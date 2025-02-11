https://ria.ru/20250211/rossijane-1998539404.html

Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok

Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok - РИА Новости, 11.02.2025

Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok

Россияне жалуются на сбой в работе соцсети TikTok утром 11 февраля, следует из данных Downdetector и "Сбой.рф". РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:10:00+03:00

2025-02-11T09:10:00+03:00

2025-02-11T09:10:00+03:00

общество

технологии

москва

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челябинская область

tiktok

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе соцсети TikTok утром 11 февраля, следует из данных Downdetector и "Сбой.рф". Так, согласно данным Downdetector, пик жалоб на работу соцсети пришелся на 8.00 по московскому времени - их число достигло практически 6 тысяч. А в сервисе "Сбой.рф" зафиксировано более 7 тысяч жалоб. Больше всего о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Наиболее распространенными неполадками стали проблема с работой сайта, сбой мобильного приложения, общий сбой и проблема с загрузкой личного кабинета.

https://ria.ru/20250119/tiktok-1994433228.html

москва

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2025

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общество, технологии, москва, санкт-петербург, челябинская область, tiktok