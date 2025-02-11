https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html

Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку

Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку - РИА Новости, 11.02.2025

Россия нас сделала: главные хитрецы попали в расставленную ловушку

Ученым уже давно пора найти звучное латинское название для тяжелой формы русофобии, которая для некоторых стран превратилась в сильнейшую зависимость: ты уже... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T11:47:00+03:00

международное энергетическое агентство

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

эстония

индия

россия

экономика

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998480661_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_435439dc48c1a23b33e130de33713d23.jpg

Ученым уже давно пора найти звучное латинское название для тяжелой формы русофобии, которая для некоторых стран превратилась в сильнейшую зависимость: ты уже назло России продал не только последнюю козу, но и мышей с тараканами; руки и ноги в гипсе после падения со спиленного сука; от граблей на лбу огромная гематома в виде тризуба — но хочется испытать эйфорию еще и еще.В эти выходные колесо чудес для Эстонии, Латвии и Литвы остановилось на секторе "Энергетическая независимость от России", и президент Литвы Науседа сразу угадал правильные слова: "Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!" Под громкие аплодисменты страны Балтии отключились от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва) и сначала перешли на работу в изолированном режиме, а через день завершили синхронизацию с континентальной европейской электросетью (в лице Польши).Судя по размеру и количеству надутых шаров и звонких тостов, это великое событие должно было полностью расшатать российские скрепы, потрясти устои и выдернуть из углов краеугольные камни. По крайней мере, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила линии электропередачи, ранее связывавшие Прибалтику и Россию, с колючей проволокой ГУЛАГа и цепями гладиаторов: "Эти цепи линий электропередачи, связывающие вас с враждебными соседями, скоро останутся в прошлом. Это свобода, свобода от угроз, свобода от шантажа. Дешевый газ из России имеет скрытую цену — цену зависимости. Теперь вся Европа постепенно отказывается от российских ископаемых видов топлива. Это новая эра".Освобожденные прибалтийские обыватели, потирая запястья с кровавыми следами от энергетических наручников, на следующее утро ринулись к электросчетчикам, но не могли ничего понять: демократические нули, которые обязаны были переместиться в начало показаний, почему-то приплюсовались в конце. После отключения от тоталитарной России биржевые цены на электроэнергию в странах Балтии за сутки взлетели более чем на 100 процентов, то есть минимум в два раза, и стали почти в 15 раз выше, чем в Финляндии.В ответ на недоуменные крики "Какого… БРЭЛЛа?!" глава отдела энергетики Министерства климата Эстонии Рейн Вакс невозмутимо объяснил, что резкий скачок стоимости электроэнергии совершенно не связан с отключением от российской энергосистемы: "Во-первых, уменьшение скорости ветра во второй половине дня не способствует выработке ветроэнергии. Во-вторых, сейчас возможно импортировать гораздо меньше дешевой электроэнергии из стран Северной Европы". Иными словами, коварный Путин лунной ночью остановил ветер и поменял на европейской энергобирже ценники. И вообще: говорить об усыхающих кошельках просто неприлично, потому что свобода — бесценна.Давайте лучше праздновать: операторы систем передачи Балтии готовились к этому великому дню более пятнадцати лет; в подготовку системы к разводу с Россией ухнули в общей сложности 1,6 миллиарда евро; для поддержания синхронизации с евросетями нужно дополнительно вложить только в Эстонии свыше 700 миллионов; по прогнозам экспертов, цены в ближайший год могут еще вырасти на 20-30%, но все это будет переложено на плечи потребителей, так что все в порядке.Главное — Россия лишилась возможности получать за свою захватническую энергию демократические евро. И теперь кровавый режим обречен, потому что на юге и востоке их энергоресурсы никому не нужны, если только Путин лично не приплатит.Россия же, не почувствовав, что ее унизительно победили на западе, заканчивает свой большой энергетический разворот на юг и восток. Сегодня российские государственные и частные энергетические компании приняли участие в Индийской энергетической неделе в Нью-Дели, которая продлится до 14 февраля и где будут представлены более 700 компаний из 120 стран.Видимо, не зная о приговоре российским энергоресурсам со стороны "балтийских тигров", посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что "нефть из России играет важную стабилизирующую роль на мировом энергетическом рынке" и что Индия следит за тем, чтобы импорт энергоносителей из России и двусторонние торговые отношения остались незатронутыми".Озабоченность посла понятна: по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), главным источником глобального роста спроса на энергию в ближайшие десятилетия станет именно Индия, чье энергопотребление к 2040 году вырастет минимум в два раза, а зависимость от импорта энергоресурсов к 2030-му увеличится с сегодняшних 76 до 90%. Уже сейчас почти 40% российской нефти идет в Индию, а с учетом растущей конкуренции за российские энергоносители с Китаем (нефтяной экспорт в который за последние два года увеличился на 25%, а доля России на нефтяном рынке Поднебесной стала самой большой — 20%) всхлипывания по поводу выкручивания рук звучат совершенно не к месту: агрессивные российские нефть и газ совершенно безнаказанно расширяют рынок, и им еще за это говорят большое китайское и индийское спасибо.Хотя Индия и Китай — наши хорошие друзья, партнеры и клиенты, за их границами мир не превращается в большую черепаху, стоящую на трех китах. В 2024 году Турция увеличила импорт энергоносителей из России на 36%; Пакистан планирует покрывать не менее 30% своих потребностей за счет российской нефти; в общем и целом, по прогнозам МЭА, только в Азии спрос на нефть и газ будет расти минимум на три процента в год до 2040-го, то есть в ближайшие 15 лет вырастет почти на 50%. Одновременно с этим аналитики указывают, что спрос уже значительно превышает предложение, а это неизбежно гонит цены на нефть и газ вверх.Европейские бабы-яги, которые всегда против, хотели проучить Россию, но в очередной раз с наслаждением наказали сами себя, продолжив дело Леопольда фон Захер-Мазоха. Наверное, во время следующего приступа русофобских девиаций нам надо будет уже брать с них большие деньги — за удовольствие надо платить.

https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html

https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html

https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html

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индия

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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международное энергетическое агентство, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, эстония, индия, россия, экономика, цены на нефть, аналитика