через день завершили синхронизацию с континентальной европейской электросетью (в лице Польши).
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ
8 февраля, 14:38
Судя по размеру и количеству надутых шаров и звонких тостов, это великое событие должно было полностью расшатать российские скрепы, потрясти устои и выдернуть из углов краеугольные камни. По крайней мере, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила линии электропередачи, ранее связывавшие Прибалтику и Россию, с колючей проволокой ГУЛАГа и цепями гладиаторов: "Эти цепи линий электропередачи, связывающие вас с враждебными соседями, скоро останутся в прошлом. Это свобода, свобода от угроз, свобода от шантажа. Дешевый газ из России имеет скрытую цену — цену зависимости. Теперь вся Европа постепенно отказывается от российских ископаемых видов топлива. Это новая эра".
Освобожденные прибалтийские обыватели, потирая запястья с кровавыми следами от энергетических наручников, на следующее утро ринулись к электросчетчикам, но не могли ничего понять: демократические нули, которые обязаны были переместиться в начало показаний, почему-то приплюсовались в конце. После отключения от тоталитарной России биржевые цены на электроэнергию в странах Балтии за сутки взлетели более чем на 100 процентов, то есть минимум в два раза, и стали почти в 15 раз выше, чем в Финляндии.
В ответ на недоуменные крики "Какого… БРЭЛЛа?!" глава отдела энергетики Министерства климата Эстонии Рейн Вакс невозмутимо объяснил, что резкий скачок стоимости электроэнергии совершенно не связан с отключением от российской энергосистемы: "Во-первых, уменьшение скорости ветра во второй половине дня не способствует выработке ветроэнергии. Во-вторых, сейчас возможно импортировать гораздо меньше дешевой электроэнергии из стран Северной Европы". Иными словами, коварный Путин лунной ночью остановил ветер и поменял на европейской энергобирже ценники. И вообще: говорить об усыхающих кошельках просто неприлично, потому что свобода — бесценна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой
3 февраля, 08:00
Давайте лучше праздновать: операторы систем передачи Балтии готовились к этому великому дню более пятнадцати лет; в подготовку системы к разводу с Россией ухнули в общей сложности 1,6 миллиарда евро; для поддержания синхронизации с евросетями нужно дополнительно вложить только в Эстонии свыше 700 миллионов; по прогнозам экспертов, цены в ближайший год могут еще вырасти на 20-30%, но все это будет переложено на плечи потребителей, так что все в порядке.
Главное — Россия лишилась возможности получать за свою захватническую энергию демократические евро. И теперь кровавый режим обречен, потому что на юге и востоке их энергоресурсы никому не нужны, если только Путин лично не приплатит.
Россия же, не почувствовав, что ее унизительно победили на западе, заканчивает свой большой энергетический разворот на юг и восток. Сегодня российские государственные и частные энергетические компании приняли участие в Индийской энергетической неделе в Нью-Дели, которая продлится до 14 февраля и где будут представлены более 700 компаний из 120 стран.
Видимо, не зная о приговоре российским энергоресурсам со стороны "балтийских тигров", посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что "нефть из России играет важную стабилизирующую роль на мировом энергетическом рынке" и что Индия следит за тем, чтобы импорт энергоносителей из России и двусторонние торговые отношения остались незатронутыми".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Российские банки купаются в золоте
5 февраля, 08:00
Озабоченность посла понятна: по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), главным источником глобального роста спроса на энергию в ближайшие десятилетия станет именно Индия, чье энергопотребление к 2040 году вырастет минимум в два раза, а зависимость от импорта энергоресурсов к 2030-му увеличится с сегодняшних 76 до 90%. Уже сейчас почти 40% российской нефти идет в Индию, а с учетом растущей конкуренции за российские энергоносители с Китаем (нефтяной экспорт в который за последние два года увеличился на 25%, а доля России на нефтяном рынке Поднебесной стала самой большой — 20%) всхлипывания по поводу выкручивания рук звучат совершенно не к месту: агрессивные российские нефть и газ совершенно безнаказанно расширяют рынок, и им еще за это говорят большое китайское и индийское спасибо.
Хотя Индия и Китай — наши хорошие друзья, партнеры и клиенты, за их границами мир не превращается в большую черепаху, стоящую на трех китах. В 2024 году Турция увеличила импорт энергоносителей из России на 36%; Пакистан планирует покрывать не менее 30% своих потребностей за счет российской нефти; в общем и целом, по прогнозам МЭА, только в Азии спрос на нефть и газ будет расти минимум на три процента в год до 2040-го, то есть в ближайшие 15 лет вырастет почти на 50%. Одновременно с этим аналитики указывают, что спрос уже значительно превышает предложение, а это неизбежно гонит цены на нефть и газ вверх.
Европейские бабы-яги, которые всегда против, хотели проучить Россию, но в очередной раз с наслаждением наказали сами себя, продолжив дело Леопольда фон Захер-Мазоха. Наверное, во время следующего приступа русофобских девиаций нам надо будет уже брать с них большие деньги — за удовольствие надо платить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Европа передумала насчет "хороших русских"
Вчера, 08:00
 
Международное энергетическое агентствоЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЭстонияИндияРоссияЭкономикаЦены на нефтьАналитика
 
 
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