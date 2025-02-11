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Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok - РИА Новости, 11.02.2025
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09:10 11.02.2025
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Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok - РИА Новости, 11.02.2025
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
Россияне жалуются на сбой в работе соцсети TikTok утром 11 февраля, следует из данных Downdetector и "Сбой.рф". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:10:00+03:00
2025-02-11T09:10:00+03:00
общество
технологии
москва
санкт-петербург
челябинская область
tiktok
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе соцсети TikTok утром 11 февраля, следует из данных Downdetector и "Сбой.рф". Так, согласно данным Downdetector, пик жалоб на работу соцсети пришелся на 8.00 по московскому времени - их число достигло практически 6 тысяч. А в сервисе "Сбой.рф" зафиксировано более 7 тысяч жалоб. Больше всего о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Наиболее распространенными неполадками стали проблема с работой сайта, сбой мобильного приложения, общий сбой и проблема с загрузкой личного кабинета.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, челябинская область, tiktok
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, TikTok
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok

Downdetector: россияне жалуются на сбой в работе TikTok утром 11 февраля

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе соцсети TikTok утром 11 февраля, следует из данных Downdetector и "Сбой.рф".
Так, согласно данным Downdetector, пик жалоб на работу соцсети пришелся на 8.00 по московскому времени - их число достигло практически 6 тысяч. А в сервисе "Сбой.рф" зафиксировано более 7 тысяч жалоб.
Больше всего о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Наиболее распространенными неполадками стали проблема с работой сайта, сбой мобильного приложения, общий сбой и проблема с загрузкой личного кабинета.
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ОбществоТехнологииМоскваСанкт-ПетербургЧелябинская областьTikTok
 
 
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